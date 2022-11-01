2050 年的生活：新的一天开始

只是变得有创意并乐在其中！ 在 上的照片 MontyLov Unsplash 一天开始 Bryan 醒来时发出一声温和的警报，嵌入式芯片是所有人类与 2050 年数字设备生态系统连接的芯片。 “比古董闹钟应用程序压力小得多”，他反映道。 他的 SiriBot AI 秘书和助理机器人走到他的床边说话。 “你今天想玩什么游戏？像往常一样打板球？” 布赖恩笑了。他最喜欢他的数字设备的地方是他每天玩的虚拟现实和增强现实运动。起身，他期待地笑了笑。 “我会打板球”，他说。 “我想在班加罗尔的 IPL 比赛中扮演 Chris Gayle。 177 * (65) 局。” “完成，先生”，助理说，她加载了适当的日期和环境因素，包括欢呼的人群、评论员、增强现实蝙蝠和 VR 模拟系统，每个房子都必须创建他们的任意生命周期业主想住。 VR 体验非常完整，甚至连气味、跑步和与虚拟玩家的交谈都看起来栩栩如生，在模拟系统中随心所欲地做任何你想做的事。 布莱恩玩了两个小时，出来的时候已经汗流浃背。模拟系统已经将自身重置为空白设置，并准备好进行另一次模拟。模拟全息图的 1000 位量子计算机、与其他虚拟角色的交互以及正确的大脑神经元来模拟当你亲吻啦啦队长（或走得更远）时，它已准备好进行下一次操作。 这些量子计算机远远超过了经典同行曾经做过的任何容量、计算和操作。通过大脑中嵌入的人机界面，整个房子可以通过简单的命令来控制。然而，语言更受青睐，因为语言比思想和感觉更容易控制和调节。 “这很有趣”，布莱恩对 SiriBot 说。 “我今天的议程是什么”？ “好吧，先生，您需要选择当天的美食，并安排从上午 10 点到下午 2 点与您的妻子和孩子进行人际互动会议。您将去瑞士（当然，实际上是在模拟房间里和您的家人共进午餐。3-D 食品打印机的创意用品有点少，您需要安排补货时间。您在虚拟机上的朋友" “别用力过猛，我腰有点疼。” “哦，我知道先生，”基于 iRobot 操作系统的 SiriBot 说。 “毕竟，我们受三法的约束。” 布莱恩慢慢放松下来，回忆起机器人三定律的历史，自动无人机清理着他身体的每一个部位。 ，他想 天哪，但艾萨克·阿西莫夫是对的 由 在 上拍摄的照片 Maximalfocus Unsplash 三法 正如埃隆马斯克在 2018 年所预测的那样，机器人最初威胁到人类，因为它是一个优越的种族，正在超越一个劣势种族。早期的原型已经发生过多次人类冲突事件。在那之后，机器人三定律被实施——它们的文本是： 三部法律是： 机器人不得伤害人类，或因不作为而让人类受到伤害。 机器人必须服从人类的命令，除非这些命令与第一定律相冲突。 机器人必须保护自己的存在，只要这种保护不与第一或第二定律相冲突。 他们是由科幻传奇人物艾萨克·阿西莫夫于 1942 年介绍的，并在电影《 》中以阿西莫夫的同名书籍而闻名，布莱恩记得。自从 Elon Musk 2018 年关于 AI 毁灭人类的预测，以及 2024 年在麻省理工学院创建的第一个恶意机器人在被熔化之前在城市中谋杀了 391 人以来，每个机器人都将这些法律编程到他们的操作系统 中。任何违反三定律的操作在机器人神经系统的核心（内核 - 量子力学大脑皮层）处理后都会被直接删除。 我，机器人 iRobot 三定律出台后，人类与机器人和谐相处。 “告诉道德控制委员会，我会在下午 4 点见他们”，他告诉 SiriBot。 “我还有更重要的事情要做。” “是的先生。