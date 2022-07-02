DeSci 指南：去中心化科学是 Web 3.0 的新趋势吗？

随着区块链的出现和发展，世界开始在许多行业争取开放、透明和去中心化。 DeSci 押注于 DAO——独立的、自治的组织，将解决个人研究挑战。科学家将能够更快地找到基本问题的解决方案、发布结果、保护作者的声誉并保护他们的工作。 DeFi 将为全球科学家提供加入 NFT 和云实验室等团队的机会。这种无国界进步的无国界知识将推动无进步的进步。

随着区块链的出现和发展，世界开始在许多行业争取开放、透明和去中心化。在短短几年内，来自比特币和支付系统的区块链开始向人类开放越来越多的方面，使金融去中心化，艺术和创造力的世界对有才华的人更加开放。在不到 10 年的时间里， NFT 、DeFi、元宇宙和 Web 3.0 的概念已经普及。因此，随后的发现是 DeSci——去中心化科学也就不足为奇了。





近年来，许多科学领域都取得了突破，例如 RNA 疫苗的发现、基因工程的进步和成功的融合实验。





但我将在本文中研究科学是否正在作为一个基础领域发展，或者其长期建立的系统正在减缓必要的新研究的出现。

科学和基础研究存在哪些问题？

科学非常集中，通常由国家机构控制。科学家们的手基本上是束手无策的，因为他们依赖于某些监管机构的资助和批准，这些监管机构决定研究什么，不研究什么。各州通常有最喜欢的行业，例如医学和 IT，也有一些流氓领域，例如气候变化研究。推动 DeSci 新概念的科学家社区讨论了现代科学的几个全球性问题。





最大的挑战之一是资助基础研究。获得资金阻碍了科学发展，并且仍然是科学研究人员最关心的问题之一。科学家花费大量时间填写资助申请。但他们可能永远不会为他们的想法赚钱，因为他们的领域涉及到别人的商业利益，他们在全球社区中的排名不够高，或者研究领域不关心政府机构。





区块链技术的使用、DeFi、NFT 的进步以及专门的 DAO 区块链项目的组织可以帮助创建可持续的资金流动渠道。同样，资助科学研究的问题可以通过出售商业研究或通过区块链收取版税以使用科学家的研究数据来解决。





另一个问题是获取有关研究的信息。这是 DeSci 可以解决的另一个全球性问题。许多科学研究是私人的。在 DAO 决策的帮助下，使它们易于访问是 DeSci 的主要目标之一。这还可能包括使用智能合约摆脱从信息交换和计算机科学研究同行评审中获利的中介。同时，在最具影响力的科学期刊上发表文章的成本很高，因此并非所有有才华的人都能负担得起向全世界讲述他们的发现。例如，著名医学杂志 The Lancet 上的一篇文章花费 6500 美元，Nature 上的一篇文章花费 11000 美元。此外，这些期刊有时因依赖国家卫生机构或其他资金来源而受到批评。





第三个问题是对科学的政治干预和缺乏透明度。用区块链数据对抗政治压力和审查是可能的。借助区块链数据，科学家和研究人员可以在世界任何地方匿名、安全地存储、共享和访问他们的科学挑战数据。同时，研究方法往往是主观的。这也适用于有条件的批准科学家名单和部委高级官员希望制定的科学领域，以及各种关于大型制药公司在游说他们对寻找慢性病治疗方法的兴趣方面的影响的阴谋论。

DeSci 中的 DAO 网络可以帮助解决集中科学的问题

DeSci 押注于 DAO——独立的、自治的组织，将解决个人研究挑战。区块链提供的各种工具将有助于使科学更加独立。例如，科学中的区块链可以：





使用 DeFi 工具解决研究资金挑战。 现有的科学 DAO 提供了多种融资选择，从众筹和研究代币质押到出售实用 NFT。例如，根据智能合约的条款，商业上成功的科学发现的部分收入将能够回到 DAO。另一个例子是为科学项目筹款——理论上，任何患有罕见病的人都可以参与资助研究以更快地找到治愈方法。

现有的科学 DAO 提供了多种融资选择，从众筹和研究代币质押到出售实用 NFT。例如，根据智能合约的条款，商业上成功的科学发现的部分收入将能够回到 DAO。另一个例子是为科学项目筹款——理论上，任何患有罕见病的人都可以参与资助研究以更快地找到治愈方法。 消除研究人员和审稿人之间的中间人。 目前，科学家们免费审查他们同事的工作，而利润则被中间人——一些科学界或期刊——攫取。带有智能合约的区块链将能够消除昂贵的中间商，并将科学家与世界各地的评论者联系起来。这将使科学更快。

