5 个简单的技巧来有机地增加你的 Instagram 关注度

Instagram 是现存 之一。可以将其用于多种用途，例如将客户引导至登录页面、建立品牌知名度以及鼓励客户互动。缺点是 Instagram 的竞争非常激烈，因此很难从人群中脱颖而出。 最流行的社交媒体平台 一些用户诉诸于为追随者付费，以人为地增加他们的人数并增加人气。但是，这是可以检测到的，并且会迅速破坏您的信誉和在线形象。相反，这里有五种有效、省力的策略来建立一个有机的 Instagram 追随者。 1. 创造强烈的第一印象。 您的 Instagram 提要是否反映了您想要的图像？清楚你是谁，你想做什么？通过查看您的帖子并查看它们总体上产生的印象来查看您的 Instagram 提要。您可以使用可视化规划工具来简化此操作。 Preview 和 PlannThat 等应用程序提供了大量的灵活性和功能，以创建粉丝可以轻松识别的精心策划的美学。 这是创建有凝聚力的品牌形象的一部分，使您的帐户对新访问者更具吸引力并鼓励他们关注您。 2.创建一个标签策略。 标签是有机地增加追随者的好方法。然而，许多人忽视了标签的重要性，因为它需要耐心、一致性和少量的 SEO 研究才能让事情顺利进行。 幸运的是，像 Flick 和 Kicksta 这样的工具可以消除研究和猜测，从而为您的帖子找到正确的主题标签。为帖子类别管理几组不同的主题标签有助于最大限度地提高用户查找和关注您帐户的能力。 对这个技巧要有耐心也很重要。追随者不会在一夜之间到来，但这是一个有效的长期策略。研究表明，当帐户使用适当的主题标签时，参与度会上升 （具体数字取决于帐户大小和主题标签位置）。 21% 到 79% 3. 提前安排帖子。 要显得自发，你必须仔细计划（讽刺，对吧？）。 “策划自发性”是成功参与 Instagram 的关键。 了解最佳的发布日期和时间以获得最大的参与度对于持续增加您的追随者至关重要。像 Preview 和 PlannThat（上面提到的）这样的工具可以帮助解决这个问题。 HootSuite 和 Loomly 等其他工具提供更深入的分析。 查找何时发布的最简单方法之一是使用您帐户的“洞察”标签查看关注者何时最活跃。这使您可以试验可能获得最多参与度的时间。 4. 查看比赛。 无论您的业务类型是什么，您的竞争对手和在您的利基市场运营的其他公司也将在 Instagram 上发布。 关注这些帐户（尤其是成功的帐户！），并通过喜欢和评论与他们互动。如果您的品牌适合他们的利基而不一定提供竞争，这将非常有效。 例如，如果您提供私人瑜伽课程，关注 Manduka（以瑜伽服装和配饰而闻名的品牌）并在他们的帖子中添加有见地或引人入胜的评论可能会获得追随者。他们在您的利基市场，但不是直接竞争对手。 此外，关注其中一些相关帐户的关注者。这些人已经对你的利基感兴趣，所以如果你关注他们，他们可能会跟进并对你所说的话感兴趣。 5. 确保您的内容可供所有人访问。 在 Facebook、Pinterest、TikTok 和 YouTube 等其他平台上交叉推广您的内容。确保您的网站和博客上有社交媒体按钮。在您的 Instagram 简历中也保留一个链接树，以便追随者通过互联网轻松访问您的品牌。 2020年以来，开发多个账号的网红和刊物数量未超过总人数的10%。但是，加盟商拥有的流量渠道越多，其平均收入就越高。 2021 年，在社交网络上拥有 2 或 3 个帐户的影响者和发布者在 Admitad ConvertSocial 中的平均收入是仅拥有一个帐户的人的 3 倍。 同时，开发 4 个或更多账户的用户的收入是拥有 1 个账户的用户的 10 倍左右。 在可访问性的另一方面，请记住，为有视觉或听力障碍或其他特殊需求的用户提供视频帖子和替代文本的字幕至关重要。 Instagram 奖励更容易访问的帐户，当粉丝看到您的包容性和周到时，他们更有可能与您的内容互动。 踏实和稳重是赢得比赛的关键 寻找快速解决方案来发展您的社交媒体很诱人，但从长远来看，最好的策略会发挥作用。始终确保您的内容是新的和生动的，并记住一点研究会有很长的路要走。 Instagram 是一个视觉优先的平台，因此它是使用照片、视频和模因来围绕您的工作引起轰动的完美空间。