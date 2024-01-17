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    Meta 在 2023 年的迅速崛起今年没有放缓的迹象经过@dmytrospilka

    Meta 在 2023 年的迅速崛起今年没有放缓的迹象

    2024/01/17 新歷史
    4m
    经过 @dmytrospilka
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    ZH
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    太長; 讀書

    在 2022 年科技股抛售中市值缩水超过 70% 后，该股在 2023 年飙升了 180%，而这家科技巨头的结局还远未结束。
    featured image - Meta 在 2023 年的迅速崛起今年没有放缓的迹象
    science #meta #facebook #stock-price
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    @dmytrospilka

    Dmytro Spilka

    Dmytro is the founder of Solvid and Pridicto. Featured in Hackernoon, TechRadar and Entreprepreneur.

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