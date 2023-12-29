2023 年 PlayToEarn 区块链游戏奖：庆祝 Web3 游戏领域的卓越表现

我们持续致力于认可区块链游戏行业的卓越表现， 很高兴颁发第三届 PlayToEarn 区块链游戏奖。今年的奖项旨在表彰为 Web3 游戏行业做出重大贡献的顶级游戏、创作者和公会。 玩赚钱 主要亮点： 创纪录的提名：今年的奖项有超过 2200 款游戏、300 名内容创作者和 30 多个公会获得提名，展示了区块链游戏领域的多样性和创新。 令人印象深刻的参与度：PlayToEarn 奖项每年平均吸引了 400 万次展示，吸引了约 300,000 名活跃用户，凸显了我们社区内的广泛兴趣和热情。 P2E 积分采用：超过 40,000 名活跃玩家使用我们平台上的 Web3 钱包领取了他们的 P2E 积分，这凸显了基于区块链的游戏奖励的日益采用。 奖品：迄今为止，我们已经向优秀游戏、Web3 创作者和公会颁发了超过 100,000 美元的奖品，进一步培养了竞争和创新精神。 2024 年的宏伟目标： 展望未来，我们来年的雄心勃勃的目标是增加我们的奖金分配。通过战略合作伙伴关系和引入新的奖励系统，我们的目标是扩大用户参与并实施创新机制，以提高 PlayToEarn 奖励的知名度。 有关奖项和提名流程的更多信息，请访问 2023 年 PlayToEarn 区块链游戏奖 。 关于我们： 自 2020 年 9 月以来，PlayToEarn.net 一直是区块链游戏教育世界的开拓者，是第一个区块链游戏数据聚合器。作为世界上访问量最大的 Web3 区块链游戏网站，我们已经建立了一个强大而专注的社区来关注我们的内容。 我们在 Web3 Gaming 营销和用户获取方面的专业知识为各种规模的游戏工作室提供了支持，帮助他们通过我们的平台接触到数百万用户。 PlayToEarn 统计数据： 过去 12 个月平均每月网站页面浏览量为 300 万次。 过去 12 个月平均每月有 250,000 名网站访问者。 超过 200,000 次 Android 应用程序下载。 100,000+ 社交媒体关注者。 超过 40,000 名注册网站用户拥有连接的 MetaMask 钱包和 P2E 积分。 超过 30,000 名时事通讯订阅者 | 网站 电报 如需媒体垂询或了解更多信息，请联系： 电子邮件：growth@playtoearn.net PlayToEarn - 世界领先的区块链游戏数据聚合器和新闻媒体