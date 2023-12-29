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    2023 年 PlayToEarn 区块链游戏奖：庆祝 Web3 游戏领域的卓越表现经过@btcwire

    2023 年 PlayToEarn 区块链游戏奖：庆祝 Web3 游戏领域的卓越表现

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    PlayToEarn 游戏奖旨在表彰为 Web3 游戏行业做出重大贡献的顶级游戏、创作者和公会。该奖项每年平均吸引了 400 万次展示，吸引了约 300,000 名活跃用户。迄今为止，我们已经自豪地向优秀游戏发放了超过 100,000 美元的奖金。
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    web3 #web3-gaming #play2earn #web3
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