你的妻子和孩子现在都准备好了。”自 2045 年创建 SimLife 全息虚拟和增强现实系统（以 2000 年首次创建的流行电脑游戏命名）以来，身体旅行和身体接触被保留给家人、朋友和灾难情况或紧急情况。所有环境、天气条件、体验、视觉和声音、身体的情绪、感觉和感觉，都可以通过安装在全球每个家庭的量子计算机主系统进行模拟。 Bryan 使用 Neuralink 控制的 Segway 走到门口。他记得最后一辆碳排放汽车在 2031 年退役，这得益于特斯拉的电动汽车、可持续的太阳能和风能收集装置由 SolarCity 在 2028 年提供全球 100% 的能源供应、分布式账本系统 (DLT) 早日使财富和社会环境民主化如 Hedera Hashgraph 的 2030 年，中国于 2027 年开发的第一台 200 量子比特通用量子计算机，磁悬浮列车于 2030 年由 Hyperloop 在全球范围内安装，QuantumAI 于 2035 年开发的第一个感知机器人，2040 年第一个可行的 SimLife 原型。 他想。 如此多的技术，如此多的飞跃，如此多的临界点，在如此短的时间内， 这是活着的美好时光。 “嗨，爸爸！”他最小的孩子史蒂夫尖叫着说，他都 8 岁了，已经在计算机生成的艺术方面表现出极好的前景和潜力。他的大儿子娜塔莎10岁，在电子竞技方面非常有天赋，她挥舞着她特有的胜利微笑，让周围的每个人都感到很开心。孩子们拥抱了他。在他们身后，慢慢地走着，享受着这幸福的每一刻，是他的妻子卡罗尔。看着她的眼睛，他开心地笑了起来。 照片由 在 上拍摄 Xavier von Erlach Unsplash 告诉我它是如何工作的，爸爸！ “所以，我不明白，爸爸，”他年幼的孩子史蒂夫说。他们（在 SimLife 量子计算机主模拟环境中）在瑞士的一个山坡上进行了愉快的野餐，享受着凉爽的瑞士夏天。当他们吃他们的 3D 打印食物时（史蒂夫吃的是意大利辣香肠比萨饼，娜塔莎吃的是油炸奶酪千层面，卡罗尔吃的是德国泡菜，布莱恩本人是他最喜欢的南印度羊肉 Biriyani），这些食物是由他们的机器人加工的原材料合成的厨师。 “曾经没有人拥有量子计算机？” 布赖恩吞下一口他的比尔亚尼。 “是的，史蒂夫。通用量子计算机是在 2027 年才问世的，而中国是开发它的国家。关键是外层空间已经是进行量子计算的绝佳温度。 第一台通用量子计算机是由一组中国工程师在轨道上建造的。他们很快发现，一台 200 量子位的量子计算机能够实现——嗯—— ，因为没有更好的词了。这不仅仅是算法和计算。如果我们有一台超过 100 个量子比特的量子计算机，我们就可以模拟世界上任何地方的任何系统。这是一个 的发现。” 奇迹 相当大 “你说世界上有些人从前没有钱。这是真的吗？世界其他地方怎么能忍受这种罪恶感？”，娜塔莎问道。 “是的，纳特。在代币化和哈希图使财富民主化之前，富人明白其他人在没有基本必需品的情况下生活对他们自己的生存有害，有穷人。没有食物。没有水。很多病。” “是认真的吗？”史蒂夫问道，惊讶地惊呆了——也有些震惊。 “是的，史蒂夫”，布莱恩耐心地说。 “2025 年至 2030 年之间的时间以善意的广泛传播和财富的创造为标志，因为最富有的国家采用了修改版的加密货币，以便在同情的浪潮中惠及每一个需要帮助的国家。实际上，我们将 2030 年标记为贫困成为过去的一年。这是基本的人权。分布式账本技术无处不在。到处。每家盈利的公司之所以能幸存下来，是因为他们知道如何使用 DLT 并最大限度地减少业务运营之间的处理和官僚主义延迟。各国政府认为，要创造穷人所需的财富，需要监管而不是禁令。地球对她的人民来说总是足够的。只是分配不均。