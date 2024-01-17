Meta 在 2023 年的迅速崛起今年没有放缓的迹象

近年来， 的衰落和崛起简直令人震惊。在 2022 年科技股抛售中市值缩水超过 70% 后，该股在 2023 年飙升了 180%，而这家科技巨头的结局还远未结束。 Meta 很难找到 Meta [纳斯达克：META] 的正确形容词。该股去年成为全球舞台上表现最好的股票之一，该公司对人工智能的谨慎态度是其令人印象深刻的增长的关键组成部分。 如今，Meta 在 2021 年底和 2022 年的严重经济逆风中几乎挽回了所有损失，并重新夺回了近 1 万亿美元的市值。 该股在过去 12 个月中令人印象深刻的走势使其成为“七巨头”中的明星之一，“七巨头”是领先科技股的集合，包括苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta 和特斯拉。 但随着生成式 AI 热潮的持续发展以及新兴技术的理念转向实施，Meta 能否在 2024 年继续促进其增长？让我们深入看看为什么Meta成为今年投资者最觊觎的股票： 寻找基本面的力量 无法忽视 Meta 的潜在财务实力，这是 2023 年华尔街令人印象深刻的增长的关键因素。 “该公司展现了强劲的财务业绩，2023 年第三季度收入增长 23%，达到 341 亿美元，超出预期。” 。 欧洲自由金融 “Meta 对公司有效性的愿景已转化为现实，其多元化的用户群支持盈利、有针对性的广告，这是一个重要的收入驱动力。” 除了令人印象深刻的收入增长之外，Meta 对广告商来说也是一个有吸引力的主张，因为它拥有广泛的数据库，为更有针对性的广告活动铺平了道路。因此，该公司第三季度的广告收入增长了 23%，达到 336 亿美元。 然而，Meta 在人工智能领域的进军似乎将有助于推动 2024 年的增长。Meta 的人工智能产品目前包括 Quest 3、人工智能驱动的 Ray-Ban Stories 和 AI Studio 平台。 到 2023 年第三季度末，自由现金流 (FCF) 余额将达到 136 亿美元，分析师预计人工智能投资将改善新一年的股票表现，预计收入同比增长 13% 至 1,510 亿美元，而盈利预计同期将上涨 21%。 根据一个团队的说法 到 2024 年，可能有三个催化剂推动 Meta 的股价走高。第一个催化剂是对销售增长的保守共识，由于 Reels 短视频更好的货币化以及中国广告商日益增长的兴趣，这种共识可能会更加强劲。 James Lee 领导的瑞穗证券分析师 其次，分析师认为，本财年的运营支出指引可能会下降，这是一个具有一定优先性的趋势。最后，由于自动化客户服务人工智能的实施，WhatsApp 的消息传递性能可能会为收入基础贡献多达三分之一。 寻找人工智能的力量 到目前为止，围绕 2024 年 Meta 的积极情绪很大程度上源于对生成式人工智能的乐观情绪。这是有充分理由的。 虽然 Meta 长期以来一直在其业务中利用人工智能来识别 Facebook 上发布的面孔，并为用户提供精选的内容和广告，但该公司的未来在于其生成人工智能服务的实用性。 2023 年初，Meta 推出了 帮助公司加强社交媒体广告。通过广告管理器，图像和文本可以根据用户进行调整，以更有效地定位他们的产品。 一套免费的人工智能营销工具 至关重要的是，此次人工智能工具的推出使 Facebook 对寻求提高营销投资回报率的公司更具吸引力。 对于 Meta 首席技术官 Andrew Bosworth 来说，生成式人工智能的到来是 Meta 扩大运营的机会。 “人工智能一直是我们思维的重要组成部分，” 。 “但像所有技术一样，你也处于 S 曲线之中。三四年前我们就知道这些生成式人工智能、大型语言模型是一件大事，但它们仍然感觉像是基础设施。这就是为什么我认为 OpenAI 对 ChatGPT 的介绍如此有趣。” 博斯沃思解释说 “我并不是想说我们有先见之明。我们一直在投资，并且相信这项技术。尽管有这样的信念，它仍然悄然降临在我们身上。就像是，‘天啊，它就在这里。我们必须以不同的方式做事。我们必须改变它。” Meta 会在 2024 年领导“七雄”吗？ 为了更好地了解 Meta 在七巨头中的地位，有必要探讨其 PEG 比率，即股票的市盈率与公司增长的比较。 与一个 ，Meta 的比率在七家华尔街领先者中排名第二，落后于 Nvidia，其 PEG 高达 0.95，令人印象深刻。 PEG比率为1.2 作为另一只严重依赖生成式人工智能的股票，随着越来越多的企业寻求拥抱生成式人工智能的繁荣，英伟达 2024 年的增长将取决于新兴技术的发展和实施过程的成功。 另一方面，Meta 将依靠其丰富的创新历史，利用基于其产品和服务的生成式人工智能的力量。 凭借 Meta 在经常难以预测的科技市场中的韧性和战略敏锐度，我们可以看到该股在 2024 年超越其七强竞争对手，并且凭借坚实的基本面继续推动增长，Meta 没有理由不成为投资者的首选来年的优先事项清单。