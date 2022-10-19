2022 年的电子请愿书

本文是关于数字工具对社会政治事务的影响；今天电子请愿的作用是什么，或者我们应该说公民外包还是众包，甚至可能是远程电子投票、数字签名？许多术语和定义本质上指向相同：公民在互联网上明确表达自己的能力，例如通过回答民意调查或签署来自某人的特定请愿书 在 与 .正如我们之前[ ] 所述，在政治中使用数字工具并不是什么新鲜事，为了捍卫这些做法，可能有趣的是，研究[ ] 似乎表明，作为一般规则，更高水平的数字化往往会减少政治腐败。 自己的电脑 任何位置 立即生效 1 2 例如，法国政治活动观察站 NosDéputés[ ] 注意到国会议员 (MP) 极少出席强制性全体会议，由于该平台上提出的可见性，法国国民议会开始对撒谎者处以罚款。在同一平台上第二次发表关于旷工的研究后，违反规则的议员一再增加他们在议会中的存在。这表明，新的数字工具不仅限于为公共机构提供其成员的感受和想法的一次性图片，而是更深入地提供在最初的参与事件中幸存下来的动态反馈循环；监督政府实际执行公民批准的政策的新形式。 3 实验 通过对电子政务的学术研究进行的小对角线阅读[ ] 似乎表明，从 2000 年代中期开始，此类举措在全球范围内略有激增。这一时期被称为第三波民主；大众对互联网可以在政治中发挥关键作用的理解导致了创造这种创新用例的实际努力。正如上文引用的研究所示，乔治·索罗斯（一位可疑的亿万富翁）和美国通过美国大使馆民主委员会迅速加入了这一新趋势，为从拉脱维亚到蒙古的许多项目提供资金。 4 2004 年底，在瑞典哥德堡市，地方当局（市政府）围绕城市重要组成部分的更新在城市规划的背景下发起了一个在线论坛。 [ ] 期望很高，随着项目开发论坛上的活动正在兴起。到 2006 年 11 月，它有 980 个职位，涉及城市生活、住房、交通、环境和参与过程本身。这些讨论也反映在该市博物馆的活动中。然而，在整个实验过程中的某个时刻，与决策者和用户交互方式相关的一些缺陷开始变得明显。官员们认为用户没有就项目预算的有限资源提出“现实的建议”，而三方成员认为他们的意见没有得到考虑。从这个角度来看，公民参与似乎更像是分享关切和愿望，而不是分享真正的权力。 4 年后的 2008 年，瑞典也启动了第二个项目，这次是在马尔默 [ ]，总体上更多地针对电子请愿，而不是特别针对城市规划。第一年它就收到了 200 份电子请愿书。然而，至少在 2011 年上述奥地利研究发表时，政治和行政决策者不愿提供直接回应。另一个在研究中评估的相对成功的类似项目是英国布里斯托尔电子申请人[ ]： 5 6 7 “然而，即使布里斯托尔电子请愿者表现出一定程度的政治反应，但总体而言，它是相当有限的；根据布里斯托尔委员会主页，在该项目活跃的七年中，210 份请愿书中只有 5 份有任何影响。” LiquidFeedback 是另一个此类系统，由德国海盗党的激进分子构思和设计，并在同一时期作为开源软件发布。发布后不久，该平台在另外两个环境中被复制； ProposteAmbrosoli，在伦巴第大区选举期间，TuParlamento，努力接近意大利的选民和议会成员[ ]（今天，电子请愿技术在全球范围内使用，例如台湾[ ]）。 8 9 所有这一切都表明，在不同层面，在数字工具的帮助下，已经有许多尝试在公民参与和政治之间架起桥梁，ProposteAmbrosoli 的案例作为自我推销的手段； Ambrosoli 先生是竞选公职的候选人，而在 TuParlamento，议员们正试图通过与选民建立比传统方式更直接的沟通渠道来使他们的行为合法化。然而，在后一种情况下，平台上的出版物大部分都被忽略了，很少向用户提供反馈。 ProposteAmbrosoli 在选举后被弃用。在最后两个示例中，可能是因为这些工具与特定角色相关联，它们没有获得足够的吸引力，并且它们的成功是暂时的。 在第一次第三波民主实验期间从这些试验中学到的一个教训是，为了吸引和加入新用户，他们需要感觉到他们在平台上的活动是重要的。