Arron Goolsbey 在 Mythical Games 上谈论人工智能和区块链游戏的未来





在本期“创业公司背后”节目中，Ishan Pandey 与Mythical Games总裁兼首席运营官 Arron Goolsbey 进行了交谈，探讨他在游戏行业的非凡经历。从早期在 Wizards of the Coast 工作（在 Magic: The Gathering 的崛起中发挥了关键作用）到领导 Activision Blizzard 的开创性项目，Arron 一直走在游戏创新的前沿。





现在，他在 Mythical Games 带头整合人工智能和区块链技术，以创建革命性的玩家所有制经济。加入我们，深入了解 Arron 对游戏未来的见解、Web3 的变革潜力以及 Mythical Games 即将推出的激动人心的项目。





Ishan Pandey：嗨，Arron，欢迎来到 Hackernoon 的“创业公司幕后”节目。今天能邀请到您来深入探讨 AI 和 Web3 的激动人心的交集，真是太好了。首先，您能否分享一下您的职业背景以及是什么促使您在 Mythical Games 担任目前的职位？





Arron Goolsbey：我在游戏行业工作了 25 年多。20 世纪 90 年代末，我加入了一家鲜为人知的初创公司 Wizards of the Coast，当时该公司刚刚发明了世界上第一款集换式卡牌游戏（万智牌）。我离开 Wizards 时担任技术副总裁，帮助开发并推出了当前的全球数字 CCG“万智牌竞技场”。之后，我加入 Activision/Blizzard 担任 Battle.net 负责人，这对我来说是梦想成真，因为我一直是《星际争霸》、《炉石传说》和 Battle.net 平台本身的忠实粉丝。在领导 Battle.net 期间，我们通过发布《使命召唤》系列开创了一个新时代，从《使命召唤：黑色行动 IV》开始，一直到《现代战争 2》和《使命召唤：战区》（第一款免费游戏）。





之后，我跟随一位导师来到 Meta，在 Reality Labs 从事 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Quest VR 游戏开发。我走遍了世界各地，与数百名游戏开发者会面，共同探索元宇宙和下一代计算平台。就在那时，约翰·林登 (John Linden) 打电话给我，邀请我加入 Mythical，追寻他对游戏和互动娱乐体验未来的迷人愿景。





作为 Mythical 的总裁兼首席运营官，我有责任将约翰的强大愿景在我们的游戏中变为现实，例如 NFL Rivals 和 Blankos，以及我们业务的三大支柱：高级市场和经济，云分发和即时游戏，以及通过游戏中的“开放花园”实现的分散社交。





Ishan Pandey：您能否向我们概述一下 Mythical Games 以及推动您在 Web3 领域项目的核心愿景？





Arron Goolsbey： Mythical 是一家游戏技术公司，致力于打造由区块链技术和玩家自有经济体驱动的下一代游戏。





我们致力于打造人们想玩的精彩游戏，开发所有人都能享受其中的强大玩家驱动型经济体，并利用区块链技术和可玩的 NFT 创建 web3 游戏生态系统，使玩家、创作者、艺术家、品牌和游戏开发者成为新“玩和拥有”游戏经济体的利益相关者和所有者。





Ishan Pandey： Mythical Games 是将区块链技术与游戏相结合的先驱。这种方法与游戏行业的其他公司有何不同？





Arron Goolsbey：我们让玩家能够完全拥有并可验证地相互交易他们的游戏物品，并按照自己的意愿建立收藏。市场上没有其他人这样做，尤其是与 NFL 这样的顶级合作伙伴 IP 合作。





Ishan Pandey：展望未来，未来几年我们可以期待 Mythical Games 取得哪些重大进展？是否会有新的项目或合作伙伴关系？





Arron Goolsbey：就我们的游戏而言，我们的团队正在努力开发新游戏并改进现有游戏，带来各种新功能和实用程序，以增强玩家的体验和生态系统。至于即将开展的项目和合作伙伴关系，我现在不能透露太多，但我可以说，像往常一样，我们有很多事情在等着你，你不会想错过任何一个。现在绝对是加入 Mythical 生态系统的时候了。





Ishan Pandey：随着人工智能在技术领域变得越来越重要，Mythical Games 如何利用人工智能来增强基于区块链的游戏平台？





Arron Goolsbey：我们正在研究将人工智能应用于游戏的一些相当新颖的用途，目前我还不能透露太多。但我可以强调的是，我们看到人工智能的应用潜力巨大，不仅在游戏体验本身，而且在工具形式的预生产和实时操作开发周期中。事实上，Mythical 拥有几项关于人工智能生成功能的关键专利，涵盖了几种不同类型的改变游戏规则的应用程序。我迫不及待地想分享我们正在酝酿的东西，希望在不久的将来。





Ishan Pandey：游戏中的 VR 和 AR 备受关注。为什么 Mythical Games 选择将重点放在 AI 和 Web3 技术上，而不是 VR？





Arron Goolsbey：我曾在 Meta 的 Reality Labs 工作过，该公司可能是全球在 VR 和 AR 领域投入最多的公司。我坚信，多个行业已经在大力推动下一代计算平台的变革。我见过许多为 VR 和 AR 打造的有趣的沉浸式游戏体验。有些非常棒，但大多数仍未准备好成为主流。





VR 和 AR 面临的挑战之一是硬件尚未成熟，即使对于游戏用例也是如此。过去几年，VR 头戴设备取得了长足进步，但它们仍然基本上只是超频了 2-3 个视频处理器的手机硬件。一些硬件限制将多人游戏体验的规模限制在不到十几个并发用户。即使是最便宜、最成功的硬件，每年的硬件销量也只有数千万，这比吸引重大开发所需的水平低了 10 倍。





尽管如此，游戏仍然是 VR/AR 的主要用例，硬件终有一天会实现这一目标，但硬件和实际游戏只是成功方程式的两个部分。Mythical的前提是将自己定位为沉浸式体验关键构建模块的提供商，以帮助投资构建这些 VR/AR 游戏的游戏开发商利用我们的技术解锁商业模式，帮助这些游戏更快地推向市场，并提高商业成功的可能性。





Mythical 的平台适用于所有平台和硬件，从移动设备到 PC，再到 VR/AR。我们的“Open Garden”方法旨在扩大整个行业的份额，同时朝着我们内部所说的“由 Web3 技术支持的 Metaverse 的 HTTP”迈进。





Ishan Pandey： Mythical Games 在 Web3 框架内实施 AI 时面临的最大挑战是什么？相反，这种整合提供了哪些独特的机会？





Arron Goolsbey： AI 已在游戏行业存在数十年。最大的挑战之一是确保 AI 被用作辅助人类设计、构建和操作游戏过程的工具，而不是绕过人类丰富功能的工具。与之前的数字工具演变非常相似，利用技术来提高游戏内容和体验的速度、质量和成本效率必须成为 AI 的主要发展目标。这是一个棘手的平衡，对于在哪里划清界限，答案并不总是立即明确的。但正如我之前所说，Mythical 已经考虑这个问题好几年了，所以我们有很多背景经验，我们正在做一些大事。





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