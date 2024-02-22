DeFi 质押新趋势：流动性代币再质押和爆炸

Liquid 重新质押代币（LRT）和 Layer2 解决方案 Blast 的出现正在推动 DeFi 质押的新浪潮。在本文中，我们将了解这一发展背后的背景、这对 DeFi 质押意味着什么以及该领域的主要趋势是什么。

Liquid 重新质押代币：LSD 的最新创新

流动质押衍生品（LSD）一直是以太坊生态系统中展现出示范性创新和适应性的一个领域，特别是在上海升级之后。 Lido Finance 是一个在完善以太坊质押机制方面发挥关键作用的平台，也是这一切的起点。 Lido通过其创新的解决方案释放了以太坊中质押资产的流动性，解决了以太坊质押机制中的一个重大问题。 Lido允许用户在以太坊上无需锁定资产即可获得质押奖励，这标志着传统僵化质押范式的重大转变。





Pendle Finance 是下一个在 LSD 领域开辟新领域的公司。它率先在以太坊上进行收益代币化，使用户能够交易收益并从其资产中获得固定收益。这种新模型开辟了收益优化和风险管理的新方法。





然而，对更高收益和更充分利用质押资产的追求永无止境。重新抵押协议 Eigenlayer 出现了一个更复杂的模型。 Eigenlayer 允许质押者重新分配其质押资产，以确保以太坊网络上提供额外的去中心化服务。这不仅增加了质押者的整体奖励，还增强了整个以太坊网络的加密经济安全性和弹性。





然而，一个重大挑战出现了。重新抵押的资产变得分散且缺乏流动性，阻碍了 DeFi 领域的活动和可组合性。这就是 Liquid 重新抵押代币（LRT）发挥作用的地方。这项创新释放了重新质押资产的流动性，并通过让质押者参与 DeFi 来进一步增加质押者的奖励。用户可以将 LRT 存入流动性重新抵押协议以获得额外收入。





随着这些发展，LSD 空间已经从单层质押的起点发展成为更加复杂和多层面的生态系统。最近发生的一些事件，例如 Blast 的出现，反映了这一趋势。 Blast 是一个与 EVM 兼容的以太坊第 2 层网络，在其链上提供 ETH 和稳定币的原生收益质押。这进一步实现了质押奖励的民主化，并通过简化流程提升了整体用户体验。 LSD 空间的发展展示了以太坊生态系统的动态环境和适应性，其中不断创造创新，以满足用户对更高流动性和收益的需求，同时应对 DeFi 的复杂性和风险。

DeFi 的下一件大事：轻轨





在 DeFi 领域，流动性重质押代币的出现代表了传统质押范式的深刻变革。 LRT 不仅打破了单一资产质押的思维框架，而且还引入并促进了多协议质押的发展，这代表了一种突破。通过 EigenLayer，用户可以超越单一协议的界限，通过在 Eigenlayer 上的多个主动验证服务 (AVS) 上质押 ETH 资产，实现奖励多样化，即通过重新质押来保护的应用程序和网络。这显着增强了网络安全性，并为整个 DeFi 生态系统注入了更复杂的安全层。





轻轨所体现的优势是多方面的：显着提高资本效率、增强网络安全性以及为开发商节省大量资源配置。然而，我们必须对随之而来的风险保持警惕，包括潜在的惩罚风险、协议中心化担忧以及激烈的市场竞争造成的收入稀释。





就轻轨的市场前景而言，我们相信轻轨协议对于具有高收入潜力的用户具有巨大的吸引力。 LRT 协议为 ETH 质押者提供了额外的收入来源，不仅包括基本的质押奖励，还包括来自 EigenLayer 的奖励以及代币发行的潜在好处。此外，通过空投等激励措施，LRT有潜力吸引更广泛的参与者，从而带动整体DeFi的增长，创造一种可能复制甚至超越2020年DeFi夏季热度的趋势。





其走势值得关注。随着LRT提供新的动力，预计DeFi领域的竞争将会加剧，类似于之前的“曲线战争”，代币经济可能会朝着更加复杂的方向发展 veTokenomics 楷模。与此同时，随着更多 AVS 的推出，它们为 LRT 持有者提供的额外奖励可能成为 LRT 领域用户获取的关键驱动力。





总之，LRT 在释放流动性、提高收益率以及优化治理和风险管理方面展示了其独特的价值。因此，LRT 不仅是一种质押工具，也是 DeFi 创新和增长的重要催化剂。它们的开发和应用可能会给 DeFi 生态带来深刻的变化，为用户、开发者乃至整个区块链世界开启新的可能性。

