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    30年，30堂课：人生智慧之旅经过@rimaeneva
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    30年，30堂课：人生智慧之旅

    2023/11/18
    9m
    经过 @rimaeneva 567 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    我不会告诉你任何你还不知道的事情。 我写这篇文章是为了自我反思，作为一种大声思考的事情。 我希望有些事情能够引起共鸣。
    featured image - 30年，30堂课：人生智慧之旅
    life-hacking #life-lessons #lifehacks
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    Rima Eneva

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