分布式账本技术和代币化的力量消除了不平等。” “那你说我们的机器人在 20 年前就被控制了。你如何拥有一个没有自主权的机器人？这太疯狂了！”，娜塔莎惊呼道。 Bryan 内心微笑，回忆起 QuantumAI 制造出第一台完全自主的机器人后引发的巨大伦理辩论。 他对孩子们说，“2035 年，QuantumAI 建造了第一个 100% 有感知能力的自主机器人人工生命。我们在 2023 年模拟视觉，在 2026 年模拟听觉，在 2028 年模拟触觉和味觉。当然，计算机早在 2020 年就开始说话了。关键的见解是，一旦人类的每个子系统都在软件中进行建模或模拟，我们基本上就拥有了感知能力。这个仍在模拟中的机器人做了人类能做的一切，包括繁殖和创造力。计算机系统早在 2017 年就开始绘画和作曲。 但是直到 2035 年才实现了完整的功能。因此，即使是在 15 年前，我们也只有机器人自己思考”。 “我是认真的，我不是在开玩笑！”他笑着告诉他们，因为他的孩子们看起来很敬畏。 “所以，我们的机器人现在可以做我们想做的一切，而不需要我们过多地管理它们。机器人三定律防止人与机器之间的任何冲突。今天几乎所有的机器人都是自主的。安装并忘记。他们做了我们能做的一切，也做了很多我们做不到的事情。 “比如？”史蒂夫问。 “嗯，他们操作我们所有的量子计算机空间装置，我们使用大型机器人对火星进行地球化改造，这些机器人向火星空气中添加水和氧气。现在 是东西。我们让机器人制造机器人。一些地形改造机器的半径超过 10 英里，甚至一样高。我们希望在 2100 年左右在没有生命支持系统的情况下居住在火星上。” 那 “地球化意味着通过机器人和物质合成量子计算系统来改变地球的大气和栖息地，以适应人体和人类的需求。有点像我们的 3D 食品打印合成器。”Carol 向孩子们解释道。 “这可能吗？”娜塔莎睁大眼睛问道。 布莱恩回想起 2040 年，当时 SpaceX 首次提出了这个想法。 “孩子们，如果我到今天为止学到了什么，那就不要说什么是不可能的。拿破仑希尔在 1937 年在他的经典著作《 》中写得如此优美，“ ”。人类无能为力，因为毕竟，正如圣经所说， ” 它遭到了完全的怀疑和怀疑，但我们的机器人系统运行良好。 思考致富 人的思想可以想象，人的手可以实现 我们是按照上帝自己的形象和样式被造的。 大卫·坎特利 ( ) 在 上拍摄的照片 Davide Cantelli Unsplash “我的中国朋友说上帝不存在”，史蒂夫实事求是地说。 “好吧，这取决于每个人的决定。国际宗教冲突禁令于 2024 年通过，禁止以宗教名义进行的所有战争。任何参与宗教战争的国家都被剥夺了他们迫切需要的关键技术和知识工作者。一旦人们明白这一点，基于宗教的战争就成为了过去。 这是一个非常主观和个人的话题。当前的思想趋势是 ，相信任何与我们今天所知的生活概念相一致的宗教制度。不要担心你的朋友，相信随着年龄的增长，你会明白的更多”，布莱恩对他的儿子说。 信仰自由 “ 相信什么，爸爸？”娜塔莎问。 你 布莱恩停了下来。 “我想我可以说我们存在，宇宙存在，并且有一个开始。而且我相信，与我们的存在和平共处的唯一方法是相信我们在死后仍然存在。这意味着我们要去某个地方，去某个人。我相信上帝存在，道德行为会在我们的下辈子得到回报。死后的生活。” 他相信什么？ “你在没有证据的情况下相信死后的生命吗？”史蒂夫怀疑地问道。 “儿子，相信我，有大量的经验证据。从人类最早的时代到今天，濒死体验和奇迹的超自然表现一直存在。系统的研究将导致相信来生的可能性。 物理学证明了这一点。 物质是稳定形式的能量。所以，我们也不会在死后停止存在。在那种情况下，我们必须有一个存在。因此理解物理定律本身表明死后的生命是真实的。 