Defi 写作大赛：第一轮结果公布！

太長; 讀書

People Mentioned Company Mentioned

得票数最高的故事是《2022 年加密货币条例：去中心化的爱和中心化的雷霆》 @behzadsharifi。其次，我们对 @moderneremite 的 Crypto 进行了深入探讨！第三名是 Becoming a Day Trader - 比特币 DeFi 产品的采访和介绍 @mickey-maler。