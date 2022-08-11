2022 年金融写作大赛的未来：第二轮结果公布！

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首先，我们的 NFT 不仅仅是街头信用，该死！我的 Frick'n HOUSE 是上链的！通过@alyzesam。第二名是@kameir 的《美联储对货币的灾难性困惑》。在第三位，我们有 @correspondentone 的《住房短缺是区块链视野中的下一个目标》。