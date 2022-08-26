2023 年容器编排趋势：Kubernetes、AWS Fargate、Docker 等

容器已经存在了好几年，并且已经成为许多企业的重要组成部分。容器之所以受欢迎，是因为它们易于设置、安全且可扩展——允许公司尽可能高效地处理其工作负载。但是容器的未来会怎样？您应该注意哪些趋势？目前我们只能推测，但以下是我们看到的一些最引人注目的趋势： 容器的未来 容器的未来是光明的。虽然容器使用的当前趋势是专注于微服务，但还有许多其他新的进步将有助于在未来几年内提高您的业务效率。 这涉及使用单个命令行工具或 API 接口在多个环境中自动化容器部署和扩展。这可以通过 Kubernetes 或 RancherOS（或两者兼有）等自动化工具来完成。 容器编排： 从操作系统本身监控容器运行状况的工具可以帮助您比 Jaeger-Agent 等传统监控解决方案更快地解决问题。 容器监控： 什么是容器技术？ 容器是一种打包软件及其所有依赖项的方式，因此它可以在任何基础设施上发布和运行。容器化过程涉及将应用程序及其依赖项（如库或其他服务）分组到一个称为容器映像的包中。 容器技术是一种打包应用程序的方法，因此它可以在独立的依赖项下运行，并且由于计算机系统的划分，它们从根本上改变了当今软件的开发。 它们允许您为您的软件设置一个环境，该环境存在于它自己的小气泡中，然后您可以在与您的容器具有相同操作系统和依赖项的任何计算机上运行该软件。 考虑容器的最方便的方式是作为虚拟机。 容器对于同时运行同一个应用程序的多个版本也非常有用——例如，您可以同时安装两个不同版本的 PHP，并在不同的容器中同时使用它们。 以下是 2023 年将主导容器领域的一些主要趋势： Kubernetes 用户将利用更多的云管理服务： 云托管服务比以往任何时候都更受欢迎。 Kubernetes 是领先的容器编排平台，并且对它的支持正在增长。如果你运行 Kubernetes，你需要能够管理它。云托管服务可以提供高可用性、按需扩展，并提供比本地工具更大的灵活性。此外，它们通常提供高级功能，例如： 支持多个云（AWS、Azure）或混合环境 适合您当前工作流程的监控和警报工具 一种扩展 CPU/内存或添加额外节点的简单方法 转向 AWS Fargate 的 Amazon ECS 用户： 您将在 2023 年看到更多 AWS Fargate 用户。 Amazon ECS 用户正在转向 AWS Fargate。 AWS Fargate 是一项服务，可让您在不预置或管理服务器的情况下运行容器。这是一项完全托管的服务，这意味着所有繁重的工作都为您完成，因此它是一种按需运行容器的经济高效的方式。 AWS Fargate 使世界各地的组织都可以轻松地在云中大规模使用容器，并在其应用程序中保持高可用性。您甚至可以为应用程序的 pod 设置自动缩放规则。 每个组织的 Pod 数量将不断增加一倍： 每个组织的容器数量翻了一番。如果您想知道这一切意味着什么，请不要担心；我是来帮忙的。 容器：容器是运行在单台机器上的独立进程。容器不能直接访问硬件或其他资源，因此它们可以在任何支持它们的机器上以安全的方式运行。 Pod：Pod 是一组容器作为一个单元一起运行。 Pod 管理操作是通过控制循环执行的，该控制循环确保每个 pod 拥有必要的资源并在需要时与其他 pod 通信（例如，如果一个容器需要来自另一个容器的数据）。 拥有容器环境的组织将利用更多的监视器： 容器环境很复杂，需要监控以确保其组件的健康。如果没有适当的监控，容器环境可能会变得不安全或效率低下，这可能会导致代价高昂的停机。 监控还可以通过检测容器中是否存在任何恶意活动来帮助组织维护安全的环境。例如，如果攻击者能够控制容器并在运行时修改其配置文件或数据（这很常见），这可能会危及在同一容器内运行的其他应用程序，从而导致它们走上一条站不住脚的失败之路。 最后，监控有助于组织有效扩展，因为它允许他们在问题成为每天依赖这些服务进行业务运营的用户的严重问题之前识别问题（例如：“为什么我的网站不断崩溃？”）。 组织将不得不从 Docker 迁移到容器： 如果您今天在生产环境中运行容器，Docker 可能就是其中的一部分。