Web3 游戏：2024 年 7 个预测

在新兴的加密货币牛市的支撑下，Web3 游戏的韧性正在为行业专家预测的 2024 年的决定性一年铺平道路。该行业虽然经受住了加密货币熊市的波动，但现在正处于边缘。在市场动态和技术进步的推动下，潜在的上升趋势。 加密货币市场的兴奋，加上几款备受瞩目的区块链游戏的预期商业发布，将吸引前所未有数量的游戏玩家进入 Web3 领域。德米特里·莫罗佐夫，首席执行官 ，指出，“2022 年和 2023 年 alpha 和 beta 阶段奠定的基础即将取得成果，许多游戏将于 2024 年进行商业发布，有可能将 Web3 游戏推向新的高度。” GG元游戏 最近的 突显了这一势头，显示近几个月每天约有 100 万个独特的活跃钱包参与 Web3 游戏。然而，这些数字可能只是更大规模运动的前奏。 Siu 预计，到明年，游戏玩家数量将达到 1 亿，这一激增是由于众多游戏从 2022 年和 2023 年的 alpha 和 beta 阶段过渡到 2024 年的全面商业发布而推动的。 数据来自 DappRadar 游戏和风险投资公司 Animoca Brands 的联合创始人 Yat Siu 在接受 Cointelegraph 采访时评论道：“2024 年是 Web3 普及率增长的一年。” 休闲 Web3 游戏领域，尤其是移动游戏，有望走在这一浪潮的最前沿。 Siu 设想通过这些可访问的平台将“数以千万计，甚至可能是 1 亿的游戏玩家”引入区块链游戏。 本文深入探讨了 Web3 游戏行业的 7 个关键预测，这些预测可能在未来 12 个月内成为现实。你是游戏吗？继续阅读！ 1、Web2游戏巨头跃进Web3 即将到来的一年 老牌 Web2 游戏巨头进军 Web3。 Nexon、Netmarble、Krafton 和 Come2uS 等行业巨头，以及 Square Enix、Konami、Ubisoft、CCP Games、Scopely、EA 和 Zynga 等西方巨头已经开始探索 Web3 空间。 见证更多 对此，Dmitrii 评论道：“这些巨头的加入清楚地表明了 Web3 游戏尚未开发的潜力，标志着行业范式的转变。” 2. 扩大在主要应用商店的影响力 Apple App Store、Google Play Store 和 Epic Games Store 等主要平台上的政策正在不断发展，为更多 Web3 游戏腾出了空间。根据欧盟数字市场法案，预计这些平台上的手机游戏将开始纳入稳定币作为支付选项，这尤其有利于欧洲游戏玩家。由于 Epic 战胜谷歌等事态发展，美国市场也可能出现类似的趋势。 3. 游戏代币市场的增长 目前游戏代币的市值约为 。鉴于游戏行业近期的增长率，这一数字有可能在 2024 年飙升至 400 亿美元或更多。这种增长不仅反映了货币价值的增加，还表明人们对 Web3 游戏的兴趣和投资不断增长。 180亿美元 4. Web2 品牌拥抱 Web3 机制 传统知名品牌整合Web3游戏化的趋势是 。 2022 年后，耐克、星巴克、古驰、阿迪达斯、迪奥、路易威登、巴尔曼和普拉达等品牌都推出或强化了他们的 Web3 计划。莫罗佐夫预测：“来年，Web3 领域的此类 Forever Brand 激活量很容易会增加一倍。”这一趋势表明 Web3 概念在游戏领域之外得到了更广泛的接受和整合。 预计将继续 5. Play-to-Earn：是时候进行自然进化了 边玩边赚钱 (P2E) 游戏成为 2022 年的主导趋势，通过游戏内活动赚取现实世界价值的吸引力吸引了广泛的用户。然而，这种模式面临着审查，因为游戏开发商和玩家都过度关注“赚钱”方面，而往往以牺牲真正的游戏体验为代价。 范式转变正在进行中。 