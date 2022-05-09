Debugging 写作比赛：2022 年 4 月结果公布！

我们与 Sentry 举办的调试写作比赛的第一个月已经结束，给我们带来我们的第一批获奖者！与我们的其他写作比赛一样，我们每月都会为最优秀的 HackerNoon 故事颁发奖品。如果您想参加下个月的比赛，请提交带有标签的最佳故事，您将被自动添加到 US A&E。本月故事的获胜者将于 11 月 1 日在下个月底公布，网址为 http://hackernoon.com/。

嘿，黑客！我们与Sentry举办的调试写作比赛的第一个月已经结束，为我们带来了我们的第一批获胜者！





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咳咳。与我们的其他写作比赛一样，我们每月为最优秀的 HackerNoon 调试故事颁发奖品。如果您想参加下个月的比赛，只需提交您的故事 ＃调试 或者 #监控 标签，您将自动添加到其中。每个月都有 1000 美元的奖金池，其中 500 美元将分配给最佳文章的作者！









但足够了。现在是最重要的问题的时候了；谁是四月的赢家？

2022 年 4 月调试写作大赛提名🔥





我们通过提交产生最多流量的 10 个故事来挑选我们的获胜者。 HackerNoon 的编辑团队随后进行了投票，选出了其中前三名的故事，并决定了获胜者的顺序。





我们很高兴对这 10 个故事进行了投票：









赢家是👀

为了确保我们算法中的任何错误都不会影响结果（机器人警报！🤖），编辑们投票选出了头条新闻。以下是获奖者：

这不是关于领导力，而是关于危机预防。我们说：作为工程师，所有的开发者都不惜一切代价避免项目的灭亡。即使是那些无力在人力资源上花太多钱的小企业，也不像谷歌这样的大企业。不要让别人带头评估人，不是根据他们解决问题的能力来评估他们，而是根据他们发现问题的细节来评估他们。如果您想领导自己的技术项目，请不要让那些想参与评估他人的人，一个精神病自由职业者！





恭喜， @wasyne和有趣的主要图片！你赢了 500 美元！





通常，您的代码错误可能来自无用的代码片段。 Code Decluttering 本质上是去除代码中任何不需要的代码组件（例如变量、函数和导入）的行为。第一种方法是使用编辑器的“查找”功能。第二种方法是手动扫描无用代码。您可以使用它来查找和删除未在任何地方引用的变量和函数，并用新元素替换它们。上次我在 Python 中处理数据科学项目时，我的代码会给出“索引不在范围内”错误。





干得好， @codejedi ！你赢了300美元！





Google Cloud 的 DevOps 研究和评估团队 (DORA) 发布了 2021 年 DevOps 状态报告。该报告定义了在 COVID-19 后世界中真正成为精英开发人员的因素。它使用四个软件交付指标对接受调查的团队进行排名，分别为低、高、高或精英团队。 1. 部署频率：新代码多久部署到生产环境？ 2. 变更的前置时间：代码提交和生产之间的时间长度是多少？ 3. 恢复服务的时间：如果发生影响用户的事件（例如中断），您的团队需要多长时间才能恢复正常服务？ 4. 变更失败率：有多少百分比的部署到生产会导致需要修补程序、回滚或补丁的服务受损？毫不奇怪，最成功的团队是那些部署最频繁、交付周期最短、服务恢复时间最快、变更失败率最低的团队。





谢谢你， @alexharris ！你赢了100美元！

阅读次数最多的文章自带 100 美元的现金奖励！它可以整理你的代码！通过@codejedi ！

再次恭喜@codejedi ！





我们的快速公告到此结束！感谢所有已经发送文章的人，并再次祝贺我们的获奖者！关注比赛.hackernoon.com了解更多详情。我们会尽快联系获奖者。







