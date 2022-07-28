Apple 和 Spotify 对我的了解

收集数据简介 无论我们是否欣赏，我们在日常生活中所做的一切都可以通过某种标准来衡量。因此，可以收集我们日常生活各个方面的数据。现代技术在日常生活中的出现意味着此类数据的生成量急剧增加。在许多情况下，这种数据已经对我们思考和生活的方式产生了巨大的变化。这不仅使我们的生活变得更好，而且在人类行为、保护主义、城市设计和公共交通等领域取得了重大进展。 我认为使用数据来真正探索我生活的某些方面是相当符合这种精神的。我给自己设定了两个小挑战： 1. 首先是探索一些我可以访问的数据，这些数据是通过我与技术的互动收集的。这一切都归功于 ，该条赋予个人索取正在“处理”的任何个人数据副本的权利。 GDPR 第 15 条 2. 其次，对这些数据进行一些非常基本的分析，以找到一些有趣、有趣或对我的生活有用的见解。 我的数据源 这些任务中的第一个是找到一些已经为我生成的数据。很快我意识到很明显，我可以请求访问和下载许多不同的点，例如： ——包括我分享的帖子或照片、我被标记的照片、我喜欢的帖子以及我所属的群组以及许多其他事物。 Facebook 数据 ——我喜欢或评论了哪些帖子，我关注了谁，谁关注了我，以及我发送了哪些消息。 Instagram 数据 ——我的谷歌广告资料（可以查看我在网上的形象）、我去过的地点（我能找到的第一个地点是 2011 年），以及我看过的所有 YouTube 视频的完整日志。 谷歌数据 ——我所有的收听习惯，我花了多长时间收听各种曲目，在什么时间，在哪一天。 Spotify 数据 ——步行或跑步的步数和距离（来自手机传感器）、任何连接的 Apple Watch 数据（BPM、温度等），甚至是关于我走路“好”程度的移动性数据。 Apple 健康数据 这不是一个详尽的列表，可能只是一些在全球范围内使用最广泛的平台。不同数据源的数量可能是无穷无尽的，并且只会随着时间的推移而增长。然而，出于这些目的，我决定从 Spotify 和 Apple Health 数据中了解我的生活。 亮点 · 自 2015 年 11 月 10 日以来，我至少走了 15,340 公里或 20,577,340 步。这大致相当于从卡迪夫步行到澳大利亚昆士兰。 · 爬了 44,471 层楼梯，根据 Apple Health 的说法，这是一个价值 10 英尺的楼梯。所以加起来（根据 Apple 的网站）这是 135 公里或与哈利法塔的 161 公里半相同。 · 在 2021 年 2 月 13 日至 2022 年 2 月 13 日期间，我在 Spotify 上听了 55、537 分钟的音乐或音频。与 2021 年和 2020 年 Spotify 年度报告的 42,875 分钟和 25,6440 分钟相比，同比分别增长 67.2% 和 29.53%。 · 2021 年 2 月，星期四平均听 Spotify 的次数最多，听的歌曲最多。 · 其他一些快速统计： o 大多数歌曲平均在 19:00 收听 o 平均每天收听的歌曲数量 – 196 o 听过 2609 位不同的艺术家 o 听过 5322 首不同的曲目 突出显示的图表 然而，这篇文章的目的绝不是强调大公司收集的关于我的数据量，或者他们可以处理这些数据以更多地了解我的方式。相反，强调可以表示同一数据集以了解日常事件和过程的不同方式的数量，并引起人们对个人和公司可以使用数据来改善我们的日常生活和进步社会的一些创造性方式的关注。没有人认为这种数据分析是其中一个例子，或者它以有意义的洞察力揭示了很多。 正如本文开头所强调的那样，由于立法允许个人更好地控制自己的个人数据，这一切都成为可能。我相信像这样的立法将导致更大的数据共享经济。 一种激励所有参与者参与的方法。这里有些例子： 对未以这种方式使用的当前现有资产进行货币化。 更好的生活结果和一般的日常生活 科技进步 同时还通过遵守以下内容来平衡参与此数据收集的人员的隐私权： 数据的完全匿名化，而是对这些数据进行不同的聚合以显示趋势。 确保建立健全的许可系统，以确保数据仅用于收集目的和适当的访问控制。 确保没有不良行为者出于险恶目的获取个人身份数据。 我会邀请您思考您自己生活中的个人数据可以用来在您自己的生活环境中做出更好决策的一些方式。这是一个超级简单的过程，因此如果您想亲自尝试，我添加了一些 YouTube 教程，介绍如何从第三方提供商下载和请求您的个人数据。 本文首发于 此处。