Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    2022 年 Logan Paul 的 NFT 收藏轰动倒下背后的真相经过@craiglebrau
    611 讀數

    2022 年 Logan Paul 的 NFT 收藏轰动倒下背后的真相

    2022/11/03
    4m
    经过 @craiglebrau 611 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    太長; 讀書

    Logan Paul 的 Azuki 系列以 623,000 美元的价格购得，如今仅价值 10 美元。 NFT 交易达到顶峰，每天交易价值超过 5 亿美元。在撰写本文时，交易量已大幅下降，每日交易量难以超过 1000 万美元。 Logan Paul 是一位狂热的投资者，当他的资产开始贬值时，他不会袖手旁观。他多样化的投资组合保护他免受最坏的影响，但他自己的创造力和主动性阻止了他的投资瓦解。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    featured image - 2022 年 Logan Paul 的 NFT 收藏轰动倒下背后的真相
    #nfts#hackernoon-top-story#future
    Craig Lebrau HackerNoon profile picture

    @craiglebrau

    Craig Lebrau

    react to story with heart
    Craig Lebrau HackerNoon profile picture
    by Craig Lebrau @craiglebrau.I find myself watching crypto charts more than movies these days. Also a keen blockchain developer.
    Read My Stories
    HackerNoon

    Build Your Brand’s Reputation on HackerNoon

    相關故事

    Article Thumbnail
    巨人星球：世界上第一个数字经济体将推出其旗舰免费薄荷系列
    Published at Aug 25, 2023 by giantsplanet #gaming
    Article Thumbnail
    Nocoiners 的加密文化简单指南 Pt。 IV：深入了解 Forks 和 Fugazis
    Published at Aug 25, 2023 by abhijoysarkar #bitcoin
    Article Thumbnail
    简化网络策略管理 - 采访年度初创公司提名者 Otterize
    Published at Aug 24, 2023 by otterize #startups
    Article Thumbnail
    生成式人工智能和生物技术的未来 - 采访年度初创公司提名者 NExtNet Inc.
    Published at Aug 24, 2023 by nextnetinc #startups
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa