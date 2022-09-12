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    5种缓存机制来加速你的应用程序经过@pragativerma
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    5种缓存机制来加速你的应用程序

    2022/09/12
    8m
    经过 @pragativerma 1,911 讀數
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    太長; 讀書

    缓存是一种缓冲技术，我们将经常访问的数据存储在临时内存或空间中，以使其随时可用并减少我们的应用程序、服务器或数据库的工作量。根据用例，它可以在 Web 应用程序的不同级别上实现。缓存发生在不同级别，例如边缘缓存或 CDN（内容交付网络）或服务器端缓存（服务器端缓存）缓存可用于所有类型的数据存储，包括 NoSQL 数据库以及关系数据库。

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    #software-development#caching
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