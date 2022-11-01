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    2050 年的生活：新的一天开始经过@thomascherickal
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    2050 年的生活：新的一天开始

    2022/11/01
    12m
    经过 @thomascherickal 447 讀數
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    太長; 讀書

    2050年可以是这样的梦想生活。这也可能是一场噩梦。如果我们要创造一个如本文所描绘的美丽光荣但完全科学准确的现实的未来，我们需要强大的领导者。警告 - 伊隆马斯克的粉丝！

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    #science-fiction#tokenization
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    by Thomas Cherickal @thomascherickal.Multi-domain specialist and interdisciplinary research scientist. Also, voracious reader and prolific writer. I work on code for research purposes.
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