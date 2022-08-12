2022 年 Linux 写作大赛：第 2 轮结果公布！

太長; 讀書

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首先，@DawoodKMasood 的 Linux Ransomware、Cryptojacking 和 Cobalt Strike 针对多云基础设施。第二名是糟糕的命令行卫生？考虑通过@tylerjl 承载壳牌历史！使用基于云的 Linux 系统有哪些优势？通过@nemmanuel！获得了第三名。