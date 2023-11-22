2023 年游戏的真相以及接下来的发展

岁末年初，又到了总结的时候。我们深爱的游戏行业市场呈现出玩家数量的快速增长，凸显了一些新趋势，并赚得盆满钵满。以下是 中最重要的信息。 今年报告 2023年，工作室的收入将超过预期，市场也在各个方向增长。专家们继续预测，到 2026 年，收入将稳步增长。玩家数量不断增长，其中移动游戏对这一统计数据的贡献最大。但让我们看看具体的数字。 2023年，全球 市场将产生1840亿美元，相当于每年增长0.6%。 2023年全球玩家数量将达到33.8亿，比去年增长6.3%。移动市场占这一增长的最重要部分。 游戏 随着游戏不断渗透大众产业和年轻受众，玩家数量将全方位增长。年轻玩家变得越来越有经验，孩子们从小就积极参与这个行业。 2023 年，全球付费观众数量增长了 7.3%，达到 14.7 亿用户。 今年个人电脑市场收入显着增长，年增长率为+3.9%。到 2026 年，全球游戏市场将继续产生 2057 亿美元的年收入。当前一代游戏机很可能会加入 的后继产品，这应该会进一步提振销量。 Nintendo Switch 玩家数量的增长 后疫情时代，游戏已经牢牢占据主流地位。随着每一代年轻一代，对游戏的参与度不断增加。游戏的整体受欢迎程度也受到电影的推动。例如，《超级马里奥兄弟》电影、《最后生还者》以及许多其他正在制作的与游戏相关的电影和电视节目将在非游戏玩家中普及游戏领域。因此，全球玩家数量将持续增长。展望未来，我们预计年均增长率将略有减弱，但仍稳定在+4.3%，到2026年将达到37.9亿人。 区域分布 得益于印度和中国市场以及游戏活跃度较高的国家（日本、韩国），亚太地区的游戏玩家数量占全球一半以上。 2023 年这里的活跃玩家数量为 53%。与此同时，欧洲和北美拥有 20% 的玩家。 2023 年玩家数量增长最快的地区是中东和非洲（每年增长 12.3%）以及拉丁美洲（增长 6.1%）。 这种增长并不令人意外，因为互联网基础设施和可访问性的改善促进了游戏的普及、中产阶级的崛起以及以免费增值模式发行的游戏的可用性。 在大多数地区，博彩收入大幅增长。北美游戏收入增长 1.7%（506 亿美元），欧洲增长 0.8%（336 亿美元）。这两个地区占全球游戏市场收入的46%。 中东、非洲和拉丁美洲的增长率分别为 4.7% 和 3.8%。尽管每个市场占全球游戏收入的比例都不到5%，但仍将继续呈现最强劲、最高的增长势头。 亚太地区产生了 46% 的收入。然而，该地区的增长率每年下降0.8%。增长放缓与中国市场的下滑有关，原因是授权发放缓慢以及网易与 合作的结束。 动视暴雪 移动市场的挑战 2023年，移动市场收入近年来首次出现下降，下降1.6%。手机游戏开发商面临与苹果和谷歌隐私政策相关的挑战。移动开发商和营销人员被迫调整策略并寻求新方法。尽管如此，老歌仍能保证稳定性。就消费者支出而言，移动市场仍然是游戏行业中最重要的市场，占所有游戏市场支出的近一半。 游戏机和电脑 与此同时，游戏机市场成为第二大市场，到 2023 年将产生 532 亿美元的收入（占市场的 29%）。由于今年有许多成功的项目，游戏机每年增长 1.9%。这是因为许多最初计划在 2020-2022 年推出的大型游戏都在今年推出，包括《霍格沃茨遗产》、《塞尔达传说：王国之泪》和 。 《最终幻想 16》 PC 游戏领域在 2023 年增长最快，每年增长 3.9%，达到 404 亿美元。与往常一样，PC 平台产生了许多游戏，不仅吸引了喜欢大预算 AAA 项目的大众游戏受众，还吸引了小众游戏的粉丝。所有这些都导致了该细分市场的参与度和货币化程度的提高。 按收入排名的顶级游戏公司 中国最大的巨头腾讯以超过 75 亿美元的收入继续位居榜首。索尼以 43 亿美元排名第二。苹果以 36 亿美元排名第三，紧随其后的是微软（31 亿美元）。排在前五名的是另一家中国公司——网易，其资产为 27 亿美元。 趋势 不断增长，而实体销售却不断下降。这部分是由于纯数字控制台的存在以及早期访问数字副本的优势。 数字销售 云游戏是一个增长极其快速的市场。到 2023 年底，付费用户数量预计将达到 4300 万左右，到 2025 年预计将增至约 8040 万。 。我们预计，长期支持新内容的直播游戏开发商将进一步增加。这些产品富含微交易，一旦成功，可以为开发者带来高额收入。 现场服务游戏 。目前游戏开发者社区对人工智能的反应各不相同，从对加速开发进程的乐观态度到对大规模裁员的担忧充满悲观态度。无论如何，人工智能无疑将对行业产生重大影响。 人工智能 如今，一些制造商和平台所有者正在努力允许玩家随身携带游戏机。方法各不相同，包括云游戏专用设备（罗技 G Cloud）、通过 Wi-Fi 进行本地远程播放（索尼项目）以及便携式游戏电脑（Steam Deck 和 Asus ROG Ally）。 便携式控制台。 隔离期间，虚拟现实（VR）游戏的受欢迎程度显着增加。隔离之后，随着人们开始参与现实世界的活动，并在新的生态系统中花费更少的时间和金钱，VR 面临着挑战。不过，苹果也加入了这一趋势，推出了 VR 系统，Meta 也增加了这方面的预算，因此我们可以预期该行业将进一步发展。 虚拟现实和增强现实。 结论 当我们回顾游戏行业到 2023 年的历程时，很明显，在技术进步和消费者行为变化的推动下，格局正在迅速发展。该行业经受住了后新冠时代的挑战，并抓住了新的机遇，导致各个领域的显着增长。 全球游戏玩家数量的增长主要由移动游戏行业推动，凸显了该行业不断扩大的影响力和影响力。游戏与电影和电视节目等其他媒体形式的融合，进一步扩大了受众范围，巩固了游戏在主流文化中的地位。 然而，该行业也面临着一些挑战，特别是在移动游戏领域，开发商正在努力应对新的隐私政策和市场动态。尽管存在这些障碍，行业内的弹性和创新是显而易见的，从游戏机和电脑游戏领域的稳定增长就可以看出。 展望未来， 、游戏即服务以及将人工智能融入游戏开发等新兴趋势将重新定义游戏体验。便携式游戏机的兴起以及人们对 VR 和 AR 技术的持续兴趣预示着未来游戏将更容易获得、更身临其境，并融入我们的日常生活。 云游戏