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    2024 年可能是加密货币爱好者期待的一年经过@andreydidovskiy
    435 讀數

    2024 年可能是加密货币爱好者期待的一年

    2024/01/08
    7m
    经过 @andreydidovskiy 435 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    从加密货币原住民的对话中可以听到机会，讨论积极的行业顺风（“解决”FTX、清除币安的名字等）和宏观事件的强大融合，包括比特币 ETF、比特币减半、美国总统选举、潜在的中国人2024 年，流动性注入、潜在的收益率下调等等。
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    tech-stories #crypto-market-2024
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    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

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