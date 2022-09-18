2022 年网络安全写作大赛：第三轮结果公布！

太長; 讀書

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第一个也是阅读次数最多的奖是@officercia 的 QR 码的隐藏危险。排在第二位的是专家：Facebook、IG App 可以窃取机密，用户无法关闭！ @z3nch4n。最后但同样重要的是，阅读次数最多的故事的获胜者是@officercia AGAIN，阅读次数超过 9300（哇！）