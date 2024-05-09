SEABW 2024 如何塑造东南亚区块链的未来





首届东南亚区块链周 (SEABW)圆满落幕，标志着该地区采用和探索 Web3 技术的重要里程碑。该活动于 4 月 22 日至 28 日在泰国曼谷举办，吸引了 3,000 多名与会者、40 个赞助商和 110 个合作伙伴，重点关注区块链及其应用的不断发展。





会议拥有超过 200 名演讲者的强大阵容，包括以太坊的 Vitalik Buterin 和 Animoca Brands 的 Yat Siu 等行业巨头。讨论涉及广泛的主题，包括以太坊扩展解决方案、Web3 初创企业投资场景、NFT 社区建设以及公会在 Web3 游戏中的作用。其他值得注意的话题包括企业区块链采用、现实世界资产代币化以及整合区块链技术以服务东南亚无银行账户人群的战略。





此次活动的一大亮点是 ShardLab 首席执行官 Hojin Kim 分享的见解，他强调了东南亚在全球 Web3 市场中发挥的重要作用。“东南亚占全球人口的 8% 和 GDP 的约 6%，但在 Web3 市场，它拥有全球 12% 的用户和 9% 的 DeFi TVL（总锁定价值）。这意味着东南亚的重要性比 Web2 市场高出 50% 以上，”Kim 解释道。他还强调了该地区加密货币渗透率高，是全球平均水平的三倍，凸显了东南亚区块链和 Web3 技术的巨大增长潜力。





SCBX 副首席执行官 Arak Sutivong 博士就区块链行业的现状发表了看法，他认为该行业正在走出“加密货币寒冬”，并迎来区块链和 Web3 技术的重生。“我们目前正在走出‘加密货币寒冬’，这代表着区块链和 Web3 的重生，”他指出。Sutivong 博士还谈到了现实世界资产代币化的流行应用，包括将公寓代币化用于投资和筹款等创新方法。





Hashed 首席执行官 Seojun Kim 进一步强调了区块链在该地区的发展潜力，他指出东南亚拥有人口优势。“东南亚年轻人和无银行账户人口比例高是区块链技术爆炸式增长的一大推动力，”他表示。Kim 还详细介绍了建立全球合作伙伴关系的计划，“通过与通过 SEABW 组建的各种当地大型企业和金融公司（如 SCBX 和 Siam Piwat）建立合作伙伴关系，我们计划积极支持全球 Web3 公司进入当地市场。”





此次活动还展示了区块链技术的实际应用，例如 zkSync 演示的基于区块链的应用程序，该应用程序实现了由 zk 驱动的去中心化身份 (DID) 和基于 NFT 的分布式优惠券，在泰国首屈一指的购物中心 ICON SIAM 提供折扣。





展望未来，SEABW 计划扩大其影响力和覆盖范围，Arak Sutivong 博士强调了对培育该地区 Web3 生态系统的持续承诺。“现在，每个人都希望推动 SEA 成为区块链和 Web3 的区域中心之一。我们缺少的是人才、项目和密集的孵化计划。我们将继续支持 SEA 内这一生态系统的发展，”他总结道。





随着 SEABW 为 2025 年下一届展会做准备，该活动承诺深入探讨区块链技术、政策和法规的最新趋势和机遇，确保继续专注于推动行业内的创新和协作。







