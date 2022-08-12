2022 年 Linux 写作大赛：第 2 轮结果公布！

我们回来公布 2022 年 7 月 的结果。HackerNoon 与 合作，每月为最好的 故事颁发奖品！ Linux 写作大赛 Linode Linux 要参与，只需提交带有 标签的故事，您将有机会赢取每月 3,000 美元的奖金！从6月1日到8月31日！ #Linux Linode 还向 HackerNoon 社区赠送价值 100 美元的信用额度和 60 天免费试用！ 2022 年 7 月 Linux 写作大赛提名 我们挑选了 2022 年 7 月发布的 HackerNoon 上所有带有 #linux 标签的故事。然后我们分别使用 的权重选择了热门故事： 60:30:10 阅读小时数 达到的人数 内容新鲜度 以下是前10名提名： 为 Linux Ransomware、Cryptojacking 和 Cobalt Strike 以多云基础设施 。 目标@DawoodKMasood 。 @juxtathinka 为初学者提供的 Linux 操作系统概述 通过 使用基于云的 Linux 系统有哪些优势？ 。 @nemmanuel 考虑通过 。 命令行卫生差？ @tylerjl 承载Shell 历史 。 @sankalp1122 如何使用 Linux 命令行 @fatman 在 Kali Linux 上配置 Alpha AWUS036ACH Wi-Fi 适配器 。 天之柱：Linux 和云计算的“再进化” 。 @oliveremeka 简介。 @kiransatyaraj 的 Linux 和终端基础知识 。 @emmaakin 对 Docker 及其对开发生态系统的影响的简要概述 使用 的 。 @fatman Metasploit 攻击默认 SSH 用户名/密码 赢家是 首先，我们有 为 Linux Ransomware、Cryptojacking 和 Cobalt Strike 以多云基础设施 目标 @DawoodKMasood “根据最近的一份报告，Linux 系统越来越成为勒索软件、加密劫持和其他恶意攻击的目标。这份由安全公司 Trend Micro 编制的报告发现，最近几个月，针对 Linux 系统的勒索软件和加密劫持攻击显着增加。” 恭喜 ，赢得 1250 美元，太棒了！ @DawoodKMasood 第二名是 考虑通过 ！ 糟糕的命令行卫生？ @tylerjl 承载壳牌历史 恭喜 ！你赢了1000美元！ @tylerjl 考虑这样一个事实——如果你保留 历史记录并以终端命令的形式表达你的 操作任务——你可能在几秒钟内就拥有了你工作的全部历史记录（除了编码工件）。如何使用 创建 x509 证书？在主机群中检查 的最简单方法是什么？如果您可以从可能回答问题的命令中回忆起一些子字符串，那么历史搜索可以将丢失的记忆带到您的指尖，以便立即重新使用。 所有 所有 openssl Spectre 通过 ！获得了第三名 使用基于云的 Linux 系统有哪些优势？ @nemmanuel “有趣的是，超过 75% 的使用云的企业表示他们的主要云平台是 Linux。 Linux 支持广泛的用例、目标系统和设备，非常适合在云计算环境中执行高可用性、可靠和重要的操作。” 干得好 ！你赢了 750 美元！ @nemmanuel 再次祝贺所有获奖者，并祝其他被提名者在未来的比赛中好运！你的时间会到来的！！！！ 关于这一点，让我们结束公告！大家下个月见！我们会尽快联系获奖者。密切关注 以查看当前和即将举行的写作比赛！ 比赛.hackernoon.com 查看 并写下你自己使用 Linux 的经历。你也可以从 . HackerNoon 的 Linux 写作大赛 HackerNoon 的 Linux 写作提示