相关风险和挑战

Stader Labs最近以一匹黑马的身份推出了以太坊主网首个流动性代币rsETH，引起了广泛关注。通过 rsETH，用户将能够在多个不同网络上“重新持有”流动性质押代币，例如 Coinbase 的打包质押 ETH (cbETH)、Lido 的质押 ETH (stETH) 和 Rocket Pool 的 rETH，铸造流动性代币来代表他们在重新质押合约。这使得质押资产具有更大的流动性和灵活性。在EigenLayer的支持下，rsETH通过简化用户进入重质押生态的流程，成功实现了ETH的大规模重质押，进一步强化了以太坊网络的去中心化。





然而，这样的创新也带来了风险。以太坊创始人Vitalik Buterin和EigenLayer联合创始人均指出，重新抵押可能会导致复杂的场景，对主网的安全构成威胁。此外，随着AVS和LRT的激增，行业资金和注意力的过度分散可能会导致市场不稳定和治理结构削弱。





作为一股新兴力量，二层网络Blast以其独特的自动复合功能为空间增添了更多活力。其创新之处在于，它不仅通过与 Lido 等流动质押协议合作为用户提供基本的质押收益，还通过与 MakerDAO 等协议合作，使用户能够从其自动变基的稳定币 USDB 中获得额外收益。这种模式虽然方便用户，给用户带来了更多的回报，但由于其对TVL构成的影响，也带来了中心化的担忧，增加了对市场风险的敏感度。





Blast 的策略如何影响其生态系统内资产的实际利用和资本流动的动态将是关键。 Blast 的目标应该是使其 TVL 构成更多地从资本保值转向资产增长，以便能够保持良好的网络活动和 dApp 中充足的流动性。只有这样，它才能真正实现推动区块链网络增长的目标，而不仅仅是充当存款平台。





总体而言，虽然 Stader Labs 和 Blast 都标志着 DeFi 领域质押模式的创新和进步，但它们并非没有风险，我们应该保持警惕，以确保以太坊网络的长期安全和福祉。未来需要在这些创新和风险管理之间达到稳健和可持续的平衡。

以太坊质押的其他新范式

我们相信像 LRT 这样的动态质押策略正在对以太坊质押市场产生深远的影响。首先，这些策略的自动化和高效性降低了投资门槛，吸引了更多的个人投资者。其次，随着更多资金流入，市场流动性显着提升，有利于整个 DeFi 生态的稳定。此外，动态的质押策略通过提供多元化和定制化的投资选择，正在推动市场创新和发展。然而，实施这些策略面临着技术挑战，特别是在构建高效准确的算法模型以及确保系统安全性和抵御网络攻击的能力方面。





与此同时，还有其他新的质押范式正在探索中。让我们来看看。





为了应对日益成熟的市场和多样化的投资者需求，一种被称为分层质押系统的新模式应运而生。该系统将质押资产分配到不同的风险层，每个风险层都有不同的利润潜力和风险配置。低风险层提供相对稳定的回报，适合规避风险的投资者，而高风险层则适合风险承受能力较高的投资者。该系统的灵活性允许投资者根据自己的风险偏好和市场预测来配置资产。实施分层质押系统需要复杂的智能合约和复杂的风险管理策略，以确保不同层之间的流动性和安全性。它的推出为投资者提供了更多的选择和灵活性，推动以太坊质押市场走向成熟和多元化。





基于合约的自动质押策略也是一个有趣的发展。它们通过自动执行质押、取消质押和资产重新分配来提高资产管理效率和有效性。通过智能合约中设置的特定风险参数，可以增强自动质押策略的风险管理能力。一旦市场状况触发这些参数，智能合约就会自动调整质押头寸。尽管存在确保智能合约的安全性和可靠性等挑战，但随着智能合约的安全性随着技术的进步而增强，自动质押策略有望得到更广泛的应用。





此外，集体质押和利润分享模式使多个投资者能够集体质押其资产并按比例分享所产生的利润。该模式利用智能合约自动分配收益，为小规模投资者提供协同财富增长机会。智能合约通过执行利润分配并确保每个参与者的公平回报，在集体质押中发挥着关键作用。集体质押为小规模投资者提供了降低风险和成本的机会，增强了 DeFi 生态系统的包容性。





最后，将质押资产与真实世界资产（RWA）联系起来是 DeFi 领域的另一种创新方法。在这种模式下，房地产、艺术品等现实世界的资产在区块链上被代币化，并作为质押资产的基础资产。这种方法为典型的非流动性资产提供了流动性，并为现实世界资产的所有者提供了新的资金来源。尽管该模型面临诸如现实世界资产的准确评估和代币化以及处理与这些资产相关的监管和合规问题等挑战，但未来有望将质押资产与 RWA 联系起来更广泛的应用。这可以为传统资产持有者提供新的融资渠道，也为加密货币投资者提供新的投资机会，加深加密货币市场与传统金融市场的融合。





总之，DeFi 质押的未来有望进一步发展。这是一个值得投资者和 DeFi 玩家共同关注的领域。