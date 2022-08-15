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    Defi 写作大赛：第一轮结果公布！经过@hackernooncontests
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    Defi 写作大赛：第一轮结果公布！

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    太長; 讀書

    得票数最高的故事是《2022 年加密货币条例：去中心化的爱和中心化的雷霆》 @behzadsharifi。其次，我们对 @moderneremite 的 Crypto  进行了深入探讨！第三名是 Becoming a Day Trader - 比特币 DeFi 产品的采访和介绍 @mickey-maler。

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