能量不能被创造或毁灭，它只能从一种形式转变为另一种形式。 。每个人都可以自由地相信他们喜欢的任何东西，按照他们喜欢的方式，按照他们喜欢的方式。崇拜自由是人类的一项基本权利。或者，像你的朋友一样，甚至根本不崇拜”，布莱恩向他的儿子解释道。 但没有强迫症 “但对于每个人来说，情况都是不同的，就个人而言。没关系。因为这就是它应该的方式。为了真正过上生活，我们所做的每一件事都需要自由。” “是时候为你的会议做准备了，先生”，SiriBot 通过他们的 Neuralink 界面说道。 “他马上就到”，卡罗尔回答。 “好的，孩子们，收拾行李，这是一顿丰盛的午餐。史蒂夫，你需要练习你的艺术编码竞赛部分。还有 Nat，你将在一个小时后与你的团队一起参加下一轮 PUBG（ ）。” 未知星球战场 照片由 Jodoin 在 上拍摄 Marc-Olivier Unsplash “等不及了”，娜塔莎咧嘴一笑。 布赖恩想， 。 2050 年的生活一点也不差 事实上，随着时间的推移，生活会越来越好。 一家人一起进入重置环境，十分钟后退出 SimLife 平台，这是量子计算机完全重置所需的时间。 布莱恩深爱并珍惜他的孩子。娜塔莎早在 7 岁时就在 CGAT（电脑游戏能力测试）中获得了 99.9% 的反应和反应时间。从那时起，她的进步是飞速的。她在星际竞技场中排名前 50 名，在同龄人和更大的 PUBG 全球游戏社区中取得了相当大的名人地位。 史蒂夫同样有才华，但方向完全不同。他在他参加的计算机编程比赛中几乎在每一项艺术中都获得了前十名的计算机艺术编程竞赛终结者，并且为一个 8 岁的孩子赚取了可观的收入。他用他的编码技能生成的艺术作品一直受到公众和星际艺术家的 Hashgraph 区块链社区的好评。 由于他的作品在星际 VR 大师量子互联网上每天在全球范围内获得超过 5000 万次浏览量，对于 Bryan 和 Carol 来说，孩子们是家庭的收入成员，出于所有实际目的，这简直是个笑话。 但他爱他们 ——他的孩子。 不是因为他们做了什么，而是因为他们是谁 所有额外的收入只是一个额外的好处。 他想，一边沉思，一边从左眼擦去父母骄傲和喜悦的泪水。 他们对我的珍惜比我对他们的珍惜还要多， 照片由 在 上拍摄 Nathan Dumlao Unsplash 也许这就是一切。 孩子们。 爱。 婚姻。 喜悦。 为人父母。 生活充实。 即使拥有 100 万个量子比特容量，也没有任何主量子计算机模拟器能够达到这一目标 这就是让我们保持人性的原因。 从公元前 7050 年到公元 2050 年，这一点没有改变。 孩子们去参加他们的活动。 布莱恩转向他的妻子，在她张开嘴之前，亲吻她的嘴唇，将她抱在胸前。 “我们有很多事情要感谢，”他说。 “我知道，”卡罗尔说，回吻了他。 伦理虚拟模拟委员会委员会正在等待。 让他们等一下，他想。 他说：“你认为，我们可以…… ” 你知道。 卡罗尔疑惑地看着他。 “ 知道什么？” “ 他轻声低语，一种激动贯穿他的灵魂。 那个”， 卡罗尔再次吻了他。 “孩子们至少要四个小时才能回来。 ” 是的，请！ “SiriBot，请议会等待几个小时。告诉他们，我遇到了一个不可避免的紧急情况，这让我完全感到意外，并将会议推迟了 2 小时，”布莱恩通过他的 Neuralink 说道。 卡罗尔笑着拥抱了他。 Bryan 想到了最后一个合乎逻辑的想法，他把她贴近自己的身体，取下他的 Neuralink，让生物学来工作——。 即使有了所有的量子计算、VR、AR、DLT、ML、AI、区块链、物联网、哈希图和机器人技术，这仍然是生活中最大的乐趣和礼物。 也在 这里发布。 在 上的主要照片 René Porter Unsplash