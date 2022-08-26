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    2023 年容器编排趋势：Kubernetes、AWS Fargate、Docker 等经过@hiren-dhaduk
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    2023 年容器编排趋势：Kubernetes、AWS Fargate、Docker 等

    2022/08/26
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    经过 @hiren-dhaduk 4,224 讀數
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    太長; 讀書

    容器技术是一种打包应用程序的方法，因此它可以在独立的依赖项下运行。云托管服务比以往任何时候都更受欢迎。 Amazon ECS 用户正在转向 AWS Fargate，这意味着所有繁重的工作都为您完成。在接下来的几年里，每个组织的容器数量翻了一番。容器之所以受欢迎，是因为它们易于设置、安全且可扩展——允许公司尽可能高效地处理其工作负载。考虑容器的最方便的方式是作为虚拟机。

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    #containers#docker-containers
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