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    2023 年欧洲区块链大会返回巴塞罗那经过@eblockchainconvention
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    2023 年欧洲区块链大会返回巴塞罗那

    2022/11/10
    2 分钟
    经过 @eblockchainconvention 49,838 讀數
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    2023 年欧洲区块链大会将于 2 月 15 日至 17 日在五星级酒店巴塞罗那凯悦酒店举行。为期三天的活动将迎来 3,000 多名与会者。该活动将有 200 多位杰出的行业专家参加，涵盖各种小组讨论、主题演讲、研讨会和炉边谈话。确认的演讲者包括 Galaxy Digital 欧洲、中东和非洲地区负责人 Tim Grant、AAVE 创始人兼首席执行官 Stani Kulechov、摩根大通 Markets DLT 执行董事 Emma Lovett。

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    在 7 场非常成功的活动之后， 2023 年欧洲区块链大会准备于2 月 15 日至 17 日在五星级酒店巴塞罗那凯悦酒店再次举行。该活动将迎来3,000 多名与会者- 这是自 2018 年举办该活动以来规模最大的一次。


    该活动汇集了初创公司、投资者、开发商、行业专家和全球媒体，将再次成为欧洲行业的年度聚会点。

    为期三天的活动将有 200 多位杰出的行业专家参加各种小组讨论、主题演讲、研讨会和炉边谈话。已确认的演讲者包括：


    • Galaxy Digital欧洲、中东和非洲地区负责人Tim Grant
    • AAVE创始人兼首席执行官Stani Kulechov
    • 摩根大通执行董事 Markets DLT Emma Lovett
    • Dotun Rominiyi伦敦证券交易所新兴技术总监
    • Meta NFT 工程经理Matteo Melani
    • Joshua Ashley Klayman，利达律师事务所区块链和数字资产主管
    • 马克·绍姆堡，执行制片人，索尼影视娱乐
    • Teana Baker-TaylorCircle英国/欧盟政策与监管战略副总裁
    • Matus Steis，代币设计主管， Outlier Ventures
    • Francisco MarotoBBVA区块链负责人
    • Caisse des Depots区块链项目负责人Nadia Filali
    • Coty de MonteverdeBanco Santander区块链卓越中心主任
    • 加拿大丰业银行区块链和数字资产产品负责人 Emma Landriault
    • Laurent Marochini， Société Générale Securities Services创新主管
    • 杨嘉正，投资人， Pantera Capital


    image

    欧洲区块链大会创始人 Victoria Gago 表示，“在 EBC22 前 2 周售罄门票和赞助后，我们很高兴回到这座城市参加更大更好的活动”。


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    “EBC23 将分3 个阶段举行100 多场会议，内容涉及机构加密采用、机构加密投资、DeFi、加密衍生品、稳定币、代币化、数字资产发行、监管、构建 web3、托管和钱包、元宇宙和游戏，等等”，维多利亚继续说道。



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    ”EBC23 将拥有2.000 平方米的展览区，与会者将在这里与该领域最大的参与者建立联系。日落之后，在 DJ 和一些饮料的陪同下，游客们将卷起袖子和网络，”维多利亚评论道。




    关于欧洲区块链公约

    欧洲区块链大会被许多人誉为欧洲最具影响力的区块链盛会，是欧洲企业家、投资者、开发商、企业和全球媒体的年度聚会点。


    EBC 于 2018 年在巴塞罗那诞生，其使命是通知、教育和连接全球区块链社区。


    有关门票的更多信息或参与，请访问https://eblockchainconvention.com/

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