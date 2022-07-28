Apple 和 Spotify 对我的了解

太長; 讀書

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无论我们是否欣赏，我们在日常生活中所做的一切都可以通过某种标准来衡量。因此，可以收集我们日常生活各个方面的数据。现代技术在日常生活中的出现意味着此类数据的生成量急剧增加。在许多情况下，这种数据已经对我们思考和生活的方式产生了巨大的变化。这不仅使我们的生活变得更好，而且在人类行为、保护主义、城市设计和公共交通等领域取得了重大进展。