A 区块链游戏联盟（BGA）强调，提高游戏质量应优先于简单实施 P2E 机制。 Oasys Games 总监 Daiki Moriyama 也认同这种观点，他在 ，承认 P2E 的重要性，但强调其在当前形势下的过分强调。森山建议，利用知名 IP 并显着增强用户体验可以重新调整焦点。 2023年报告 面试 Web3 创业孵化器 Coinoxs 的首席执行官 Can Azizoglu 同意这种不断发展的观点。 “Web3 游戏格局正在多元化。玩家正在寻求多样化的游戏体验，而不仅仅是 P2E，”他表示。虽然 P2E 仍然是一种流行的模式，但该行业的增长越来越包容更广泛的游戏体验。 重点从 P2E 转向更多样化的游戏体验标志着 Web3 游戏行业的成熟。玩家正在寻找优先考虑吸引人的游戏玩法的游戏，这表明未来将转向更可持续和以玩家为中心的游戏模式。 6. NFT：从投机到积分技术的转变 不可替代代币（NFT）在游戏行业中的作用正在经历重大转变。 NFT 不再仅仅是投机资产，它正在被重新设想为商业模式中的基本要素。 Curator Studios 联合创始人 Uluç Yuca 阐述了这一转变，并指出 NFT 正在从货币形式转变为游戏商业模式的核心部分。 这种演变意味着游戏工作室现在的目光不再局限于传统的游戏内购买和可下载内容。相反，他们正在探索由 NFT 和版税推动的玩家驱动经济。 Yuca 解释道：“NFT 为玩家提供了游戏中的经济利益，类似于创始人和员工。这种与游戏成功的结合将玩家转变为他们喜爱的游戏的热情拥护者。” 这种对 NFT 的看法不断变化标志着区块链技术在游戏领域的更深入、更内在的整合。 NFT 不再是事后的想法或补充功能，而是正在成为游戏体验的核心，培养一个为游戏的成功投入经济和情感的玩家社区。这一趋势是朝着在游戏世界中创建更强大、以玩家为中心的经济迈出的一步，预示着未来玩家将成为他们所参与的游戏的关键利益相关者。 7. 价格先于游戏：下一轮牛市后的持续增长 加密货币市场的波动性常常引发人们对 Web3 游戏的长期生存能力的质疑。 Yuca 表示，随着投资者将注意力转向其他市场领域，在牛市期间，对 Web3 游戏的兴趣可能会减弱。然而，他相信 Web3 游戏的核心技术和潜力可以继续吸引用户和开发者，从而引起长期的持续兴趣。 Yuca 补充道：“将区块链技术融入传统游戏也可能会激发人们对 Web3 游戏的持续兴趣，即使是在牛市期间。” “最终，Web3 游戏的成功将取决于其为用户提供独特且引人入胜的体验的能力，无论市场状况如何。” GG MetaGame 的 Morozov 呼应了这种观点，他认为 Web3 游戏的吸引力不太可能随着市场波动而减弱。 “我们看到来自传统游戏背景的玩家不断涌入。目前全球游戏人口中只有一小部分参与 Web3 游戏，因此增长潜力巨大，”他断言。 Michael Powell，Immutable 产品营销主管， 带着这种乐观的前景。 “游戏是区块链技术具有最直接应用和效用的领域之一，”他观察到。 “随着对 Web3 游戏的积极投资、主要游戏公司的兴趣以及开发人员工具的改进，我们正处于跨不同生态系统的多种游戏类型大规模扩张的风口浪尖。” 同意 鲍威尔还强调了当前游戏代币和战略合作伙伴关系的上升趋势，表明该行业已准备好在不久的将来实现显着增长。他总结道：“我们现在看到的势头是该行业已做好大规模扩张准备的强烈信号。” 简而言之 总之，虽然市场状况将继续影响 Web3 游戏格局，但行业领导者的共识很明确：Web3 游戏的未来取决于其提供引人注目且独特的游戏体验、超越市场趋势和投资者优先事项的能力。这种对游戏体验本身的关注，而不仅仅是财务方面，可能是 Web3 游戏领域实现持续增长和持久成功的关键。