2022 年网络安全写作大赛：第 4 轮结果公布！

黑客，欢迎回来！ & HackerNoon 再次公布第四轮 结果！ Twingate 网络安全写作大赛 我们如何参加比赛？十分简单。简单地分享任何故事 .这是有关如何操作的完整指南 . ＃网络安全 参加网络安全写作比赛 网络安全写作大赛 2022 年 9 月提名 我们挑选了 2022 年 7 月发布的 HackerNoon 上所有带有 标签的故事。像往常一样，我们分别使用 的权重选择热门故事： #cybersecurity 60:30:10 阅读小时数 达到的人数 内容新鲜度 以下是第四轮的前 10 名提名： 的情况下入侵 。 一个 18 岁的青少年如何在不入侵单个系统 优步 @antagonist 。 @dailyabay 震惊公众的臭名昭著的黑客 Bjorka 的 7 大 泄密事件 的详细评论。 Web3 中的暴力攻击向量： @officercia 。 如何使用 Python 创建随机密码生成器 @terieyenike 。 @dimenkodima 在加密货币世界中保护自己免受诈骗的 5 种方法 。 “雇佣黑客”是一个需要道德考虑的新兴行业 @craiglebrau 通过 。 什么是 ARP 欺骗以及如何防范它？ @officercia 的技术和法律影响。 大规模 Uber 黑客攻击： @aswagaawy 。 一位前黑客关于保持在线安全的 10 条提示 @propublica ，作者： 。 如何使用 Python 加密 PDF @terieyenike 赢家！ 然后，编辑们投票选出了头条新闻。以下是 2022 年 9 月的获奖者： 第一名是 的情况下入侵优步。 @antagonist 的 18 岁青少年如何在不入侵单个系统 “用户全力以赴。在 Uber 大规模泄密事件之后，这是非常及时和有见地的故事（并提醒您认真对待您组织的网络钓鱼研讨会）。” - HackerNoon 编辑器 干得 ！您赢得了 500 美元！ 好@antagonist 在第二名，以及最常阅读故事的获胜者中，我们有 泄密事件， 震惊了公众。 臭名昭著的黑客 Bjorka 的 7 大 @dailyabay “一份清单……但做得对！” - HackerNoon 编辑器 超过 21,000 次阅读！该死。恭喜 ，您赢得了 300+100=400 美元！ @dailyabay 最后但同样重要的是，第三名是 通过 。 什么是 ARP 欺骗以及如何防范它？ @officercia “恶搞”听起来像是安全气囊在汽车或其他东西中爆炸的声音效果。当然，“欺骗”听起来是一个有趣的词，但在安全方面，它绝不是。这是以合法行为为幌子的故意伪装恶意行为者和意图的行为。” 好故事 。你赢了100美元！！ @officercia 再次祝贺所有获奖者， 的提名者和未来参与者好运。让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注 以查看当前和即将举行的写作比赛！ 并祝网络安全写作大赛 比赛.hackernoon.com