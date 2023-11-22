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    Brandformance：品牌与效果营销的融合经过@rachelthetaktican

    Brandformance：品牌与效果营销的融合

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    太長; 讀書

    探索 Brandformance：品牌和效果营销的协同作用。通过引起情感共鸣的内容、实时优化和数据驱动的精度来提高投资回报率。探索制定有影响力的营销活动的策略，吸引受众并将品牌认知度转化为销量。
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    tech-stories #brandformance #brand-strategy
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    @rachelthetaktican

    Taktical Digital

    Taktical Digital is an internationally recognized performance-driven digital marketing agency based in NYC.

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