Search icon
Start Writing
see notifications
Notifications
see more
    #Debugging 写作比赛：2022 年 4 月结果公布！经过@hackernooncontests
    451 讀數

    #Debugging 写作比赛：2022 年 4 月结果公布！

    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    我们与 Sentry 举办的调试写作比赛的第一个月已经结束，给我们带来我们的第一批获奖者！与我们的其他写作比赛一样，我们每月都会为最优秀的 HackerNoon 故事颁发奖品。如果您想参加下个月的比赛，请提交带有标签的最佳故事，您将被自动添加到 US A&E。本月故事的获胜者将于 11 月 1 日在下个月底公布，网址为 http://hackernoon.com/。

    People Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail

    Companies Mentioned

    Mention Thumbnail
    Mention Thumbnail
    featured image - #Debugging 写作比赛：2022 年 4 月结果公布！
    #debugging#getsentry#monitoring
    HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates HackerNoon profile picture

    @hackernooncontests

    HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates

    學到更多
    LEARN MORE ABOUT @HACKERNOONCONTESTS'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.
    react to story with heart

    嘿，黑客！我们与Sentry举办的调试写作比赛的第一个月已经结束，为我们带来了我们的第一批获胜者！


    ȍ̵̼͔͋̂H̷̸̢̦̠̭͐̋̓͋̉͜Ch̷̢̦͐̋̓͋͜i̴̴̡̡͇̣͚͇̣͚i̴̴̡̡͇̣͚͇̣͚i̴̡͇̣͚t̵̠͇̼̺̄h̶̢͎̆ḯ̴͖̞͂̓͂n̵̞͖̱̊̀̈́̾͘k̴̢̥̰̞̉̍͐̔h̸̙͔͉̒̽ȍ̴͚͕̜ͅủ̶̻̣͛́̓̊h̸̙͔͉̒̽ȍ̴͚͕̜ͅủ̶̻̣͛́̓̊h̸̙͔͉̒̽ȍ̴͚͕̜ͅủ̶̻̣͛́̓̊l̶̨̫̩̰̱̒͠͠ḍ̶̻̀̎̈́͘͝l̶̨̫̩̰̱̒͠͠ḍ̶̻̀̎̈́͘͝l̶̨̫̩̰̱̒͠͠ḍ̶̻̀̎̈́͘͝h̸̙͔͉̒̽ȍ̴͚͕̜ͅủ̶̻̣͛́̓̊h̷̭̯̳̟̘͑́̓͠a̴̧̭̜͖͙̽͂͌̈́a̴̧̭̜͖͙̽͂͌̈́1


    image

    咳咳。与我们的其他写作比赛一样，我们每月为最优秀的 HackerNoon 调试故事颁发奖品。如果您想参加下个月的比赛，只需提交您的故事＃调试或者#监控标签，您将自动添加到其中。每个月都有 1000 美元的奖金池，其中 500 美元将分配给最佳文章的作者！


    登录并使用此写作提示参加#debugging 竞赛


    但足够了。现在是最重要的问题的时候了；谁是四月的赢家？

    2022 年 4 月调试写作大赛提名🔥


    我们通过提交产生最多流量的 10 个故事来挑选我们的获胜者。 HackerNoon 的编辑团队随后进行了投票，选出了其中前三名的故事，并决定了获胜者的顺序。


    我们很高兴对这 10 个故事进行了投票：


    1. 整理你的代码！通过@codejedi
    2. @alexharris如何在 2022 年成为一名优秀的开发人员
    3. 持续监控在 DevOps 管道中的作用@hiren-dhaduk
    4. 只需 5 个步骤即可在生产环境中调试您的 AWS Lambda，作者@kantarci
    5. 什么时候应该使用 HTTP/HTTPS 嗅探器？通过@yarche
    6. 纵火自由职业者在软件开发中的噩梦@wasyne
    7. 如何通过@softhunt解决 Python 内存错误
    8. Kubernetes 应用程序的自动化测试应该是什么样的？通过@natelee
    9. 测试驱动开发 (TDD)：在零天之前杀死错误@5minutesoftwarecraftsman
    10. 修复 Quickbooks 的 4 种方法安装错误代码 1712 by @judenoronha


    赢家是👀

    为了确保我们算法中的任何错误都不会影响结果（机器人警报！🤖），编辑们投票选出了头条新闻。以下是获奖者：

    我们的首选是@wasyne在软件开发中纵火自由职业者的噩梦

    image

    这不是关于领导力，而是关于危机预防。我们说：作为工程师，所有的开发者都不惜一切代价避免项目的灭亡。即使是那些无力在人力资源上花太多钱的小企业，也不像谷歌这样的大企业。不要让别人带头评估人，不是根据他们解决问题的能力来评估他们，而是根据他们发现问题的细节来评估他们。如果您想领导自己的技术项目，请不要让那些想参与评估他人的人，一个精神病自由职业者！


    恭喜， @wasyne和有趣的主要图片！你赢了 500 美元！


    第二，我们整理了你的代码！通过@codejedi

    image

    通常，您的代码错误可能来自无用的代码片段。 Code Decluttering 本质上是去除代码中任何不需要的代码组件（例如变量、函数和导入）的行为。第一种方法是使用编辑器的“查找”功能。第二种方法是手动扫描无用代码。您可以使用它来查找和删除未在任何地方引用的变量和函数，并用新元素替换它们。上次我在 Python 中处理数据科学项目时，我的代码会给出“索引不在范围内”错误。


    干得好， @codejedi ！你赢了300美元！


    第三个但仍然被听到的是@alexharris如何在 2022 年成为一名伟大的开发人员

    image

    Google Cloud 的 DevOps 研究和评估团队 (DORA) 发布了 2021 年 DevOps 状态报告。该报告定义了在 COVID-19 后世界中真正成为精英开发人员的因素。它使用四个软件交付指标对接受调查的团队进行排名，分别为低、高、高或精英团队。 1. 部署频率：新代码多久部署到生产环境？ 2. 变更的前置时间：代码提交和生产之间的时间长度是多少？ 3. 恢复服务的时间：如果发生影响用户的事件（例如中断），您的团队需要多长时间才能恢复正常服务？ 4. 变更失败率：有多少百分比的部署到生产会导致需要修补程序、回滚或补丁的服务受损？毫不奇怪，最成功的团队是那些部署最频繁、交付周期最短、服务恢复时间最快、变更失败率最低的团队。


    谢谢你， @alexharris ！你赢了100美元！

    阅读次数最多的文章自带 100 美元的现金奖励！它可以整理你的代码！通过@codejedi

    image

    再次恭喜@codejedi


    我们的快速公告到此结束！感谢所有已经发送文章的人，并再次祝贺我们的获奖者！关注比赛.hackernoon.com了解更多详情。我们会尽快联系获奖者。


    登录并使用此写作提示参加#debugging 竞赛


    Get started with this writing template

    相關故事

    Article Thumbnail
    如何建立网站……1997 年
    Published at Dec 31, 2022 by webhistory #history-of-the-web
    Article Thumbnail
    流动性下降和平仓做市商表明加密货币蔓延远未结束
    Published at Jan 01, 2023 by antongolub #liquidity
    Article Thumbnail
    人工智能是终极哲学家：原因如下
    Published at Jan 05, 2023 by lorisocchipinti #artificial-intelligence
    Article Thumbnail
    加密货币做市解释：令牌项目成功的秘密基石
    Published at Jan 04, 2023 by autowhale #cryptocurrency
    L O A D I N G
    . . . comments & more!
    Hackernoon hq - po box 2206, edwards, colorado 81632, usa