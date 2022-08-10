2022 年网络安全写作大赛：第 2 轮结果公布！

黑客们， 第 2 轮结果来了！对于那些第一次阅读它的人 - & HackerNoon 很高兴举办 您可以从每月 1,000 美元的奖池中赢取奖励。 网络安全写作大赛 双门 网络安全写作比赛！ 立即分享您的 ！竞争越来越激烈。这个月我们收到了一些非常棒的参赛作品。祝你们好运；门槛很高。 网络安全故事 网络安全写作大赛 2022 年 7 月提名 我们挑选了 2022 年 7 月发布的 HackerNoon 上所有带有 标签的故事。像往常一样，我们分别使用 的权重选择热门故事： #cybersecurity 60:30:10 阅读小时数 达到的人数 内容新鲜度 以下是第二轮的前 10 名提名： 保证信息安全的 5 条提示 如何避免信用卡略读： @DawoodKMasood by 如何查明黑客是否攻击了您 @angfaw9 通过 什么是信用卡略读以及如何防止它？ @turbulence 被 的网络钓鱼攻击入侵的 我的母亲是如何 @fatman @officercia 的 2022 年基本 OSINT 资源 纪念和纪念网络安全先驱 约翰迈克菲@nebojsa.todorovic 此漏洞可能允许黑客窃取您的以太 币@officercia @gabrielmanga 今天的区块链网络有多安全 by 用 Layman 的术语解释 Info-Sec [第二部分] @heydanny 通过 什么是 BGP 劫持以及如何防止它？ @thecloudarchitect 赢家！ 然后，编辑们投票选出了头条新闻。以下是 7 月份的获奖者： 首先，我们有 如何查明黑客是否攻击了您 @angfaw9 恭喜您赢得 500 美元！ :) @angfaw9 许多黑客通过将您的浏览器重定向到您想要的链接以外的链接谋生。不幸的是，迄今为止，许多重定向的 Internet 搜索都通过使用额外的代理对用户隐藏起来，因此永远不会返回虚假结果来提醒用户。 被 的网络钓鱼攻击入侵的，获得了第二名！ 我的母亲是如何 @fatman 精心制作的没有拼写错误或奇怪语法的网络钓鱼电子邮件对于网络钓鱼活动的成功非常重要。她收到的电子邮件与此类似，主题为： 验证您的 Google 帐户。 编辑们喜欢你的故事 ！您赢得了 300 美元！ @fatman 第三，我们 纪念和纪念网络安全先驱 约翰迈克菲@nebojsa.todorovic 过去几年，尤其是最后一年，是……是的，想出正确的词并不容易。我们已经完全麻木了，不是吗？没有什么，也没有人不能再让我们感到惊讶或震惊了。约翰迈克菲去世的消息占据了你多久？足够长的时间来提醒我们他的争议，而不足以让我们记住他的成就。 精彩的讲故事， ！本月您赢得了 100 美元！ @nebojsa.todorovic 本月阅读量最大的故事是 迄今已阅读了 76,571 次。 如何避免信用卡浏览：保护您的信息安全的 5 条提示， @DawoodKMasood 哇，看看这些数字 。您赢得了 100 美元。 @DawoodKMasood 避免信用卡浏览的最佳方法之一是在使用信用卡时注意周围的环境。如果您发现信用卡读卡器有任何可疑之处，请不要使用它。您还应该定期检查您的帐单，以确保所有费用都是合法的。最后，如果您有任何疑问，您可以随时联系您的信用卡公司询问可疑费用。 让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注 以查看当前和即将举行的写作比赛！ 比赛.hackernoon.com