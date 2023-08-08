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    2023 年重要开发者大会：OxyCon、Infobip、DevTernity、Microsoft Ignite 和 QCon经过@penworth

    2023 年重要开发者大会：OxyCon、Infobip、DevTernity、Microsoft Ignite 和 QCon

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    太長; 讀書

    在本文中，我们将探讨 2023 年即将举行的一些开发者大会，深入探讨他们的各种产品和对您职业发展的潜在好处。
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    programming#software-development#business
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    by Olayimika Oyebanji @penworth.A seasoned blockchain journalist & consultant keenly interested in crypto stories, DAO, NFT, DeFi and legal analysis.
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