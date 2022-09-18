2022 年网络安全写作大赛：第三轮结果公布！

黑客，集合！ & HackerNoon 第三轮结果公布！ Twingate 网络安全写作大赛 我们如何参加比赛？十分简单。只需在 上分享任何故事。这是有关如何 的完整指南。 #cybersecurity 参加网络安全写作比赛 以下是 2022 年 8 月网络安全写作大赛的提名 我们挑选了 2022 年 8 月发布的 HackerNoon 上所有带有 标签的故事。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择热门故事： #cybersecurity 的隐患。 @officercia 的 QR 码 通过 。 专家：脸书、IG App可以偷秘密，用户关不掉！ @z3nch4n 通过 。 VPN真的安全吗？ @chinuaezifeh 勒索软件即服务： 。 @akoredenate 的 SaaS 的 Evil Twin 通过 。 网络幸存者应遵循以保持安全的终极规则清单！ @officercia 的漏洞。 吉哈克！我们是 @sipping 。 如何在网上浏览或在家或工作中查看电子邮件时保持安全 @jazzmariekaur 。 @zacamos 为您的服务器机房提供的最佳物理安全实践 。 保护您的密码免遭破解：理解数学概念 @smoothmaruf by 如何在 Java Spring Boot 中实现 JSON Web Token (JWT) @brilianfird 赢家！ 然后，编辑们投票选出了头条新闻。以下是 2022 年 8 月的获奖者： 第一名是 。 @officercia 的二维码隐藏的危险 “我将这篇文章称为一篇小型研究论文——一篇 4000 多字的故事，涵盖了 QR 码中的各种错误和漏洞。会喜欢 HackerNoon 上更多这样的故事。” - HackerNoon 编辑器 恭喜 ！！您赢得了 500 美元！ :) @officercia 排在第二位的是 通过 。 专家：Facebook、IG App 可以窃取机密，用户无法关闭！ @z3nch4n “这是一位长期贡献者，总是提交好东西。这篇文章是关于 IG 和 FB 如何跟踪我们的数据的公开，作者很好地解决了这个问题，包括截图和推文。此外，作者提供了我们可以解决这个数据跟踪问题的方法。 - HackerNoon 编辑器 恭喜您获得第二名和 300 美元 。 @z3nch4n 第三名是勒索 by 。 软件即服务：SaaS' Evil Twin @akoredenate “RaaS 与 SaaS 的比较很有教育意义——人们常常回避了解他们不赞成的行业中的业务，但有时，这就是你对自己行业了解最多的方式。” - HackerNoon 编辑器 干得好， ！这个月你赢了100美元！！ @akoredenate 最后但同样重要的是，阅读次数最多的故事的获胜者是 AGAIN，阅读次数超过 9300（哇！） @officercia 恭喜 (x2) !!您赢得了 100 美元！ @officercia 祝贺所有获奖者， 的提名者和未来参与者好运。让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注 以查看当前和即将举行的写作比赛！ 并祝网络安全写作大赛 比赛.hackernoon.com