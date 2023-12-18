Crypto Hub 推出终极 Web3 解决方案

Crypto Hub 是市场上第一个 Stake-to-Own (S2O) Launchpad，它由社区提供支持，专门为 项目提供支持。我们提供您更快进入市场所需的资源、工具和指导。 Web3 Crypto Hub 精心设计了各种 Web3 解决方案，可以在一小时内快速创建加密货币项目。这是我们目前的一套解决方案： 🪙 代币制作者 使用我们的令牌工厂简化在区块链平台上创建令牌的过程。定制代币名称和供应等基本功能，使用户能够设计适合其特定需求和用例的代币。 🚀 代币销售 通过为早期投资者在公开发行之前获取代币提供平台，充当新兴项目的催化剂。除了资金之外，我们的启动板还培养了一个支持社区，为项目的成功和发展做出了贡献。 🔒 代币归属 在 DeFi 的动态领域中，金库充当安全管理中心。用户可以轻松地浏览仪表板、创建分配并遵守兑现时间表。这确保了在去中心化生态系统中处理数字资产的安全和战略方法。 🎁 代币空投 轻松促进广泛的代币分发，促进社区参与和意识。对低天然气费的重视确保了项目推广和用户参与的经济有效的方法，使空投成为一种高效且易于使用的策略。 💥 多发件人 通过合并交易来优化代币分配流程。多重发送者提高了效率，使其成为管理奖励分配和执行小规模空投活动等任务的宝贵工具。 为什么我们是终极 Web3 解决方案？ 在众多选择中，我们是满足您的加密和区块链需求的最佳选择。 我们的平台具有简单愉悦的 UI/UX 设计，确保用户友好的体验。 🌟 设计感强： 我们根据您的独特需求提供适应性强、可嵌入的解决方案，将基本的 WordPress 网站转变为强大的 Dapp。 🌟 适应性强： 我们致力于提供市场上最具成本效益的选择，让所有人都能使用区块链技术。 🌟价格实惠： 感谢我们的社区，您将能够免费扩大您的受众并获得我们专门的增长黑客的支持。在您筹集到必要的资金后，我们可以帮助您与我们的内部开发团队一起构建定制开发。 代币详细信息和代币经济学 $HUB 是一种以太坊 ERC20 代币，每次买卖均收取 2% 的费用，这为我们的生态系统钱包提供了动力。为了保持代币经济的公平和平衡，我们决定销毁其总供应量的 77％，因为我们在代币销售中尚未售出所需的分配。 这使得 $HUB 代币成为市值极低的宝石，随着我们不断构建生态系统，它具有巨大的增长空间，目前估值低于 80,000 美元，初始市值低于 10,000 美元。 此外，我们的智能合约经过了严格的审核 是加密安全领域的知名品牌，Crypto Hub 的创始人已经通过了严格的 KYC（了解您的客户）流程，该流程由 。 共同咨询 确保去中心化金融 由于总供应量的 77% 已被销毁，$HUB 现在有 5 种不同的分配，这些分配遵循以下兑现时间表： $HUB 排名和福利 在 Crypto Hub 生态系统中，$HUB 代币在通过 Crypto Hub 排名系统增强我们社区的能力方面发挥着关键作用。这些排名由 $HUB 代币的数量决定 ，解锁一系列专为增强尊贵会员体验而定制的福利。 存入我们的智能合约 Crypto Hub 排名是对您对我们生态系统的承诺的认可，每个排名根据所押注的 $HUB 代币数量提供独特的优势。 通过质押 1,000 HUB，您可以获得 5% 的年收益率 (APY)，享受 10% 的交易佣金，获得我们内部营销服务 5% 的折扣，并获得所有权特权。 入门等级： 通过质押 15,000 HUB，您可以获得 15% 的年收益率 (APY)，享受 20% 的交易佣金，获得我们内部营销服务 15% 的折扣，并获得所有权特权。 英雄等级： 晋升至 50,000 HUB 不仅保留英雄排名福利，还将您的 APY 提高到 25%，将交易佣金提高到 30%，并解锁我们内部营销服务 30% 的折扣。此外，您还可以获得所有权特权和独家钻石访问权。 退伍军人排名： 在巅峰时，质押 100,000 HUB 可将您的 APY 提升至令人印象深刻的 40%，将交易佣金和内部营销服务折扣提高至 40%，并确保所有权特权。此外，Legend Rank 还提供独家钻石访问权限，并授予您独家会员的尊贵身份。 传奇等级： 随着等级的提升，您将获得一系列福利，从经济激励到独家访问权。您投入的 $HUB 代币越多，您在 Crypto Hub 生态系统中的体验就越丰富。 与我们一起踏上这段激动人心的旅程，我们将彻底改变 Web 3.0 生态系统并为加密社区提供支持。让我们共同塑造去中心化金融的未来。 网站 | 推特 | 电报 | 不和谐 | 白皮书