2022 年网络安全写作大赛：第 4 轮结果公布！

太長; 讀書

People Mentioned Companies Mentioned

第一名是 @antagonist 的 18 岁青少年如何在不入侵单个系统的情况下入侵 Uber。排在第二位，也是阅读量最大的故事的赢家，我们有臭名昭著的黑客 Bjorka 的 7 大泄密事件，@dailyabay 震惊了公众。最后但同样重要的是，第三名是什么是 ARP 欺骗以及如何防范它？通过@officercia。