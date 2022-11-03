2022 年 Logan Paul 的 NFT 收藏轰动倒下背后的真相

太長; 讀書

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Logan Paul 的 Azuki 系列以 623,000 美元的价格购得，如今仅价值 10 美元。 NFT 交易达到顶峰，每天交易价值超过 5 亿美元。在撰写本文时，交易量已大幅下降，每日交易量难以超过 1000 万美元。 Logan Paul 是一位狂热的投资者，当他的资产开始贬值时，他不会袖手旁观。他多样化的投资组合保护他免受最坏的影响，但他自己的创造力和主动性阻止了他的投资瓦解。