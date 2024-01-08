2024 年可能是加密货币爱好者期待的一年

经历了漫长寒冷的熊冬之后，我们乘着上季度价格走势的情绪炒作踏入了 2024 年。 让我们以乐观、好奇心和张开双臂欢迎加密之春。 机构纷纷涌入。 监管机构正在升温。 零售业基本上没有参与其中。 在加密货币原住民的对话中可以听到机会，讨论积极的行业顺风（“解决”FTX、清除币安的名字等）和宏观事件的强大融合，包括比特币 ETF、比特币减半、美国总统选举、 2024 年， 潜在的收益率下调等等。 潜在的中国人 流动性注入、 很多问题终于都过去了 而且前面还有很多新的。 话不多说，让我们回顾一下今年的一些令人兴奋的预期： 免责声明： * 这些没有特定的顺序。 ** 这里没有任何投资建议。 *** 这些不得用于做出财务决策。 1. 市值将翻倍。 市值是直接体现加密货币行业在全球经济价值的晴雨表。 在 2021 年 11 月触及约 3 万亿美元的历史高点后，我们继续在 2022 年 12 月看到约 8000 亿美元的低点，并于 2023 年结束/2024 年初达到 。 约 1.65 万亿美元 市值增长有两种方式：（纵向）现有资产反弹，或（横向）新资产进入生态圈。 随着 Solana 令人瞩目的超过 500% 的反弹，另类数字资产生态系统（例如 Celestia、Injective、Mantle 等）大量涌入。即将推出的产品（Manta Pacific、Dymension 等）表明，下一个周期将带来双向扩张。再加上未纳入该指标的资产原型（如NFT收藏品、私人链上RWA等），反射性经济力量受到抑制，预示着该行业的蓬勃发展。 随着我们全年的走势，市值很可能会跌破年初的水平，甚至可能会休眠/横盘数月；但最终我们年底的业绩将高于年初的业绩。 2. Rollups 成为行业驱动力 扩展性和互操作性已经并将继续成为未来十年加密货币/数字资产行业的两个主导且具有重要意义的主题。 作为一个介于两者之间的非常年轻的领域，即使是当前的领导者，包括 Arbitrum 和 Optimism 仍处于完成配置（状态验证、数据可用性、提款窗口、节点激励、排序器去中心化等）的过程中，Rollups 吸引了如此多的资本，提供了如此高的运营效率，并占据了开发商的大部分注意力，以至于他们获得了 。 自己的整个市场领域 先前的第 1 层并探索向汇总架构的过渡（例如承诺成为第一个实例化去中心化定序器集的 CELO）；模块化论文强调了选择数据存储位置及其传播方式的灵活性的荣耀，这只会进一步增强企业家推出新网络的愿望。 就像 ICO 推动了 2017 年的上涨一样，NFT 推动了 2021 年的上涨，Rollups 将成为推动下一次上涨的技术催化剂。 3. $BONK 超越 $SHIB 网络文化是一种令人着迷的范式，但无法完全掌握。迷因（尤其是狗牌迷因）牢牢地落在加密货币曲线的左侧，是一种短暂的堕落游戏，可将平均智商为 80 的人变成肮脏的百万富翁。 每个周期都有一个领头狗模因币，它是最新一代文化元的表达；首先，我们有 DOGE，然后我们有 SHIB，现在我们有 BONK。 DOGE 的市值约为 750 亿美元，目前为 $11.16 B SHIB 市值约为 440 亿美元，目前为 $5.29 B BONK 迄今为止的市值约为 15 亿美元，目前为 $0.65 B $BONK 作为 Solana 上的 SPL 代币部署，据传由一群高素质的运营商运营，他们知道自己在做什么。与其他两个狗模因巨头相比，BONK 是唯一真正产生巨大协议收入的。 Doge 很可能不会取代在线狗文化的货币之王的地位。另一方面，SHIB 作为 ERC20 的费用较高，初始上市策略被破坏（向 Vitalik 发送了 50% 的供应量……），并且与一些较新的项目相比，其社会影响力要弱得多；它准备被更新的更好的版本取代。 4.空投，空投多多。 空投在吸引注意力、促进参与和引导代币分发方面具有强大的作用，是加密货币领域的终极营销工具。 2023 年底，Solana 生态系统中的 $JITO 和 SAGA 手机以及 COMOS IBC 生态系统中的 IBC 中的 Kujira、Injective、Osmosis 等已经出现了一些巨大的下降； 2024 年空投将继续非常受欢迎。 