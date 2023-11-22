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    2023 年游戏的真相以及接下来的发展经过@beatboyninja
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    2023 年游戏的真相以及接下来的发展

    2023/11/22
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    经过 @beatboyninja 762 讀數
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    太長; 讀書

    featured image - 2023 年游戏的真相以及接下来的发展
    gaming #video-games #game-industry
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    @beatboyninja

    Sergey Snegiev

    Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.

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    by Sergey Snegiev @beatboyninja.Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.
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