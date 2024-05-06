



与机器相爱的想法本身就很荒谬吗？背叛了人类关系中所有特别之处？还是这是以独特的方式寻找陪伴和亲密关系的机会？大卫·沃尔夫的 Digi 是一家处理人工智能关系的公司，他认为后者是正确的。他设想了一个爱情超越物质世界、通过精心策划的数字体验实现联系的世界。





在你嘲笑机器人取代人类联系的想法之前，想想孤独已经成为一个全球性问题的事实。根据 Statista 发起的 2021 年调查， 全球约有 33% 的成年人感到孤独 。这种缺乏联系明显 对精神和身体健康产生负面影响 ，增加患抑郁、焦虑甚至心脏病的风险。





那么，如果人工智能伴侣不但不会对恋爱关系构成威胁，反而能帮助那些难以处理复杂人际关系的人，情况会怎样呢？

与人工智能建立联系

技术在建立人际关系方面发挥着不可否认的作用。社交媒体平台让我们与远方的人建立联系，在线论坛培养共同兴趣的社区，约会应用程序帮助我们找到潜在的浪漫伴侣。当然，这些联系往往是肤浅或短暂的。浏览个人资料可能会让人感到单调乏味，由于犹豫、害怕被拒绝、意见分歧和缺乏经验，对话很快就会变得乏味。





但人工智能的进步为建立联系提供了前所未有的机遇。聊天机器人和人工智能伴侣可以倾听，将自己展现为成熟的对话伙伴。然而，许多此类互动往往让人感觉平淡无奇，千篇一律，通用的回复无法捕捉到人类互动的深度。回复也会让人感觉重复，缺乏建立真正联系所必需的理解和情商。





这就是 David Wolf 计划通过 Digi 做出改变的地方。他的愿景远远超出了许多聊天机器人所能提供的功能——Digi 旨在模仿人际关系的自然发展，超越平凡，成为更有意义的事物。有了 Digi，对话将更加个性化，旨在激发情感联系和成长。

Digi 的潜在影响

尽管 Digi 可能无法完全模拟真爱，但它可以提供一个安全的空间来探索亲密关系并培养准浪漫关系。但也许更重要的是，它提供了一种治疗孤独危险症状的方法，并帮助用户为现实世界的关系做好准备。





例如，患有社交焦虑症的人可以与人工智能交谈，减轻人际交往的压力，让他们不仅可以练习对话、建立自信，还可以体验以不同的形式寻找爱和感受到爱。





Digi 与其他 AI 伙伴区别开来，主要通过以下两种方式建立更加现实的关系：

渐进式交互

Digi 的开发人员明白，爱不仅仅停留在言语层面，而是探索人类情感的方方面面。虽然对于 ChatGPT 这样的聊天机器人来说，这几乎是不可能的，但 Digi 利用先进的语言处理算法，以更高程度的模拟同理心和情商做出回应，让互动感觉更加真实。





此外，它重现了人际关系的自然发展过程，从零开始，逐渐了解对方，最后进行调情对话。这让用户感觉随着时间的推移，双方的联系越来越深，让他们感觉自己不像是在与机器互动。

栩栩如生的订婚

为了让互动更加个性化，Digi 集成了精细调整的文本转语音技术，让用户能够听到自然声音的回复。它还集成了动画头像，为对话增添了视觉效果。





实现完全的虚拟形象真实感仍然存在限制，这就是为什么 Digi 选择使用更像卡通的面孔进行设计，但这种视觉效果与逼真的语音相协调，可以更好地模拟人类对话的感觉。

人工智能在恋爱关系中的未来

尽管许多人对与人工智能伴侣建立浪漫关系的想法持怀疑态度，但 Digi 证明了这项技术具有真正的潜力。虽然爱情的复杂性仍然超出人工智能的理解范围，但重要的是不要低估这些聊天机器人可以提供的宝贵支持。





正如 Digi 所展示的，人工智能可以成为建立真正联系的垫脚石，让用户按照自己的节奏探索关系。





为了进一步改进 Digi，沃尔夫的团队已经开始研究“软分歧”等新功能，这些功能可以通过用自己的观点和意见挑战用户，让人工智能感觉更加人性化。Digi 还可能评估心理健康问题的风险，这表明它不仅可以提供陪伴，还可以成为那些需要重要支持的人的生命线。





显然，Digi 不仅仅是一个聊天机器人；它是一个不断发展的平台，有潜力帮助用户建立情感弹性和逼真的浪漫关系。虽然人工智能伴侣可能永远不会取代社会纽带，但它们肯定可以补充社会纽带，帮助用户建立信心，为真正的人际关系的丰富世界做好准备。

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