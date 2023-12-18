Counterstake 及更多：学习使用网桥传输加密货币

在开始之前，让我们记住传统“桥梁”的定义：一种旨在连接和跨越两个（或更多）以前未连接的地方的结构。在加密世界中这并没有什么不同，因为实际上，所有分布式账本平台都是相互隔离的。它们有自己的资产和功能，如果我们想连接它们，我们需要一个数字桥梁。 这意味着您根本无法将比特币发送到以太坊，将以太币发送到比特币，或者将 GBYTE 发送到以太坊。至少不是直接的。 幸运的是，桥梁使连接成为可能。 如果您尝试将资产从 A 链发送到 B 链而中间没有桥，您的钱包根本无法做到这一点。 它们是能够在不同网络之间实现无缝且安全的互操作性的协议或平台，从而促进数字资产在众多生态系统之间的转移。在它的帮助下，您可以毫无问题地在 B 链中使用 A 链的原生资产，例如利用流动性挖矿或 P2P 合约。 让我们更深入地了解这些平台。 加密货币中的桥梁类型 如果我们考虑它们的内部工作原理，我们可以将跨链桥分为三种 ： 在“锁定和铸造”模型中，用户在源链上保护代币，并在目标链上铸造等价的代币。相反，在相反的方向上，燃烧这些 会解锁源链上的“原始”代币。 主要类型 锁定和铸币、燃烧和铸币以及锁定和解锁。 “包装”代币 下一种方法是“燃烧和铸造”，涉及在源链上燃烧代币并在目标链上重新发行（挖掘）它们。同时，“锁定和解锁”允许用户锁定源链上的代币，并从目标链上的流动性池中解锁它们，双方的流动性都受到对提供商的货币激励的支持。 换句话说， 以便他们以锁定或销毁相同数量创建（铸造）或解锁 B 兼容代币由A链用户。因此，我们可以说它们从一开始就不是相同的硬币，而是目标网络中的等价物。当然，用户也可以通过逆向操作来恢复A链中的“原币”。 必须执行 A 链中的操作（锁定或销毁/擦除代币）并向 B 链上的某些参与者证明， 跨链桥梁和去中心化 现在，如果我们考虑过程中外部控制的数量或涉及中间人的数量（中心化），我们可以将跨链桥分为基于信任的和不信任的。 依赖于用户对联盟或托管实体的信任，以集中方式运行并保持对用户资金的控制。虽然大型交易快速且经济高效， 基于信任的桥梁 但他们对交易速度的关注可能会损害安全性、欺诈预防和监管风险。 相比之下，去信任桥在可编程代理（智能合约、自治代理、链码等）上运行，提供更高级别的去中心化和用户对其自己资金的控制。这些桥梁虽然提供了更多的监管自由、可用的链和灵活性，但可能由于其代码的潜在漏洞而面临挑战。 另一方面，基于信任的桥梁之间的中心化程度各不相同，其中群体的规模决定了中心化程度。像币安桥这样的例子表现出高度集中化和单一托管人，造成了单点故障。多重签名方案可以降低风险，但共谋或妥协仍然是一个问题。 然而，在实施这些桥梁时会出现挑战，使其难以扩展。基于经济激励的桥梁，例如 XClaim 和 TBTC 等协议，通过抵押来优先考虑安全性。然而，高抵押品要求可能会导致费用增加，从而可能影响竞争力。因此，在不失去控制的情况下找到平衡点很重要。 基于轻客户端的桥使用源链的轻客户端来验证传输，避免了中心方。 反桩桥 是一个用户友好的去中心化跨链桥，可用于在 Obyte 生态系统和基于 EVM 的网络之间导入和导出数字资产。它是一个无需信任且基于经济激励的桥梁，其新颖的方法在不牺牲用户控制的情况下保证安全且具有成本效益。其运作的关键就在于其名称本身：counter-stake。 Counterstake 用户通过在资产的主链（本例中为 ） 。然后，通过外国链本地资产的等量权益，在外国链（如以太坊）上索取等量的相同代币。 Obyte 上锁定其原生资产（例如 GBYTE）来启动该过程 接下来是为期三天的挑战期，参与者可以通过反质押 1.5 倍原始质押来质疑所认领资金的合法性。这种来回过程可以持续很多天（在极少数情况下），直到一方的权益是另一方的 1.5 倍并且保持不受质疑，从而确定索赔的有效性。该协议通过向支持合法主张的人提供奖励来激励诚实参与。 事实上，即使鲸鱼（富有的持有者）针对合法索赔进行质押，挑战期的延长、社区的投入以及所涉及的加密网络的公共性质也会导致鲸鱼失去所有质押资金。 ，并且代币被认领而没有进一步的问题。用户可以自我声明并度过充满挑战的时期，或者通过使用助手的服务来加快这一过程。 这就是为什么在实践中，大多数具有挑战性的时期在没有挑战的情况下结束，仅三天后 与助理快速交流 对于普通用户来说，过这座桥并不需要花费几天的时间。在助手的帮助下可能会更快。作为促进者，助手帮助用户代表用户领取转账，并立即将领取的代币交付给用户，并扣除预定奖励。 该奖励应涵盖目标链上的网络费用，并充分补偿助手的相关风险和索赔中锁定的资金。无论是单独操作还是在联合设置中操作，助手都可以充当监督者，挑战欺诈性索赔并帮助用户安全地加快转账速度。 为了使用助手的服务，用户在发送转账时表明他们愿意支付的奖励。 不过，所有这一切都发生在后台。在使用 Counterstake Bridge 时，普通用户会看到一个简单的界面，包括“您在 A 链上发送 X 个币”、“您在 B 链上获得 X 个币”、助手对该金额的预定奖励以及一个空间填写 Obyte 或 MetaMask 地址以接收资金。 要使用桥接器，您需要安装两个钱包。一旦资金通过上述界面发送，您可以在同一网站上查看其整个路径：发送 – 开采 – 认领 – 认领确认。 需要注意的是，目前 Counterstake 仅适用于 （适用于基于 Obyte 的代币）和 MetaMask 钱包（适用于基于以太坊和基于 BSC 的代币）。 Obyte 钱包 “索赔已确认”意味着助手已收到您的钱并将硬币发送到您的钱包。发送转账后您无需执行任何操作。只需等待 20 至 30 分钟即可在目标链上收到您的资产。也可能发生的情况是，可用的助手目前没有您需要的数量，因此您可以选择自行声明或等待他们重新填充池。 参与 Counterstake 治理 ——如果他们想参与的话。 和调整关键参数，包括连续挑战期的权益增长因子、初始权益价值、定期和大额转账的挑战期、视为大额转账的阈值、最低权益以及使用的价格预言机。 由于 Counterstake 背后没有中央团体，因此相同的用户负责决策 他们可以塑造 两个可编程代理，即本地链上的出口代理和国外链上的进口代理，每个代理都有自己的治理模块。主链上的代币持有者对导出代理参数进行投票，而外链上铸造的代币持有者对导入代理参数进行投票。 参与者积极参与塑造协议的动态，确保对 Counterstake Bridge 生态系统不断变化的需求的适应性和响应能力。 这种去中心化治理采用挑战者投票，允许积极的参与者在不需要法定人数的情况下做出迅速决策。 在加密桥领域， 以其去信任和去中心化的方式脱颖而出。该协议提供安全、透明的跨链传输，其独特的功能确保了多功能性、用户友好性和可靠性。 Counterstake Bridge 由storyset / 提供的特色矢量图像 Freepik