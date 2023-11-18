30年，30堂课：人生智慧之旅

我经常对这样的列表感到畏缩，但我在这里写了一个。 我感到畏缩，因为人类不断发现同样的原则是正确的，但每次我们发现它时，都会感觉很新。 也许我们喜欢阅读其他人分享的人生教训，以此来确保我们发现同样的事情是真实的。 我知道年轻版的我不会关心这个，因为她认为她知道得更多，而未来的我会认为我还有很多东西要学。 我不会告诉你任何你还不知道的事情。 我写这篇文章是为了自我反思，作为一种大声思考的事情。 我希望有些事情能够引起共鸣。 1. 如果我的想法是黑白分明的，那说明我对这个话题还不够了解 我可能是顺便看到了一些东西，然后欺骗自己以为我有自己的观点。 非黑即白的思维在现实世界中行不通，因为生活中的一切都依赖于环境。 2. 判断比同理心更容易 谴责比思考更需要精神上的努力。 — 艾玛·戈德曼 尽管判断有进化的原因，但就主观体验而言，它会产生一种分离感——要么比其他人多，要么少。 “一个认为自己低人一等甚至与他人平等的人是不了解现实的。” — 佛陀 3.我（大部分）不理性 我生活在一个要求我假装自己和其他人一样理性的世界。 但我的大多数决定和意见都是认知偏见、裙带信仰、模仿欲望和对出现在我意识中的信息的无意识处理，然后我将其合理化。 4.内部过程不断变化 不要指望能够到达那里或陷入正确的思考/做事/存在的方式。生活是流动的。处理一切事情的方法不止一种。 练习说“我正在改变主意”而不是“我改变主意了”。小细节，大心态差异。 5. 友谊的质量重于数量 为了培养友谊，你需要投入时间。因为友谊是建立在共同经历的基础上的，所以把时间花在随机的人身上会夺走你真正关心的朋友的资源。 “远程关系会让你失去真正的关系。你花在通过屏幕与人们培养关系的每一分钟，都不是在加深与你能真正看到、触摸到和闻到的人的关系。” （纳特·埃利亚森） 6. 旅行很有趣，直到你醒来发现自己不稳定 过去 5 年我在东南亚旅行/生活，并短暂返回欧洲。但这让我失去了稳定性并建立了网络。 我在这里有家人，那里有朋友，完全在其他地方有社区。太分散了。 优质生活既需要稳定，又需要冒险。 7. 警惕虚假的多巴胺刺激 有很多事情伪装成浪费时间。 避免精神自慰。 8.你无法因为免费而获得自我价值 这就像试图赚取氧气一样。你不能，氧气可以。 不要花时间去赚取固有的东西。 9. 大多数建议都过于简洁，无法发挥作用。 我已经 在这里谈过了。 少读网上人们模糊的建议，多寻找和你有同样经历的导师或社区。 10.偶然性伪装成一种技能 风险和运气是一对。生活中没有任何事情的发生是仅仅由于个人的努力而发生的。世界太复杂了，你的所有行为都无法 100% 决定你的结果。 ——摩根·豪塞尔 我看到许多成功人士都宣扬他们工作有多努力。我相信他们。但他们难以承认的是，有成百上千个与他们无关的因素。 生命是你与宇宙之间的舞蹈。不要太妄想而承认这一点。 11.没有人在想你 不完全正确，因为你升得越高，就越有人觉得有必要对你发表意见。 不要把时间浪费在别人的观点上。如果你不征求他们的建议，就不要接受批评。 12. 与你的身体保持联系 在一个由会说话的人统治的世界里，倾听你自己/直觉/你的身体。 我不在乎饮食、锻炼习惯、投资工具或生产力技巧正在流行。你无法通过思考获得更好的生活。 遵循“思想领袖”的建议会让你暂时感到高兴，因为你的行为会被部落社会所接受，但你却离自己越来越远。 13. 提供建议时要小心 不仅仅是不请自来的建议（没有人关心你的想法，除非他们问）。 大多数人都会寻求建议，将责任转移给你，或者假装（为自己）他们想为自己的处境做点什么。 如果有人不断寻求建议但不采取行动，请停止提供建议。 同样，不要接受那些没有完成内部工作的人的建议。 他们会将他们的叙述和信念强加给你。没有足够的自我意识和同理心来提供好的建议。 14.生活是一个悖论 “生活不是一个需要解决的问题。这是一个需要经历的悖论。你可以相信一件事，也可以相信它的反面。” — 德里克·西弗斯 两件或两件以上的事情同时为真。 15. 人不在于他们表现出来的东西，而在于他们没有表现出来的东西 每个人都在隐瞒一些事情。