2023 年重要开发者大会：OxyCon、Infobip、DevTernity、Microsoft Ignite 和 QCon

跟上技术的最新发展不仅仅是订阅技术网站和 YouTube 频道以获取最新更新。 对于软件开发人员来说，无论是经验丰富的还是新手，参加开发人员会议都是必不可少的，因为它提供了丰富的好处，从交流机会到了解行业中令人兴奋的新发展。 在本文中，我们将探讨 2023 年即将举行的一些开发者大会，深入探讨他们的各种产品和对您职业发展的潜在好处。 什么是软件开发者大会？ 开发者会议是软件开发者的聚会，通常由软件公司或注册的技术组织组织。它可以是在线活动，也可以是现实生活类型的活动。 开发者会议通常以软件行业领导者的主题演讲以及特定领域的分组会议为特色。在大多数情况下，都有机会参加实践研讨会并与潜在投资者会面。 全球一些最受欢迎的开发者大会包括：Google I/O、WWDC、FOSDEM 等。 谷歌输入/输出： 本次年会由谷歌主办，主要关注Android、谷歌云平台和其他谷歌技术的新发展。 WWDC：本次年度会议由 Apple 主办，重点关注 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的新发展。 FOSDEM：该年度会议由欧洲自由软件基金会主办，主题是自由开源软件。 为什么你应该参加开发者大会 参加开发者大会可以让您了解最新的软件技术，因为它邀请了行业专家来谈论最新的趋势和创新。 最重要的是，开发者会议还为开发者提供了与其他开发者交流的途径。与会者可以结识来自世界各地与他们有着相似兴趣的人们。 虽然好处很大，但参加开发者会议需要充分的准备和适当的规划。 因此，选择与您兴趣相关的会议并提前计划并提前预订酒店和航班非常重要，并确保您有注册费、食物和纪念品的预算，并且不要忘记携带笔记本电脑！ 2023 年即将举行的开发者大会 无论您是一位富有创新精神的高级软件工程师、崭露头角的开发人员还是行业专家，开发人员会议都是学习、交流和了解软件开发最新趋势的绝佳平台。 此列表向您展示了一些即将召开的软件开发会议的概述。涵盖的会议包括 OxyCon、Infobip Shift、DevTernity、Microsoft Ignite 和 QCon，所有这些都是技术社区日历中备受期待的活动。 奥施康 日期：9月13日 地点：虚拟 费用：免费 OxyCon 是网络抓取领域最受欢迎的开发者会议之一，在这个致力于公共网络数据收集的年度活动中，汇聚了创新的高级软件工程师、行业专家和技术社区。 这次专为开发人员设计的虚拟聚会因其丰富的技术知识、新技术的利用和最新趋势而受到赞誉。它连接了计算机科学和云计算领域，主要关注软件开发。 OxyCon 的开发者分论坛在其技术会议期间深入探讨了 Python 编程语言在网络抓取中的作用，而业务分论坛则提供了有关网络数据业务应用的启发性会议讨论。 创新主题是会议的一个重要部分，它研究了网络抓取的新兴趋势和未来，与机器学习和尖端开发技术交织在一起。这种形式使 OxyCon 在技术会议中脱颖而出，使其成为技术社区的知识中心和网络热点。 Infobip 轮班会议 日期：9月18日至19日 地点：扎达尔 费用：240欧元 Infobip Shift 是一种独特的体验，旨在团结全球技术社区。本次会议为期两天的学习和交流活动，汇聚了创新的高级软件工程师、行业专家、颠覆者和敢于梦想的远见者。 会议不受特定语言或框架的限制；相反，它营造了一种包容性的环境，旨在将各种技术专业人士和领导者聚集在一个屋檐下。 为期两天的会议是最著名的开发者会议中的盛会，由充满激情的演讲者呈现多个阶段，并提供各种技术会议。 这些会议提供了一系列学习机会，从软件开发的最新趋势到新兴技术。 Infobip Shift 的目标不仅是提供信息，而且是激发灵感，为与会者提供一个向行业开拓者学习、参与刺激的技术讲座和探索新技术的平台。 开发团队 日期：12月7日至8日 地点：线上 费用：399 欧元 DevTernity 在开发者大会中脱颖而出，它超越了特定语言或技术的界限。它的重点是软件开发的核心原则，深入探讨多个领域的重要技能。 这项年度活动汇聚了众多行业专家，每位专家通过富有洞察力的技术讲座和实践研讨会贡献自己独特的观点。 DevTernity 以其致力于提供优质内容而自豪。 会议组织者精心挑选高水平的演讲者，确保所展示的材料具有最大的价值，促进与会者的专业成长。 自 2015 年成立以来，DevTernity 在将开发人员培养为软件架构师和工程经理方面发挥了关键作用。 DevTernity 2023 被公认为领先的国际活动，为软件开发人员提供了一个向业界最优秀的人才学习并与同行建立联系的独特平台。 通过提供各种技术会议、讨论和大师班，它为与会者提供了在软件工程动态领域担任领导角色的基本技能。 微软点燃 日期：11月14日至17日 地点： 西雅图 成本：待定 Microsoft Ignite 专为企业专业人士打造，为他们提供了深入软件开发世界的平台。这项年度活动提供优先获得深入技术培训、新技术以及与更广泛的技术社区和行业专家建立联系的机会。 鉴于新兴趋势，会议近年来采用了数字形式，而这一名为“MyIgnite”的会议延续了这一趋势。尽管今年活动的细节尚未公布，但参与者可以通过查看去年会议上提供的丰富内容来深入了解即将举行的活动。 之前的技术会议涉及不同的主题，例如从多云到边缘的创新、端到端安全以及数据和人工智能。这些主题不仅展示了工程经理的创新，也预示了今年会议可以期待的内容类型。 量子康 日期：10月2日至6日 地点： 旧金山 费用：2,770 欧元（3,040 美元） QCon是开发者大会中具有影响力的国际盛会，在促进软件团队拥抱软件开发的最新趋势和技术方面发挥着至关重要的作用。这项年度活动计划在旧金山继续举行，参与者期待重大公告和著名的行业专家。 与会者可以从引领软件转型的创新软件工程师那里获得见解，并从参与实际项目的人员那里了解最佳实践。 会议让代表们能够发现新趋势和开发技术，重点关注产品促销的实用模式和策略。 它为与会者的项目提供了可实施的想法，并有机会与来自创新型早期采用公司的软件架构师和工程经理见面。 QCon 2023 为开发人员提供了一个独特的机会，可以从行业最优秀的人才那里获取知识，并与技术社区的专业人士建立联系。 包起来 总之，开发者大会是技术社区内交流思想、学习和建立联系的关键平台。 这些活动为开发人员、软件架构师和工程经理提供了绝佳的机会，可以拓宽他们的视野，跟上最新趋势，并与行业领导者和专业人士建立联系。 虽然每次会议都提供了独特的视角和焦点，从网络抓取到云计算，从软件开发到数据安全，但它们都有一个共同的目标——促进技术社区的增长、创新和协作。 无论您的具体兴趣领域或专业知识水平如何，这些活动都将为您带来丰富的知识、见解和经验，从而激发您的职业和项目抱负。这些开发者会议通过一系列技术会议、启发性演讲和实践研讨会，成为不断发展的软件开发和工程领域的宝贵资源。