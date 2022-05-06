2022 年最值得玩的 4 款真正 AAA 级区块链游戏

区块链游戏的出现颠覆了游戏行业，让玩家而不是开发商负责决策。该行业的影响力已经上升到现在占所有区块链活动的 52%。 Delysium更具包容性，准入门槛更低，游戏资产、游戏环境和生态共创的开放世界，表达了更深刻的web3精神，吸引了更多的玩家和公会。该游戏基于 Polygon Network 使其速度很快，这是其高分辨率游戏玩法所必需的。

区块链游戏的出现颠覆了游戏行业，让玩家而不是开发商负责决策。他们的增长呈指数级增长，超过 398 目前市场上活跃的区块链游戏。该行业的影响力已经上升到现在占所有区块链活动的 __ 52% __。





新的娱乐方式促进了 NFT 的创建、交易和所有权能力。区块链游戏赋予玩家对其游戏内资产的完全所有权，同时也允许他们在游戏之外使用这些资产。例如，Axie Infinity 是一款区块链游戏，允许玩家在 Axie 生态系统之外拥有和交易游戏内资产以换取加密货币。





尽管已经出现了数百种此类游戏，但许多游戏玩家都遇到了一个重大问题，即良好的游戏玩法。大多数区块链游戏几乎不能玩，严重缺乏传统游戏玩家所期望的质量。 Crpytokitties 和 Axie Infinity 就是其中的一些例子。





但是，这里有一些游戏可能会解决该问题：

天竺葵

天竺葵 拥有大逃杀、MMORPG、开放世界、UGC等最受广大玩家群体欢迎的游戏模式，并允许玩家通过参与PVE、PVP等多种游戏类型来收集战利品箱。与其他游戏相比，《Delysium》更具包容性，进入门槛更低，游戏资产、游戏环境和生态共创的开放世界，表达了更深刻的web3精神，能够吸引更多的玩家和公会。





Delysium 得到 Galaxy Interactive、Republic Crypto 和 Alameda Research 等公司的支持。然后，玩家可以在 Delysium 市场上出售他们获得的物品，改进他们的角色和装备，或者与他们一起制作用户生成的内容。该游戏基于 Polygon Network 使其速度快，这是其高分辨率所必需的 游戏玩法 .





除了游戏和赚钱机制外，该游戏还具有由威慑（NFT 和虚拟生物的人工智能 (AI) 层）驱动的游戏内 NPC 的基石。值得注意的是，这些人工智能驱动的 NPC 可以由玩家购买或租用，并开始工作以完成任务并为用户角色赚取被动收入。





在 web3 上开发一款高质量的 AAA 开放游戏并使其具有可玩性并非易事，但 Delysium 做到了。在第一轮私募融资仅两个月后，Delysium 就已经宣布在 5 月的第一周启动 Pre-Alpha Test。 Pre-Alpha 测试将持续两个月，邀请近 5,000 名玩家参与，这是 web3 AAA 游戏中规模最大、速度最快、进展最远的 Pre-Alpha 测试，尤其是与仍处于预告片阶段的 Star Atlas 相比。





特别是从本次Pre-Alpha测试到接下来的7月份Alpha测试和年底Beta测试，Delysium将持续举办大规模测试，并直接与web2职业选手团队进行直播，这是区块链行业的首创。如果游戏开发顺利，将有可能打破web2和web3之间的壁垒的AAA级区块链游戏。





https://www.youtube.com/watch?v=OCUy81xMxr0

伊鲁维姆

伊鲁维姆 是一个真正可玩的 AAA 级游戏项目，其中包括一个 3D 设置，其中有 100 多个不同的 Illuvials 散布在虚拟宇宙中。一个世界级的艺术家团队设计了这款游戏。





该游戏成立于 2020 年，目前仍由 Kieran Warwick 和经验丰富的游戏设计师 Aaron Warwick 共同开发。 Kieran Warwick 和 Aaron Warwick 也是流行的 DeFi 平台 Synthetix 的联合创始人 Kain Warwick 的兄弟姐妹。此外，该项目得到了 IOSG Ventures、LD Capital、YBB Foundation、Delphi Digital、Stake Capital、Moonwhale Ventures、Lotus Capital、BlockSync、Yield Guild Games 和 Bitscale 的支持。





除此之外，该游戏还拥有一系列值得注意的合作，包括与 SandBox、1Inch、Aave 和 Bitcoin.com 的合作，仅举几例。该游戏将以其 私人测试版 已经住了。公开测试版将在接下来的几周内发布。 Illuvium 令人惊叹的图形和游戏玩法已经在社交媒体上吸引了超过 250,000 名粉丝。





来源：Illuvium

区块领主

区块领主 是一款区块链策略游戏，允许玩家在虚拟世界中创造英雄、组建军队并征服中世纪的土地。游戏还涉及玩家通过商业、征服和征收销售税来建立政府。

游戏中的角色是数字资产，其品质取决于玩家在整个游戏中的体验和行为。玩家可以扮演从骑士到掠夺者、从农民到商人的所有角色，他们可以通过玩家驱动的经济将自己的独特技能货币化。





资料来源：Blocklords

魔精星球

__Planet Mojo是一款为区块链重新设计的玩家对玩家 (PvP) 跨平台自走棋游戏，允许玩家拥有自己的游戏角色（作为 NFT）并在正在进行的锦标赛中进行游戏以赚取收益。行业专业人士在 LucasArts、EA、Activision 和 Happy Giant 开发游戏。





它是为数不多的以拯救地球为愿景的游戏项目之一。为了与这一愿景保持一致，游戏具有 合作的 与非营利组织 种了一棵树 以抵消其 Moj-Seed NFT 的环境成本。对于玩家购买的每一个 NFT，游戏将赞助在森林丧失区域种植一棵树。





游戏已经开始了针对这些 NFT 的允许列表活动，该活动目前正在进行中。许可名单的获胜者将于 2022 年 5 月 5 日公布，他们将是第一个获得 Moj-Seed NFT 的人。这些代币将为持有者提供早期访问游戏和其他各种有价值的好处。





资料来源：Mojo星球





最后的想法

尽管有数千款区块链游戏可供使用并正在制作中，但可以公平地说，其中只有少数提供了传统游戏玩家可以产生共鸣的高质量游戏玩法。但是，我们希望这份清单可能介绍了一些并非所有人都知道的宝石。在 Web3 上设计的实际 AAA 游戏玩法与令人惊叹的图形相结合，使它们与众不同。





面对传统游戏玩家对Web 3游戏的多重质疑，高质量、快速开发，满足玩家期待，或许是打破壁垒的必由之路。尽管以超快的速度制作和实施 AAA 级游戏具有挑战性，但 Delysium 等项目已经成功地做到了这一点。除了真正可玩的优势之外，Delysium 还设计了可访问的游戏入口，减少了追加销售并减少了玩游戏的障碍，这可能是弥合 Web2 游戏玩家和 Web3 之间差距的关键！