因为在线投票（这几乎与在线签署请愿书相同）并不是真正替代纸质投票，而是一种表达政治观点的全新形式，因此平台必须设计并提供决策者、机构和终端用户。实现这一目标的方法是多方面的，但总的来说，需要受过教育和政治活跃的人口。 但是，从所有可能的公民采购申请中，让我们将注意力吸引到一个较小的子集上，即电子申请。 更多上下文 请愿可以追溯到人类历史和全球多个地方。[ ] 它在社会动荡时期和繁荣时期都发挥了重要作用。在法国和美国，它与十八世纪的革命宪法密切相关。在英国和葡萄牙，它至少可以追溯到中世纪。轶事证据甚至表明，在 5 世纪波斯等早期时期，请愿发挥了重要作用：“响应请愿有助于古代统治者显得谨慎和反应迅速。它还提供了一种有效而简单的方法来增强他们的权威和权力。”尽管今天的请愿书具有不同的特征，例如甚至可以通过数字方式完成，但它们的后果仍然相似：显示当局对公众的响应以及议会权力的合法化。 10 “[ ] “请愿书的重要性，无论是数字形式还是纸质形式，都是多方面的；可以作为一种政治安全阀或火警，用于通过告知政策制定或什至引导政策变化来传达信息。它可能是通过为公众发声并审查行政机构，用作议会和公民之间的纽带。 11 在本文中，我们将研究一些当今现有的电子请愿平台，我们已经部分介绍了这个主题。从欧盟公民倡议等公共机构的官方网站到葡萄牙的 Petição Pública 等私人机构，世界各地创建了不同的平台，以提高公民对政治领域相关讨论的参与度。我们要问自己的一些问题是：这些平台的用户提交的提案有哪些类型？它们的范围是什么，它们是受欢迎的还是鲜为人知的？它们是否对决策产生任何实际影响，或者最终被半途而废或被忽视？然而，这些平台是网络安全的还是受到操纵？ 我们人民 [ ] (WTP) 于 9/11 后仅 11 天推出，是一个现已弃用的电子请愿平台，以前可通过白宫官方网站 whitehouse.gov 访问（同样，Citizinvestor[ ] 是一个更多为地方政府量身定制的平台现在也离线了）。特朗普总统在 2017 年首次上任后，他的政府就匆忙上手。[ ] 同年晚些时候，它宣布暂时关闭“我们人民”，以取而代之。 “新平台 [that] 将为纳税人每年节省超过 1 美元”。然而，什么也没发生。更糟糕的是，《独立报》报道并在 Disruptive Dissertation 博客上重新发布了“错误”似乎无处不在：[ ] We the People 12 13 14 15 “收到了数百条来自自豪签名者的推文，但官方统计（在撰写本文时）显示：'27 签名'。” Jillian Steinhauer 于 1 月 25 日为 Hyperallergic 写道，它“仅显示 44 个签名，尽管有数百人在推特上表示他们已签名。许多人已经注意到了这种差异，一位推特用户声称昨天请愿书有近 100,000 个签名 [1 月 24 日] ]；另一个人说这个数字最初是数万。另一个请愿书显示了 734 个签名，比今天早些时候列出的 724 个小幅攀升，但似乎并没有根据建议的共享率准确计算已经签名的人通过社交媒体。它似乎也是在之前的请愿书消失后才成立的。” 据称这些错误在这些发现后不久就被修复了。然而，直到 2017 年 1 月 28 日，一份题为“结束对环境保护署 (EPA) 的媒体封锁”的请愿书尽管有几个人试图签名，但只显示了一个签名者。白宫发言人声称； “这是一天结束时大量交易的问题，但签名正在被捕获。由于数量庞大，他们不得不改变捕获方式。”[ ] 16 （很抱歉，Facebook、YouTube、谷歌、Reddit、TikTok 等在全球范围内每天处理 PB 级数据似乎都做得很好，但白宫无法处理数千份请愿书？我们谈论的是更少达科他州立大学的一位研究人员发表的文章[ ] 似乎暗示了超过 1GB 的原始数据；“该研究在白宫“我们人民”的在线请愿系统上发现了 份请愿书，但仅发现了 252 份（6 ,8%) 其中经过审查"。) 17 3688 最近在 2021 年，也就是乔·拜登的新政府上任的同一天，指向 WTP 电子请愿平台的 URL https://petitions.whitehouse.gov/ 发生了变化并开始重定向到主要白宫.gov 域，没有进一步的解释。从那以后它就没有重新启动，显然目前没有这样做的计划。那么WTP平台和白宫到底有什么问题呢？