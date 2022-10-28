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    2022 年 9 款最佳游戏耳塞经过@bestintech
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    2022 年 9 款最佳游戏耳塞

    2022/10/28
    6 分钟
    经过 @bestintech 13,837 讀數
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    Angry Miao CYBERBLADE 耳机专为纯粹的发烧友而设计。最昂贵的一对是 329 美元的 angry Miao Cetra II 耳塞。华硕 ROG 耳塞非常适合注重价格的游戏玩家。 Razer Hammer Pro Wireless Hammer 雷蛇战锤 Pro Wireless Hammer 是游戏玩家最实惠的耳机。 HyperX 的 HyperX Cloud EarBuds 展示了有线耳机相对于有线耳机的一些最佳优势，但微型旅行盒和独特的电线设计都让没有有线耳机变得毫无意义。

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    featured image - 2022 年 9 款最佳游戏耳塞
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    在音频和通信方面，游戏玩家有很多选择。虽然他们中的许多人可能倾向于使用便宜的全尺寸游戏耳机，但有些人可能更喜欢更轻便的方法。对于这些人，耳塞提供了一种不显眼的便携替代品。有数百种不同的耳塞供玩家试用，尽管试图找到一对面向游戏玩家的耳塞可能有点困难。这就是为什么了解当今最好的游戏耳塞很重要，从预算选择到高端选择。

    此列表将重点放在耳塞上，即使它们不是专门为游戏玩家设计的。市面上有数百种耳机可以提供出色的游戏体验，但很少有耳机是为游戏目的而设计的。需要牢记的一个常量是耳塞是否与游戏机和 PC 兼容。当与这些设备一起使用时，您可以期望此列表中的每一对芽都能完全发挥作用！

    1. 愤怒的妙妙CYBERBLADE

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    Angry Miao CYBERBLADE 耳机专为纯粹的发烧友设计，以最高端的耳机开始。这些耳机具有极低的延迟和一流的音质，以及带有 RGB 照明的未来主义设计。作为无线耳机，它们使用蓝牙连接，并拥有至少 6 小时的电池使用时间。最重要的是，专用底座可实现完全兼容性，让您可以连接到蓝牙设备和 USB 数字输出设备。

    Angry Miao CYBERBLADE耳机的最大缺点是价格。建议零售价为 329 美元，它们肯定是您在此列表中找到的最昂贵的耳塞。它们也是最近发布的产品，因此您很难在亚马逊甚至公司的主网站上找到它们的库存。

    尽管如此，您仍然可以关注他们的产品页面，以便在它们最终再次上市时跳上它们！

    2. 华硕 ROG Cetra II 酷睿

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    ASUS 的 Cetra II Core 耳塞及其 ROG 系列是对价格敏感的游戏玩家完全可以接受的耳塞。这些耳机不是为所有类型的游戏机设计的，而是为手持游戏体验而设计的。手机、平板电脑和其他移动设备是这些耳机的完美目标，尤其是在具有可定制的舒适选项的情况下。

    这些耳塞不是无线的，虽然这消除了对电池寿命的任何担忧，但这也意味着您需要耳机插孔才能使用它们。 59.99 美元，仍然物超所值；只需确保不要让电线磨损得太厉害！

    华硕上查看它们。

    3. Raycon 的游戏耳塞

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    Raycon 提供他们自己的专业游戏耳塞，恰如其分地命名为“游戏耳塞”。这些耳机的最大好处是它们的许多功能，从无线充电盒到超长电池寿命以及许多附带的橡胶头。根据您的喜好，可以选择三种不同的声音配置文件，内置麦克风非常适合无线耳机。如果你能让这些为你的游戏工作，他们就很难反驳。

    不幸的是，这些耳塞在可靠性和兼容性方面有些平淡。亚马逊上的评论表明，这些耳机可能实际上并不适合玩游戏，有些耳机无法与游戏机配对，而另一些则注意到与电脑的连接问题。仍然可以将它们用于游戏，但您的里程可能会有所不同，尤其是在 PlayStation 设备上。如果您愿意解决这些问题并承受 119.99 美元的高价位，请在亚马逊上查看它们，看看 The Gaming Earbuds 是否是最适合您的游戏耳塞。

