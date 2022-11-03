2022 年 Logan Paul 的 NFT 收藏轰动倒下背后的真相

许多互联网名人试图驾驭加密货币和 NFT 趋势。当 推出时，许多 Youtuber、社交媒体影响者和数字名人都有机会兑现并大赚一笔。但这不仅仅是数字影响者独有的 - 帕丽斯·希尔顿、林赛·罗韩和贝拉·哈迪德等 也加入了这一行列。通过 NFT 等数字资产赚取了数百万美元，Logan Paul 在 2021 年的买入本应增加他的净资产，但这一切都适得其反。他的 Azuki 系列以 623,000 美元的价格购得，如今仅价值 10 美元。 NFT 市场 传统名人 洛根保罗的损失并不像看起来那么大 媒体有一种耸人听闻的新闻方式，因为内容为王，尤其是在当前的数字时代。 Logan Paul 是一位狂热的投资者，当他的资产开始贬值时，他不会袖手旁观。他多样化的投资组合保护了他免受最坏的影响，但他自己的创造力和主动性阻止了他的投资瓦解成虚无。在他的 Azuki 系列价值下降的趋势中，Logan Paul 他创建了一套全新的 NFT，称为 Originals 99，用于 。因此，虽然洛根确实在他的初始投资上失败了，但总体情况表明，由于他自己主动挽救并充分利用了他的困境，他并没有损失太多钱。 宣布 弥补他的损失 加密货币泡沫破灭了吗？ 加密货币市场的下跌导致了许多崩盘。值得注意的是，当 Logan Paul 购买这些物品时，NFT 交易量达到了顶峰，每天的交易量超过 5 亿美元。在撰写本文时，交易量已大幅下降，每日交易量难以超过 1000 万美元。 NFT 并不是 Logan Paul 唯一投资的东西。他的投资组合中充斥着比特币和其他代币。去年在 2021 年达到顶峰后，洛根·保罗并不是唯一一个因失利而感到震惊的人。 但这并不意味着未来不会出现螺旋式下降。如果我们看一下加密货币的趋势，就会发现它有时会上下波动，就像任何其他资产一样。然而，加密货币和数字资产的波动性更大也是事实，虽然市场上的股票可能会下跌或上涨，但 NFT 和加密货币的价值可能会在短短几天内从 10,000 美元涨至 10 美元。 牢记这一点，没有泡沫可以破灭。加密货币和数字资产领域的权威机构 Coindesk 表示，为了让泡沫存在，其价格变动必须“与其潜在价值 ”。 无关 NFT 和加密货币会继续存在吗？ 数字资产看似 ，却被很多企业和行业所重视，不禁让人思考：它们真的 吗？ 新鲜 会留下来 总会有反对者和愤世嫉俗者，但那些不冒险的人永远不会看到巨大的回报。这是投资的基本基础，那些将加入数字资产潮流的人最终可能会从中获利。只要有投资者愿意在 NFT 和加密货币上冒险，它就可以继续蓬勃发展。 NFT 在商业效用方面具有巨大的未开发潜力。据 CoinTelegraph 称，“供应链中普遍存在欺诈行为，发生无数双重融资事件，恶意行为者使用相同文书的副本从多个来源非法获取资金。有了区块链，这将在一夜之间消失，因为每批货物都只能由一个 NFT 来表示，该 NFT 记录了所有交付的东西——实际上，它可以跟踪它的每一步。” 这使得 NFT 不仅仅是数字艺术收藏品，这是大众所采用的定义。它确实也是一个可行的投资机会，特别是因为它代表了更高级别的安全性。由于其性质，NFT 使伪造变得更加困难。 区块链为医疗、金融和教育领域的革命性系统开辟了道路。创建安全数据库绝非易事，比特币能够补充所需的技术。即使加密货币在未来几年内消失（尽管可能性很小），区块链也可能会继续使用。 洛根保罗的下一步行动是什么？ 虽然无法预测 Logan Paul 下一步会做什么，但想象一个新的 NFT 集合即将出现并不会太牵强。我们应该期待在不久的将来看到更多大胆的收购，因为这一切都以某种方式获得了回报，特别是在像洛根保罗这样的企业家精神的手中，他在过去的挫折中幸存下来，并在他的错误之后继续卷土重来。