恐惧、不安全感、秘密…… 正如 那样，人类有三张面孔： 中央情报局发现的 公共自我（我们希望如何向他人展示） 私人自我（你最亲密的知己对你的了解） 秘密的自我（你几乎从不与任何人分享的一面）。 当你判断某人是否成功时，你会看到他们公开的自我，同时将你的私人或秘密的自我与他们进行比较。这就是为什么你感觉不好——感觉差距太大了。 我曾经和成功人士一起工作过，我要重申——每个人都有一个不公开的私人和秘密的自我。里面也有一些非常糟糕的东西。 16. 承担责任 “指责父母引导你走向错误的方向是有期限的；当你长大到可以掌舵的时候，责任就落在你身上了。” - JK罗琳 这无疑是我二十岁出头时做出的最好的决定。 承担责任。 17. 进行治疗和指导 “你无法从罐子里面读取标签。” — 乔丹·格雷 你无法完全看到自己。寻找一位好的治疗师或教练将帮助您看到自己的盲点。 18.通过冥想来检验现实 一切都不是它看上去的那样。一切都是由意识组成的，你和外部世界之间没有分离。 这不是宗教或哲学陈述。你不需要相信它，你只需要亲眼所见。 最大的犯罪是忽视你的真实身份而偏爱你认为自己是谁的故事。这种对你个人戏剧的关注是遮蔽太阳的乌云。 ——吴欣 19.任何人都可以给你你想要的东西 还有人能给我我想要的吗？ 是的，如果我接受对我有用的东西并放弃其余的，我总是会得到我想要的。 采取有效的方法并继续前进。 20. 人类是疯狂的 萧伯纳已经对我对人性的想法和困惑进行了最好的描述： “我活得越久，就越确信这个星球被其他星球当作了疯人院。” 21.定期评估你生活中的人 你确实是你周围人的平均水平。他们将他们的心理模型传递给你。 与某人共度时光=将他们的软件下载到你的大脑中。 22.你消费或经历的一切都会影响你 就像搭积木一样，每一个看似不相关或一点点的信息都会创造你的体验。 “你所感受到的一切，无论是触觉、味觉、视觉还是思想，对你的影响都大于零。” ——格雷戈里·大卫·罗伯茨 对你所消费的东西要勤奋和挑剔。 23.健康是你的第一财富 最佳健康决策： 22岁戒酒 保持活跃 优先睡眠 根据我身体的需要而不是社会的标准来饮食 吃素8年后开始吃肉 24.这也会过去 古老的智慧，现代的陈词滥调——但这是事实。 想想你经历过的最糟糕的事情并告诉我——它现在在哪里？ 想想你经历过的最好的事情——它在哪里？ 甚至你阅读这篇文章的经历也会在它出现的那一刻消失。 你什么都抓不住。 生活也会过去——要灵活一些。 25.了解你的价值观 如果你不知道自己为何而活，也不知道自己想要什么，别人会替你做决定。 “如果你不选择你崇拜的东西，它就会为你选择。因为每个人都有崇拜的东西。” ——大卫·福斯特·华莱士 26.有年长的朋友 他们见识更多，理解更多，也更聪明（并不适用于所有人）。 另一个好处是，他们不是你的父母，所以你可能会更愿意接受他们的建议，即使他们说了你父母会说的同样的话（我被指控有罪）。 27.不要抱怨 因为没人关心。 你越早意识到这一点，对你周围的人来说就越好。 另外，抱怨者会吸引抱怨者。 28.关于幸福的直觉是错误的 当……是最大的幻想时，我会很高兴。 一旦你取得了一些成就，球门柱就会不断移动。 我们对幸福感（中彩票）的预测并不像我们想象的那么高，对不幸福（车祸）的预测也不像我们想象的那么低。 “你无法获得幸福，但你只能幸福。” — 沃纳·艾哈德 29.相信自己 这是为数不多的无法从你手中夺走的东西之一。 花时间培养信任和信心。训练自己变得支持、可靠、值得信赖和欣赏自己。 尊重你自己 在自我对话中保持友善 倾听你内心真实的声音 相信即使失败，你也会找到答案并重新振作起来。 30.每个人都是你的镜子 我们如何看待和对待他人，也反映了我们如何看待和对待自己。 进一步观察 在做出决定时，无论大小，都要问：“我想这样做吗？” 你真的不知道别人正在经历什么，所以要友善。 对自己和他人诚实可以让你更接近真相、联系和真实性。 你不欠任何人任何东西——选择出于爱而不是义务而给予。 更多地思考死亡，以正确看待事物。 我不得不说，在过去 30 年里，每天每时每刻都完美地遵循所有这些教训的情况发生了 0 次。 有时我的行为接近这一点，但有时我却离得很远。 与一年前相比，我感觉自己变了一个人。与20岁的我截然不同。 我想这就是成长的感觉。你给沙堡添加了一点智慧，那就是你的生命，然后你就死了。 这取决于你在这之间做什么。 也发布 。 在这里