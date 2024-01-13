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    2024 年开源决议 - 哪些内容必须改变？经过@peterzaitsev
    319 讀數

    2024 年开源决议 - 哪些内容必须改变？

    2024/01/13
    5m
    经过 @peterzaitsev 319 讀數
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    太長; 讀書

    在过去的几年里，开源变得越来越两极分化。这对于 2024 年的开源意味着什么？
    featured image - 2024 年开源决议 - 哪些内容必须改变？
    programming #opensource #osi #hackernoon-bn
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