Celestia 质押被认为是圣杯（看看这会发生什么非常有趣）。 在这些层战争中，Polkadot 一直保持沉默；当生态系统试图迎头赶上时，这种沉默可能会转化为空投过剩。 不管这些空投到底来自哪里，有两件事我们可以高度确定地预期：首先，它们可能会被绑定到积分系统；其次，它们的利润可能高得离谱。 5.以太坊将超越比特币。再次。 以太坊在价格表现方面略落后于市场。事实上，滞后现象已经相当严重。 虽然比特币在过去 365 天内增长了约 158%，但市值增长了约 110%，而以太坊的运行速度约为 77%。 这种表现不佳在社交媒体平台上引发了很多针对 ETH 的负面情绪。攻击和仇恨是进行交易的完美反指标。 随着 ETH ETF 的出现，仇恨反弹并非不可能发生。在 BTC ETF 炒作结束后，人们将需要寻找其他地方。 6. RWA 叙事崩溃 大量的。巨大的。市场规模庞大。来自贝莱德等传统巨头的认可。 现实世界资产领域在熊冬期间引起了一些关注，该领域的一些项目取得了令人难以置信的收益，包括 (>3,650%) 和 (>150%)。 RIO NXRA 由于与传统金融基础设施不可避免的联系，RWA 对公共加密货币行业的好处微乎其微（如果有的话）。 RWA 可能主要是受到类似监管审查的私人市场交易，因此可能需要退居二线，让更多公共部门获得关注。 而且，RWA没有任何新的突破；该行业实际上只是基于区块链的传统金融。正如我们所知，隐私和遵守当地司法管辖区可能会使 RWA 的实施还为时过早。 7.DEFI将重生 作为预计监管阻力最严重的行业，可能是 DEFI 表现相对不佳的一个主要因素。 公平地说，去中心化金融从未真正消亡，但按照全球 TVL 衡量，尚未显示出严重的复苏迹象。 随着 SNX 和 UNI 等领先者取得了许多令人兴奋的技术突破，再加上以太坊上通过 Dancun 升级实现的 Rollups 和原始分片的运营优势，链上收益率对以太坊来说变得太有吸引力只是时间问题。人们的传承和反射循环开始实现。 几乎不可能确切地知道 TVL 将如何支撑（在新项目或旧项目中）或它将在何处支撑（EVM、Cosmos、Solana 或同时所有这些），但无论如何，没有一些这种风险可能会导致投资组合不理想。 8.风险投资将会增长 自 2021/2022 年炒作顶峰以来，加密货币领域的风险投资金额一直在稳步下降。价格下跌、利息减少和监管审查日益严格，导致资本流失。 在法庭的进展、价格上涨以及不可避免的宏观流动性转变的推动下，风险投资再次开始对加密货币表现出兴趣。 2021 年，流入额约为 290 亿美元。 2022 年，流入额约为 340 亿美元。 2023 年，这一数字骤降至约 110 亿。 随着 2023 年第三季度出现最低季度，第四季度出现小幅上升，展望未来，我们预计会出现趋势逆转。具体数字尚未确定，但总和很有可能超过 2023 年。 需要明确的是，大型风险投资并不会立即转化为价格上涨，但它们确实可以作为近期预期的良好信号。 9. 新主权国家 BTC 的采用 厄瓜多尔的比特币业务树立了典范。该国因其前瞻性政策而受到国际社会的难以置信的关注，吸引了新移民，刺激了科技初创企业，甚至增强了其资产负债表。 摆脱了数十年的债务后，厄瓜多尔有望通过火山采矿赚取价值以及在公开市场上购买的比特币升值，从而永久增强其经济。 其他国家很可能会认识到比特币所带来的主权的强大承诺，并宣布与其结盟。 谁都在猜测这会是哪些国家，但南美洲、非洲和亚洲可能有一些线索。 10.新兴市场引领增长 美国以资本之王而闻名。消费者在这里花的钱比其他国家赚的钱还要多。在加密货币的最初几年里，是美国资本将这个行业推向了新的高度。然而，美国荒唐的监管立场给了新兴市场一个捕捉和控制加密货币增长的机会。 开放、诱人的氛围和一定程度的监管透明度使亚洲（特别是香港和新加坡）、欧盟和阿联酋能够推动下一波零售业的采用。 预测加密货币中会发生什么/如何/为什么发生是一个傻瓜游戏；许多尝试将被证明是错误的，而许多其他尝试将被证明是正确的，但时机不佳。 具体细节几乎不可能确定，但方向正确是很有可能的。 这就是这些预测应该概述的内容：一个可能的路线图/框架，用于思考该行业今年将如何继续成熟。 唯一可以确定的是， 就是不确定性。 现在，带着不懈的警惕、平静与平和，出发吧！ 占领你的王国。 活得长久、幸福🥂