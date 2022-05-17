2022 年#Blockchain 写作大赛：4 月结果公布！

首先，我们深入了解我的加密货币投资流程 @cryptoengineer。 Rug-Pull：如何通过智能合约代码轻松发现欺诈 @talktomaruf 获得第二名！第三，我们快速了解了@cryptomadhatter 的 NFT 智能合约（第 1 部分）。本月阅读最多的故事是比特币简介及其工作原理 @mpyllan。

嘿，黑客！在这里，我们再次公布了 HackerNoon 和Tatum向您购买的区块链写作比赛的结果。让我们看看谁赢了！





2022 年 4 月区块链写作大赛提名

我们选择了 2022 年 4 月发布的 HackerNoon 上所有带有#blockchain标签的故事。然后我们分别使用60:30:10的权重选择了热门故事：





阅读小时数

达到的人数

内容新鲜度





以下是前10名提名：





赢家！

像往常一样，编辑们投票选出了头条新闻。以下是四月份的获奖者：

恭喜您赢得@cryptoengineer！你赢了500 USDT！ :)

拉地毯是一种利润丰厚的欺诈行为，开发人员在其中创建新的加密代币并将其推销给投资者以增加其价值和整体流动性。然后他们耗尽资金池并将代币的价值降至零，然后最终消失在空气中并与现金一起消失。根据区块链数据跟踪系统 Chainalaysis 的数据，到 2021 年，拉地毯诈骗造成了超过 28 亿美元的非法活动，接近历史最高水平，比 2020 年增长 81%。





好故事@taktomaruf！你赢了300 USDT！

我们说智能合约是 NFT 的核心，并且有充分的理由 - 一个是智能合约使不可替代令牌成为可能，从稀缺、不可替代、可验证，自动执行，嵌入实用程序，赋予该资产更多内在价值。





耶@cryptomadhatter！这个月你赢了100 USDT！

本月阅读最多的故事是@mpyllan的比特币简介及其工作原理

恭喜@mpyllan！您赢得了 100 USDT。





使用比特币，一个人可以免费开设一个数字账户并存储他们想要的任意数量的钱；如果操作正确，他们的钱将始终可供他们自己使用，并且不会被他人使用。一旦您将钱存入您的比特币账户或钱包，您可以立即将其 24/7/365 转移到全球其他比特币账户，并且成本接近于零，而与您发送交易的位置无关。这些账户包括用户可以直接使用 BTC 购买商品和服务的企业。





关于这一点，让我们结束公告！我们会尽快联系获奖者。密切关注比赛.hackernoon.com以查看当前和即将举行的写作比赛！





大家下个月见！