    4. HyperX Cloud 耳塞

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    HyperX 的 Cloud Earbuds 展示了有线耳机相对于无线耳机的一些最佳优势。他们可能没有太多舒适的选择，但微型旅行箱和独特的电线设计都使耳机非常便携。最重要的是出色的音质、出色的麦克风和 24.99 美元的当前销售价格，不购买 Cloud Earbuds 几乎没有意义。

    与任何廉价的有线耳机一样，它们的最大缺点是它们的使用寿命。它们可能不会像其他选项一样持久，如果您不喜欢橡胶头设计，它们可能根本不会持久。尽管如此，低廉的售价几乎完全弥补了这些缺点。如果在您访问Hyper X亚马逊时它们仍在打折，您可能需要考虑亲自测试一下。

    5. Razer Hammerhead 真无线专业版

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    Razer 的 Hammerhead True Wireless 耳塞有多种形式。有兴趣的人可以查看更便宜的选项，例如 True Wireless X 变体，但本文将介绍更流行的 Pro 版本。这些芽具有相当长的电池寿命和低延迟游戏模式。简而言之，这些是简单的无线耳机，具有适合游戏玩家的出色设计。

    不幸的是，这些耳机的麦克风质量并不令人印象深刻，一些评论指出了寿命问题和 Razer 软件问题。查看更便宜的 X 选项可能更明智，但如果您想直接进入 Pros，亚马逊上有折扣，这些花蕾的价格为 109.99 美元。

    6. 海龟海滩战蕾

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    使用 Turtle Beach Battle Buds，物有所值：一对便宜的带可拆卸麦克风的有线耳塞。它们的音质可能会受到打击或错过，并且它们缺少此列表中更昂贵的芽中的一些更广泛的功能，但 29.95 美元的价格并没有什么可抱怨的。如果您想要一些带有出色麦克风附件的廉价耳塞。

    亚马逊Turtle Beach 上查看这些。

    7.罗技G333 K/DA游戏耳机

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    G333 K/DA 耳机与 Battle Buds 一样，在音质方面可能有些参差不齐。为了弥补这一点——以及增加的价格点——这些耳塞提供了一些更特殊的功能，最显着的是 USB-C 辅助线。这实际上使它成为此列表中最兼容的一对耳塞，特别是对于同时拥有现代和复古设备的人。只需 47.38 美元，您就可以轻松地以合理的价格在亚马逊罗技上买到这些耳机，并了解它们与您的兼容性如何。

    8. Skullcandy Ink'd+

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    有时，最好的游戏耳塞是最简单的。这些耳机具有紧密贴合、出色的音质和像样的麦克风，提供了一些最好的价值。它们的价格不到 20 美元，是您在耳塞和耳机之外还能找到的最好的音频设备之一。它们的功能可能少于此列表中的任何其他一对芽，但没有理由不尝试一下，看看它们如何与竞争对手相媲美。

    9. Treblab WX8

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    对于那些预算有限的人来说，另一个不错的选择是 Treblab WX8。目前零售价约为 38.99 美元，这些是提供出色音质和较长电池寿命的廉价选择。

    它们拥有长达 28 小时的播放时间、蓝牙 5.1 技术、触摸控制和降噪功能。

    电池盒甚至包括无线充电功能，耳塞具有 IPX8 防水等级。

    您可以在Treblab亚马逊上查看它们。


    最佳游戏耳塞的考虑因素

    各种耳塞，从便宜的到昂贵的，都应该仔细看看。主动降噪和可自定义音频等某些功能可能会有所帮助，但对游戏玩家来说最重要的是出色的音质和像样的麦克风。只要您牢记这些必需品，最好的游戏耳塞可以提供比这里提供的更多选择！

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