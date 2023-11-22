Brandformance：品牌与效果营销的融合

作为数字营销人员，我们始终在寻求能够带来切实投资回报率的策略。最近，这导致了一种革命性的方法：品牌塑造。 Brandformance——“品牌”和“绩效”这两个术语的混合体——体现的营销活动不仅要打造独特的品牌形象，而且要超出目标投资回报率。这是一种战略混合体，充分利用了性能和性能的优势 最大限度地提高预算效率并以全新的方式吸引受众。事实上，品牌形象策略已被证明可以将品牌数字内容的平均观看时间平均增加 88%。继续阅读以了解此策略以及如何在您自己的数字营销策略中实施它。 品牌营销 品牌形象的本质 Brandformance 利用来自数字和传统媒体的数据来提供精确、有影响力的活动。这取决于生产 培养品牌认知度和忠诚度，同时雇用 旨在将这种认可转化为销售。品牌形象的本质是一种营销和谐，将品牌故事的情感力量与品牌策略的严谨性结合起来。 指标。 引起情感共鸣的创意内容 绩效营销技巧 增长营销 在品牌塑造策略中，绩效基准是成功的关键指标（我们将在本文中进一步讨论），可以包括： 品牌提升 获客成本 广告支出回报率 转化率 客户终身价值 这些指标衡量从最初的消费者意识飙升到随着时间的推移持久的品牌价值的一切。 例如，饮料品牌可以将引人注目的起源故事融入其营销中，然后通过增加社交媒体参与度和销量来跟踪活动的效果，这表明品牌与绩效的成功融合。从本质上讲，品牌形象创造了一种有凝聚力的营销努力，在更深层次上与消费者产生共鸣，同时推动可衡量的业务成果。 品牌形象的关键组成部分 品牌塑造活动的有效性取决于几个关键组成部分，这些组成部分协同作用，以在品牌建设和绩效营销之间取得微妙的平衡。 数据驱动的见解 任何品牌战略的基础都是稳健的 。必须利用消费者行为、市场趋势和参与模式的洞察来制定战略方向。例如，使用数据了解社交媒体上的高峰参与时间可以帮助安排内容以获得最大影响。 数据分析 受众细分和目标定位 了解你的听众至关重要。 基于人口统计、心理统计和用户行为的市场允许营销人员定制与不同群体产生深刻共鸣的信息。例如，豪华汽车品牌可能会将一项活动针对高收入专业人士，另一项针对精通技术的千禧一代，每项活动都传达吸引他们特定愿望和价值观的信息。 分段 跨渠道统一消息传递 一致性是品牌形象的关键。跨多个渠道的统一消息可确保客户无论看到展示广告、社交媒体帖子还是电子邮件，都能获得有凝聚力的品牌体验。这并不意味着每一条内容都是相同的，而是每一条内容都有助于形成独特的品牌叙事。 一致的品牌形象和体验 一个明确定义的 - 包括徽标、配色方案和语气 - 应在每次活动中清晰表达。这种一致性建立了认可和信任，这对于长期的品牌忠诚度至关重要。 品牌标识 实时营销活动优化 数字营销格局是动态的，因此实时营销活动优化成为必要。这意味着不断分析效果数据并随时准备进行调整，无论是调整号召性用语还是优化广告支出。 创意和情感联系 虽然数据和指标至关重要，但它们必须与创意人员合作，与观众建立情感联系。正是扣人心弦的故事、令人向往的形象和相关的角色让品牌令人难忘。 拿 举个例子。宾利通过使用一款应用程序读取潜在买家的面部表情来建议定制汽车模型，将个性化营销提升到了一个新的水平。这种利用技术来挖掘情感反应的方式以新颖的方式个性化了客户体验，并确保客户对品牌有更深入的联系。 Bentley 的“Inspirator”情绪识别应用程序 绩效营销技巧 这些是指推动行动的工具和方法——按点击付费广告、搜索引擎营销、转化率优化等等。它们是将品牌知名度转化为销售线索和销售的机制。 整体策略与执行 总体品牌形象战略必须整合所有这些组成部分，使每一个组成部分都能放大其他组成部分。然后，执行它需要细致的规划、协调以及对品牌和绩效指标如何相互作用的深入理解。 TikTok 上的品牌形象：案例研究 印度尼西亚领先的支付服务提供商提供了一个令人信服的品牌塑造实例。他们利用 TikTok 来评估品牌广告在推动用户通过转化渠道方面的有效性，特别是旨在提高结账率和注册率。通过进行科学测试并比较不同用户群体的 ，Flip 证明 TikTok 品牌广告显着提升了全渠道绩效。 翻动 抖音的营销策略 让我们更深入地研究他们的成功故事，以获取在您自己的品牌宣传活动中使用 TikTok 的见解： TikTok 战略实施 Flip 在 TikTok 上的方法是多层次的，包括科学的 A/B 测试，以衡量品牌广告相对于对照组的有效性。这种系统化的测试旨在清晰地了解用户行为和广告效果。通过使用 - 从信息流广告到主题标签挑战 - Flip 能够创造与用户产生共鸣的身临其境的互动体验。 TikTok多样化的内容格式 创意内容和消息传递 Flip 成功的关键在于制作原生于 TikTok 环境的内容 - 高能量、真实且通常是用户生成的。该消息经过量身定制，以一种相关且引人入胜的方式突出 Flip 的价值主张，鼓励用户直观地了解使用其支付服务的便捷性和好处。通过与 TikTok 的创意和动态氛围保持一致，Flip 的广告感觉不像是中断，而更像是用户内容旅程的自然组成部分。 数据驱动的决策 Flip 不仅仅依赖 TikTok 固有的病毒式传播；他们将数据作为其活动的基石。通过 TikTok 的分析，Flip 跟踪了观看率、参与率和点击率等各种指标，为实时优化提供信息。这种数据驱动的方法确保他们能够调整策略，最大限度地提高品牌曝光度和用户行为。 结果和可行的见解 结果令人印象深刻： 转化率提高了 9.9%，这表明不仅有更多的用户看到了 Flip 的品牌，而且他们以更高的频率采取了所需的行动。 每次行动成本提高了 10.9%，这表明成本效率有所提高。 覆盖范围扩大 2%，凸显了品牌知名度的不断提高。 TikTok 品牌形象的经验教训 Flip 案例研究中的可行见解表明，如果策略性地使用，TikTok 可以成为品牌宣传活动的有力工具。对于希望复制 Flip 成功的企业来说，关键要点包括： 发挥 TikTok 的创意潜力：开发符合 TikTok 独特、非正式和视觉驱动格式的内容，以培养参与度和品牌亲和力。 关注全渠道指标：超越渠道顶部指标（例如视图和参与度），还跟踪渠道底部操作，确保全面了解活动影响。 利用科学的 A/B 测试：采用严格的测试来辨别品牌广告的真实效果，从而根据确凿的证据做出明智的决策。 根据效果数据进行优化：使用实时数据不断完善您的营销活动，从而改善以品牌为中心和以效果为中心的结果。 Flip 的故事证明了 TikTok 作为品牌塑造平台的力量，不仅能够吸引受众，还能迫使他们采取行动。这个案例表明，通过创造性的、基于数据的方法，TikTok 可以显着支持品牌建设和绩效营销目标。您可以像 Flip 一样在内部自行实现这一目标，也可以与合作伙伴合作 专门为不同品牌实现此类结果。 TikTok营销机构 衡量品牌绩效的成功 品牌形象活动的成功评估取决于各种全面的 KPI，这些 KPI 弥合了品牌营销和绩效营销之间的差距。每个指标都提供了对活动影响的不同方面的见解。以下是您自己的品牌形象活动需要监控的一些重要 KPI： 品牌回忆：衡量消费者在接触过某项活动后记住某个品牌的能力。品牌回忆是评估创意内容粘性和品牌信息有效性的关键关键绩效指标。高品牌回忆表明品牌形象活动给消费者留下了持久的印象，这对于长期品牌资产至关重要。 参与率：这考察了用户与内容的互动程度。参与率包括点赞、分享、评论和数字平台上的其他形式的互动。它们表明内容对目标受众的吸引力和相关性，并且通常与品牌好感度和忠诚度相关。 转化率：与营销活动互动后采取所需操作的用户百分比。该 KPI 是营销活动在激励用户从认知到行动的过程中的有效性的直接指标。 可能包括注册时事通讯、进行购买或下载应用程序。 转换示例 投资回报率 (ROI)：此 KPI 衡量活动产生的回报与其成本的比较。通过确定营销活动所带来的价值是否与投资相符，对于了解品牌营销活动的财务可行性至关重要。 客户获取成本 (CAC)：与获取新客户相关的成本。 是一种效果营销的主要内容，用于评估营销活动在支出方面的效率。较低的 CAC 与高质量的客户获取相结合是高效品牌塑造策略的标志。 CAC 客户终身价值 (CLV)：企业期望从单个客户帐户获得的总收入。 CLV 是一项长期绩效衡量指标，反映通过活动获得的客户所产生的长期价值。它有助于了解品牌塑造努力如何促进持续增长。 点击率 (CTR)：点击特定链接的用户与查看页面、电子邮件或广告的用户总数的比率。点击率是对号召性用语 (CTA) 和广告创意在推动即时响应方面的有效性的直接衡量。它是衡量用户兴趣和初始参与度的关键指标。 每次操作成本 (CPA)：消费者采取的可归因于营销活动的每次操作的平均成本。该指标使营销人员能够了解营销活动在实现特定操作（例如下载或注册）方面的成本效益。这对于 和活动目标。 优化广告支出 净推荐值 (NPS)：评估客户向他人推荐某个品牌的可能性的指标。 是品牌忠诚度和客户满意度的有力指标，这对于长期品牌绩效非常重要。它反映了创建品牌拥护者活动的成功。 核动力源 声音份额 (SOV)：与竞争对手相比，该品牌在知名度和影响力方面的市场份额。它衡量品牌在市场中的存在，直接反映品牌知名度的努力。这是一个重要的品牌指标，有助于确定媒体支出相对于竞争对手的有效性。 实施品牌心态 将品牌形象思维融入营销策略需要在打造引人注目的品牌叙事和推动精确、可量化的结果之间取得微妙的平衡。首先，建立一个强大的品牌故事，在所有渠道中引起共鸣并与目标受众产生共鸣。同时，对受众进行细分，定制个性化消息以提高参与度。 然后，将您的创意内容与 确保每项营销举措都是有目的的，并明确号召采取行动，从而产生可衡量的成果。利用数据分析不仅可以实时跟踪和优化营销活动绩效，还可以为决策提供信息，确保您的品牌叙述和绩效目标相辅相成。 明确的绩效目标 品牌形象的实际实施是一个不断测试、学习和发展的循环。它包括教育您的团队了解品牌和绩效之间的协同作用，培养创造性和分析思维协作的文化。尝试使用 A/B 测试来完善您的消息传递，并使用同时考虑品牌健康度和转化指标的整体衡量方法。保持您的战略敏捷并响应数据洞察，可以进行迭代改进，确保您的品牌不仅吸引注意力，而且持续推动增长。投资于 可以简化这种集成，从而采用更有效和高效的方法来实现品牌和绩效目标。 最新营销技术 现在轮到您了：创建并实施与受众产生共鸣的品牌形象活动，并精准高效地实现关键业务目标。