目前，科学家们免费审查他们同事的工作，而利润则被中间人——一些科学界或期刊——攫取。带有智能合约的区块链将能够消除昂贵的中间商，并将科学家与世界各地的评论者联系起来。这将使科学更快。 以公正的方式验证科学家的声誉。 目前，科学家的声誉取决于 h 指数，该指数考虑了出版物的数量和重要奖项。这种方法本身并没有错，但它也有缺点。例如，一些科学家为了获得资金而不得不增加发表文章的数量，而没有过多关注研究的质量。为了排名而发表文章是一项阻碍科学的空洞工作。 DeSci 活动家建议用 NFT 取代 h-index，它不仅会考虑作者的出版物，还会考虑其他重要工作，例如专业知识、教学成功、指导和其他科学家参与研究。

目前，科学家的声誉取决于 h 指数，该指数考虑了出版物的数量和重要奖项。这种方法本身并没有错，但它也有缺点。例如，一些科学家为了获得资金而不得不增加发表文章的数量，而没有过多关注研究的质量。为了排名而发表文章是一项阻碍科学的空洞工作。 DeSci 活动家建议用 NFT 取代 h-index，它不仅会考虑作者的出版物，还会考虑其他重要工作，例如专业知识、教学成功、指导和其他科学家参与研究。 让科学真正向世界开放。 DeSci 可以鼓励世界各地的科学家加入志同道合的科学家团队，无论他们的背景或所在国家的政治气候如何。例如，可以采用在线合作实验室和云实验室的形式。这种无国界的知识共享将推动进步。科学家将能够更快地找到基本问题的解决方案，发布协作结果，并通过 NFT 提供的机会保护作者身份。





这些是 DeSci 的 4 个好处，使这个新领域具有前景。 DeSci 一直在试验区块链数据技术，以改善科学环境和总体科学。借助新方法，DeSci 期望赋能来自不同行业的科学家并取得新的科学成果以加速进展。

DeSci 已经解决了哪些科学挑战？

去中心化科学才刚刚开始发展，但将世界各地的科学家聚集在一起的组织已经出现。 DeSci 生态系统由多个基金会、研究中心和发布科学数据的平台组成。





一些 DAO 旨在解决与科学系统相关的特定困难。例如，解决资金问题、为发表科学研究提供平台、召集独立的专家委员会等。其他 DAO 专注于特定的科学领域，如气候问题、突破性医学或长寿研究.以下是一些组织的例子。





分子项目是生物技术研究的筹款平台。目前，该网站上约有 40 位科学家正在为他们的项目寻找资金。任何人都可以捐赠和支持重要的未来发现。例如，研究包括寻找仍然无法治愈的阿尔茨海默病的抗体、自身免疫性疾病的有效治疗和牛皮癣治疗。一些项目已经为第一阶段的试验筹集了必要的资金。





VitaDAO 正在探索生命的延伸。长寿是 DeSci 的热门话题之一，并且正在迅速筹集必要的资金。 5,000 名科学家聚集在该学会的旗下，发表了 200 多个项目，并在短时间内筹集了超过 250 万美元。





Antidote DAO 正在寻找治疗癌症的有效方法。该组织的创始人与科学无关，但他们了解区块链技术。在加密社区的帮助下，他们为最大胆的研究筹集资金，以寻找新的治疗方法来治疗一种正在杀死全球数百万人的疾病。





Dynamiculture 促进了环境保护领域的研究。该领域包括空气和水污染、生物多样性减少、粮食危机以及近几十年来的其他重要生态问题。社区已经发行了全球科学家可以通过帮助 DAO 应对气候变化而获得的代币。

结论

权力下放的产品被商业、艺术和科学不同领域的许多人使用。正如加密货币和 DeFi 正在改变现代金融、NFT 正在改变艺术市场、DAO 正在改变商业环境一样，DeSci 现象出现在科学、艺术和企业家精神的交汇处，以改变健康科学发展和研究的方法。





这一运动的出现是为了应对资金过度集中在主要的科学和信息中心，以推动科学挑战，主要是因为它们可以限制获得资金用于其目的。





如今，由于各种原因（包括政治原因），资金、数据和尖端工具的获取可能会受到限制，正如最近的实践所表明的那样。简而言之，DeSci 是一个去中心化的环境，它允许创建一个自动化系统来应对科学挑战和公平分配科学研究资金。为此，我们可以增加在这些领域自由扩展科学家合作的可能性，没有任何边界和中介。





到目前为止，科学家们才刚刚开始在分散的社区中走到一起。 DeSci 活动家正在重要的区块链会议上召集小组讨论，以迅速召集有才华的研究人员，最重要的是，召集相信他们想法的投资者。这项工作才刚刚开始，所以没有一个组织可以夸耀突出的科学成就，但科学家们已经开始寻找资金，这意味着结果将会出现。很快，“DeSci”一词将在 2018 年与“ICO”一样流行。





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