多年来，它一直是最流行的容器运行时，但它也有一些缺点。随着 Docker 的成熟，它的弱点变得更加明显，如果组织想要利用安全性和可扩展性等更高级的特性，他们就需要摆脱它。 开发人员经常选择 Docker，因为他们不想被锁定在特定供应商的堆栈中——它允许他们使用特定于语言的工具（如 Docker Compose）并管理他们自己的镜像或使用来自 Docker Hub 或 Quay Enterprise 等注册中心的公共镜像（现在的海港）。但这也意味着开发人员自己负责管理底层基础设施——鉴于现代数据中心和云环境的复杂性，这可能具有挑战性。 事实上，开发人员永远不应该完全控制生产环境，因为如果没有 IT 专业人员的适当监督，他们很容易在自己进行更改时犯错误，而 IT 专业人员了解事情在大规模幕后是如何运作的——尤其是当处理安全威胁，例如红帽工程师在维护世界各地许多网站使用的 OpenSSL 软件时意外发现的 Heartbleed！ 流行的容器有哪些？ Docker 是最流行的容器运行时。这是由于它的生态系统，它使开发人员和系统管理员能够有效地构建、交付和运行容器。它还为打包应用程序提供了标准格式。 Docker 支持 Linux、Windows Server、macOS 和 IBM Z 等多种操作系统，还支持 x86-64bit (amd64)、ARMv8 64-bit little endian (arm64le)、ppc64 64-bit little endian (ppc64le) 和s390x 64 位小端 (s390x)。 RKT 是另一个开源容器运行时，它利用 App Container Specification (appc) 来构建容器，而不是像 Docker 那样使用 Dockerfiles。 RKT 可用于任何 Linux 发行版以及 MacOS X 10.12+。 AppC 是来自 CoreOS 的开源规范，它定义了在单个容器中运行的应用程序之间的标准接口，而不需要它们知道它们正在运行的操作系统或它们是如何构建的——就像传统的库依赖项允许程序编写不同的编程语言或框架可以相互交流，而无需对任何一方进行任何代码修改！ AppC 建立在 OCI 图像格式规范 v2 等现有标准之上；但是，它会添加其他元数据，例如在 AppC 映像文件中启动应用程序映像之前所需的命令。 RunC 是一款根据 OCI（Open Container Initiative）创建和运行容器的软件。它需要一个图像清单的命令行参数，它通过指定环境变量、用户 ID、进程 ID 等来描述容器应该如何运行。RunC 然后获取用户在命令行上给出的信息，例如“--user= $UID”或“--env=foo=bar”。 容器将继续主导应用程序业务，应尽一切努力采用这些热门趋势。 容器是未来，如果你还没有听说过它们，你应该知道。容器是一种应用程序封装，可以轻松地在任何地方部署和运行应用程序。这意味着容器可以在云端、本地或移动设备上运行。 容器自 2004 年就出现了，但它们只有在 Docker 及其容器运行时引擎 Docker Engine 出现时才充分发挥其潜力。随着 Kubernetes 的出现，许多公司决定采用容器作为在生产环境中部署和运行应用程序的主要技术，因为它们提供了比虚拟机 (VM) 更高的灵活性。虚拟机流行了很长时间，因为它们更易于使用，但由于与在一个物理服务器硬件上运行多个操作系统相关的安全问题，最终失去了流行。 推荐的容器操作最佳实践： 通过采用以下最佳实践，您将能够最大化您的容器操作并使其更加安全： - 使用容器编排器。 - 使用容器管理工具。 - 使用容器安全工具。 - 使用容器监控工具。使用容器日志管理工具。 - 使用容器性能监控工具。还建议您在容器本身中运行这些应用程序，以确保按需满足高可用性和可扩展性需求，而不会在生产环境中出现与此过程相关的额外硬件或软件成本，因为生产环境可能不需要一次在所有时间段内（例如，在正常工作时间）。 容器趋势结论 这些是我们认为今年应该注意的主要趋势。它们不仅与容器相关，还与需要云原生部署的其他类型的应用程序相关。围绕这个话题有很多炒作，新技术每天都来来去去。然而，这些趋势已经存在了很长一段时间，而且似乎会一直存在。为了构建具有出色用户体验的现代应用程序，您需要在构建容器化基础架构时遵循这些准则，以便您可以利用它们提供的所有好处，同时避免在此过程中出现陷阱。