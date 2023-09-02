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    巨大的错误和成功：Codeacademy 收入从 1000 万美元增长到 5000 万美元的经验教训经过@dlayf
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    巨大的错误和成功：Codeacademy 收入从 1000 万美元增长到 5000 万美元的经验教训

    2023/09/02
    8m
    经过 @dlayf 645 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    完善基础知识 我领导了 Codecademy 的增长团队，帮助该公司从 ARR 1000 万美元增长到 5000 万美元 ARR+，然后去年以 5.25 亿美元的价格卖给了一家名为 Skillsoft 的公司。 我学到了很多关于 B2C SaaS/经常性收入业务模式运作良好的细节，但我还没有在任何地方看到过这些细节。 我真正的动机是帮助那些已经实现了良好的产品市场契合但尚未弄清楚如何赚钱的公司。在你开始喜欢之前。
    featured image - 巨大的错误和成功：Codeacademy 收入从 1000 万美元增长到 5000 万美元的经验教训
    #business #growth #startup-lessons
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    @dlayf

    Dan Layfield

    Ran the Growth @ Codecademy, Ex Uber PM, Now: https://subscriptionindex.com/

    Credibility

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