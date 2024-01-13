2024 年开源决议 - 哪些内容必须改变？

在过去的几年里，开源变得越来越两极分化。一方面，有些人致力于开源倡议 (OSI) 对开源的定义。另一方面，有多个商业开源供应商已转向使用未经 OSI 批准的许可证。 这对于 2024 年的开源意味着什么？开源社区如何保护自己的地位并确保开源软件继续成为新软件项目的首选？ 以获得临界质量，发展社区并更有效地开发潜在客户群。然而，他们随后看到竞争对手使用相同的软件来构建自己的产品或服务来与他们竞争。许多开源领域的知名企业已转向非开源许可证，以保护其所认知的市场份额并阻止竞争对手。然而，它们也损害了开源的总体声誉。这些供应商希望获得开源在社区、市场范围和开发人员访问方面提供的好处，但他们不想放弃自己的控制权，并且希望将竞争对手拒之门外。 决议#1：人们对开源失去了信任。我们必须解决公司在开源许可证下发布软件的问题， 对于我们这些相信开源的人来说，这是痛苦的。开源软件之所以有价值，是因为它支持社区方法，并且因为它将控制权掌握在选择软件的开发人员手中。如果不信任开源作为社区开发和软件获取的基础，每个人都会遭受损失。 答案是我们需要更多的开源方法来反映社区的需求，而不是单个公司的需求。我们必须摆脱风险投资融资模式，这种模式要求不惜一切代价实现增长，然后进行首次公开募股或收购。开源基金会代表社区和所有相关成员的需求。一旦达到一定数量，他们就可以充当项目的管理者，并更有效地代表社区。 各个公司还可以根据自己的业务需求改进管理开源社区和为开源社区做出贡献的方式。像 Confluence 和 DataStax 这样的公司是如何将由社区管理并为社区服务的开源项目与针对客户的产品分开的成功范例。到 2024 年，更多的开源公司将不得不追随他们的领导，共同构建商业模式和社区支持，而不是将它们视为单独的目标。 在过去的几年里，有很多人呼吁发展开源定义 (OSD)，该定义是在云计算出现之前就放在一起的，并且“作为一个服务供应商。 决议 #2：我们必须谈谈我们定义开源的方法 使用服务器端公共许可证 (SSPL) 或弹性许可证等许可证的公司辩称，他们是在保护自己的项目并保持项目的可行性，而不是让项目被不回报社区的竞争对手利用。其他人则认为开源让恶意软件创建者和其他不良行为者从社区开发的软件中受益，因此我们应该限制谁可能使用这些项目。这些论点有一些优点，但它们违背了开源的主要精神，即每个人都应该能够将软件用于他们认为合适的项目。 然而，开源不能无限期地停滞不前。它始于几十年前，基于一个由自由和开源软件爱好者组成的小而团结的团体的工作，现已发展并演变为具有不同需求和不同愿景的多个团体。具有道德或非竞争限制的源可用许可证的支持者并不认为自己与专有软件属于同一组，在专有软件中，您无权访问源代码，并且也可能被阻止执行其他操作。 OSD 明确说明了什么可以被视为开源、什么不是。然而，很容易将其视为两个相互对立的阵营，而事实是有更多的选择可供选择。与 AGPL 3.0 相比，使用 BSD 许可证许可的软件实际可以执行的操作存在巨大差异。每个许可证的存在都是有原因的。不同之处在于，开源不仅仅是免费访问软件，尽管这对于许多使用它的人来说是一个主要优点。相反，它与控制有关。 开源应该不仅仅是用于特定软件的许可证；它涉及社区、项目未来的治理模型以及项目随着时间的推移可以创造的价值。然而，许可证可以控制软件的使用方式。如果没有围绕开源的未来进行公开和坦诚的讨论，我们就有可能失去开源如此重要的东西。如果没有强大的开源社区，我们就有可能将软件能做什么、不能做什么的控制权交还给供应商。 在技术行业中，变化一直在发生，但预测下一个重大飞跃将在哪里发生却很困难。例如，在 ChatGPT 推出之前，人工智能已经存在了几十年，并且生成式人工智能引起了如此多的兴趣。对于外部观察者来说，可能看起来什么都没有发生，但随后一切都发生了变化。就像鸡蛋里长着鸡一样，在突破之前发生了很多事情，有很多进展和错误的开始。 决议＃3 - 我们必须更加努力地思考项目的未来，无论好坏 这对于开源意味着什么？这意味着要对市场发生的巨大变化做出反应，新项目所吸引的受众比他们根据市场上正在发生的其他情况所想象的要多。这意味着开发人员和项目负责人必须了解他们以及他们正在从事的项目可能会发生什么。 与此同时，许多开源项目没有产生应有的影响或失宠。根据 Sonatype 的研究，只有 的开源项目由其创建者或社区“积极维护”，这比上一年增加了 18%。开发人员是否应该考虑将控制权交给源代码，让另一个人接管项目的领导权？当企业或个人无法产生足够的收入来支付其成本时，联合会或基金会如何接管？那些仍在使用但没有积极维护的旧项目会发生什么？ 11% 谈论开源的可持续性涉及考虑可能没有商业市场机会但需要长期支持的项目。它们可能嵌入到其他软件工具或操作系统中，需要在可行的地方进行维护，在不可行的地方进行替换。最后一个决议应该是考虑 2024 年期间您可以在哪些方面参与并支持贡献者和维护者的这些工作。