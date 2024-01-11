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    Web3 游戏：2024 年 7 个预测经过@ggmetagame
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    Web3 游戏：2024 年 7 个预测

    2024/01/11
    6m
    经过 @ggmetagame 459 讀數
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    太長; 讀書

    在新兴的加密货币牛市的推动下，Web3 游戏的弹性正在为行业专家预测的决定性的一年铺平道路。
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