让我们看一下该项目的存档版本，它可能有助于阐明： 我们人民档案[ ] 18 白宫尝试电子请愿的记录非常糟糕；从错误到更新和改进的失败承诺，再到意外关闭。相比之下，到目前为止，其他私人电子请愿平台更为成功……[ ] 从向制药公司施压以恢复生产抗癌救生药物，到让 TripAdvisor 更认真地对待性侵犯投诉，或恢复据称司法部门的错误决定，例如 Rodney Reed 或 Cyntoia Brown 的案件，仅举几例有影响力的用例。具有讽刺意味的是，最大的私人电子请愿平台之一 Change.org 在其上提交了一份请愿书，要求归还 We The People。[ ],[ ] 19 20 21 我现在很茫然，这是 一场公开与私人的电子请愿战吗？ 截至撰写本文时在 SumOfUs（市场上最大的电子请愿平台之一）上正在进行的电子请愿的图片[ ] 22 但这些私人电子请愿平台在现实中有多成功？ “例如，在 Change.org 上，超过 99% 的请愿书从未被标记为“胜利”。如果目标实体对创建者的满意做出回应，则请愿书被视为胜利。否则，请愿书将被关闭。例如，为了保护动物，一项禁止运输狩猎战利品的请愿书在 Change.org 上发给了达美航空公司，该请愿书在几个月内积累了 395 259 个签名，达美航空公司宣布将“正式禁止运输在全球所有的狮子、豹子、大象、犀牛和水牛战利品中作为货运。”在请愿期间，其他九家航空公司也采取了类似的行动。” 改变多家航空公司有关濒危物种贸易的政策？ . 那是强大的 网络安全 这个话题已经被很大程度地提出来了。现在要讨论这些平台中的每一个的网络安全，需要进行一些额外的分析。网络安全是一个广阔的领域，不能仅用 4 或 5 个标准来概括，肯定需要技术培训才能做出准确的评估。但是有些事情太明显了，即使对于业余爱好者来说也是如此。当我们在平台上注册并且只需要提供电子邮件而无需其他任何东西时，我们应该从有关身份控制的机制（或缺乏机制）中得出什么结论？在这种情况下，是什么阻止了用户创建多个帐户，甚至冒充其他人并对平台上发布的信息产生负面影响？ 此外，如果平台仍处于 Web 2.0 以前的范式下，所有信息都保存在集中式服务器上，那么负责运行和维护 、操纵或审查信息？在 2022 年的电子请愿等敏感应用中正确使用区块链是网络安全要求！ 软件、硬件和数据库 （现在请耐心等待，因为我们展示了以欧盟为中心的生态系统概述，但肯定还有其他有趣的用例遍布世界各地，如果您知道，请在评论中发表！） 请愿书、英国政府和议会[ ] 23 上访者和州政府官员之间最积极和互动的电子请愿实施似乎是英国的情况。第一个实验是在 2006 年进行的，在短短 6 个月内，就创建了 2860 个活跃的请愿书，其中一个甚至收到了超过 100 万个签名。[ ] 到 2018 年，已经提交了超过 30,000 个电子请愿书，约有 1400 万个不同的签名者，使其成为公共机构提出的世界上使用最多的平台之一。英国系统的想法不仅是公民签署并提交支持特定政治观点或项目的数字文件，而且在积累最少数量的支持者后，将这些文本提交议会进行辩论。与其他司法管辖区相比，英国系统也具有优势，即这些辩论也发布在互联网上。那么，我们今天可以在那里看到什么样的请愿书呢？ 24 免除乌克兰难民的签证要求[ ] 25 直播：关于乌克兰难民进入英国安排的电子请愿辩论 - 2022 年 3 月 14 日在 YouTube 上[ ] 26 公民正在使用该平台就其他敏感问题请愿，例如“不要求卫生和社会护理人员接种 covid-19 疫苗”[ ] 或“禁止歧视未接种 Covid-19 疫苗的人”[ ]。 27 28 ：难以评估。假设在弱到中度之间。尽管在英国没有国家颁发的国民身份证智能卡，但与公民身份和相应凭证相对应的表格由政府，尤其是内政部拥有。 身份控制 ：高度集中的解决方案很容易通过自己的设计受到审查。作为一个例子，而不是把这个例子作为系统管理员恶意的证明，远非如此，...... 反审查 没有通过偏见，但平台被有效地封锁了几天。除非大多数人同意，否则正确配置的分散系统可以防止这些情况发生。 ：中等。它确实提供了 的加密技术，例如使用 HTTPS。