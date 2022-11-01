2050 年的生活：新的一天开始

太長; 讀書

People Mentioned Companies Mentioned Coins Mentioned

2050年可以是这样的梦想生活。这也可能是一场噩梦。如果我们要创造一个如本文所描绘的美丽光荣但完全科学准确的现实的未来，我们需要强大的领导者。警告 - 伊隆马斯克的粉丝！