而且由于该网站处理的是电子请愿而不是在线投票，虽然不容易访问，但支持每个特定请愿的数字签名可以在一定程度上在地理位置上进行追踪： 高级密码学 基本 在这里[ ]，我们通过地理位置查看请愿书和地区的签署者数量。尽管由于我们看不到签名者的姓名而无法真正进行审计，但它确实提供了某种形式的可追溯性。 29 电子请愿书中的高级密码学仅仅意味着数字签名和相应的最终计数同时是私密的，并且可以由签名者自己验证。在文献中，它读取端到端可审计。虽然这似乎与智能数学魔法相矛盾，但这是可能的。 此外，网站上的任何时候都没有建议用户使用覆盖网络来混淆源 IP，因此人们可能会争辩说请愿签名者的地理位置很容易受到攻击。在同一台机器和同一地理位置上反复投票可以揭示签名者的身份和意图。 欧洲公民倡议和论坛 1. 欧洲公民倡议论坛[ ] 30 从图片中可以看出，主题很多，而且相对较新。平台中的用户和讨论几乎不存在。 ：不完全好。 身份控制 在尝试登录欧洲公民倡议论坛时，会出现上述要求 eIDAS[ ]（即由公共机构支持的 eID）的表格 31 或者，允许新用户仅通过提供电子邮件进行注册 可以使用网络安全或不安全的方法进行注册。由用户来选择……虽然不是只允许使用网络安全方法的理想场景，但很好地展示了为政治讨论而设计的平台的实际外观。然而，目前它仍然容易受到机器人程序的影响。 ：无。没有发现使用区块链。 反审查 ：弱。同样，数字政治领域的 密码学本质上意味着在线投票等工具不仅可用，而且以最终用户、选民可审计的方式构建（端到端可验证）[ ] .可以看出，投票功能是积极的，但没有提供公共可审计性，因此分类较低。 高级密码学 高级 32 值得一提的是由非政府组织创建的另一个网站 Debating Europe[ ] 平台，在设计、布局和功能方面与欧洲公民倡议论坛的所有相似之处 。 33 ，我们再次看到了乔治·索罗斯 (George Soros) 的印记通过开放社会基金会合作的平台 2. 欧洲公民倡议[ ]、[ ] 34 35 ECI 是欧盟内部电子申请的官方平台。在撰写本文时，它显示了 11 份正在进行的请愿书，总共有 93 份记录在案。考虑到工会的规模和资源以及平台存在的时间，记录非常差。无论如何，这样做的原因似乎已经被指出。 [ ] 36 欧洲公民倡议的葡萄牙语截图。它以所有成员国的语言提供。 请愿书的生命周期也可以访问 签署请愿书时，系统会提示用户填写表格或使用数字证书 (eID) 即使选择表格而不是数字证书方法，也要求签名者发送个人信息，例如国民身份证号码。不如数字证书理想，但仍然如此。甚至还有一个验证码可以防止机器人签名。 ：中等。 身份控制 ：无。 反审查 ：无。 高级密码学 那么，究竟是什么让欧盟公民感到担忧，又提出了什么样的建议呢？搜索功能可以根据设置议程的规则（例如收集签名的最小和最大时间段或必要的最小数量）过滤正在进行的[ ] 电子请愿书或已完成其生命周期的电子请愿书[ ]，以及一旦请愿达到某个阈值将采取什么行动。这些规则因平台而异，是需要考虑的重要方面。我们可以在另一篇文章中深入探讨这方面， . 37 38 议程设置 以结束笼子时代[ ] 倡议为例，该倡议要求通过立法禁止随意使用笼子而发生的某些类型的动物虐待，以改善动物状况。在其引用的页面 [ ] 中，您还可以查看欧盟当局的回应以及有关该问题的相关工作，您还可以查看更多详细信息，例如每个国家的签名者数量、作者、资助请愿书等。其他请愿书包括禁止使用有毒杀虫剂[ ] 以及与环境相关的问题。 39 40 41 公开请愿书 openPetition[ ] 似乎是 12 年前创建的一个小型、有理有据且有组织的平台，但它的成功相对较小[ ]（只有 12 个倡议被其作者认为是成功的），但有很多积极的和待定的在撰写本文时，请愿书[ ]正在处理，总计1273！其中一个“成功”的故事是俄罗斯球队从 EA 的 FIFA 模拟器中移除。 [ ] 42 43 44 45 签署请愿书时，要求用户发送他们的全名、电子邮件和住址 签署请愿书后，将显示一条成功的消息 ：很难评估，可能非常低。考虑到 openPetition 不是公共机构，我们应该假设他们没有包含所有人姓名及其住所的数据库。那么，平台如何知道哪些用户是真实的，哪些是机器人或假冒用户？ 身份控制 ：无。未检测到使用区块链或其他 Web3 工具，例如 IPFS。 反审查 ：数字政治背景下的高级密码学最多意味着在投票时调和隐私和可验证性。在 openPetition 中，用户可以选择公开或私有签名，这很有趣，但肯定不会检查 标准。因此，尽管不是加密的，因为用户可以公开签名，我们将其归为低级。 高级密码学 高级 签名可以是公开的或私人的；在一定程度上可以审计。 电子请愿书，澳大利亚议会[ ] 46 在评估澳大利亚的官方电子请愿平台时，我们将展示执行不力的后果。即使我们不是澳大利亚公民，我们也可以在请愿书上签名，实际上签名者无法了解签名是否被正确说明。这并不是说该平台没有网络安全，也不是说它是否有效。但它 且难以评估，这使得它更容易受到系统管理员、IT 团队的不当行为的影响。当今市场上的大多数平台都遵循这一趋势，但在政府官方网站上看到这一点尤其令人担忧。 非常 不透明 ：难以评估。以为弱。同样，由于这是来自公共机构的官方网站，系统管理员可能可以访问包含该国所有居民和公民姓名的数据库。尽管如此，我们要展示的是我们认为糟糕的设计和实现，即使通过将数据与上述数据库交叉进行调整，我们仍然认为存在开放漏洞。 身份控制 电子请愿书 EN4426。注意签名计数为 10。 为了对系统进行测试，我编了一个假名并签名。 显示成功消息 如果我们回到请愿页面，签名计数器就上升了！ 郑重声明，我的真名不是安东尼·菲林伯特。尽管我不是澳大利亚公民或居民，但我确实签署了请愿书。这样做仅用于演示目的。 ：未检测到 Web3 工具。 反审查 ：无可审计性，端到端可验证性。同样，很难评估后端发生了什么，因此即使是基本的隐私也很难评估。该网站的一份声明称，该数据库已加密并保持安全。但先进的加密技术不止于此。 高级密码学 改变.org[ ] 47 Change.org 于 2007 年在美国成立，是最受欢迎的在线请愿平台之一，在全球拥有超过 1.14 亿用户和数十万份请愿书。它也是研究最多的一项，它揭示了哪些问题真正让用户担心，或者例如是什么让请愿书比其他人更成功？性别差异怎么办？很多东西还有待发现。 研究中使用了一个小样本。[ ] 研究得出结论，人们更多地关注情绪和情感因素，而不是道德和逻辑。似乎在质疑我们的理性！ 48 Change.org 的影响是如此令人印象深刻，以至于它需要一篇文章甚至一本书。[ ] 再次具有讽刺意味的是，它几乎没有提供网络安全！ 当然，它很容易被操纵，但前提是系统管理员行为不端！事实上，即使没有强大的身份控制方法，也有一些方法可以减轻来自不良行为者的攻击。如果系统管理员如此希望并且实际上做得很好，那么平台就会按预期工作，正如 的大部分积极影响所清楚地表明的那样！此外，如果将 Web3 工具集成到这些系统中，即使是管理员的不当行为也可以被检测到并且更难解决！ 49 这表明如果您愿意，在线投票或电子请愿是 IT 的自然用例！ Change.org ：无。 身份控制 ：无。该平台目前在阿尔及利亚无法访问，并且可能在许多其他国家以及有争议的请愿书获得牵引力。[ ] 我们在之前的文章[ ] 中提到了土耳其当局封锁维基百科的情况，通过使用IPFS，一个 Web3 工具，同样的事情也可以在这里完成，尽管难度更大，因为我们不处理静态内容。 反审查 50 51 ：无。 高级密码学 阿瓦兹[ ] 52 Avaaz 是另一个巨大的电子请愿平台，据称拥有 6800 万会员。它雇佣了来自 30 多个国家的活动家，包括英国、印度、黎巴嫩和巴西等。这些平台的一个警告是，即使它们声称是从公民社会中诞生的，并且以某种方式植根于非政治运动，但事实是，一旦它们变得太大，它们对世界政治的影响就变得不可避免。 [ ] 在维基百科中，例如，据说阿瓦兹的活动对非常敏感的问题产生了影响，例如对利比亚的军事干预或英国记者的撤离以及该国冲突期间 13 名叙利亚活动家的死亡。一方面，如果它对应对气候变化等许多活动产生了积极影响，那么这一旅程并非没有受到批评。甚至有人声称与可疑的亿万富翁有关的隐藏议程，但这些似乎是松散的。 [ ] 无论如何，明显缺乏网络安全令人担忧。 53 54 ：无。 身份控制 ：无。与 Change.org 一样，它在许多国家/地区都被屏蔽。 反审查 ：无。 高级密码学 护理2[ ] 55 自 1998 年以来，它是最古老的电子请愿网站之一！ 2019 年“成功！德国最后一个毛皮农场已关闭”[ ] 等故事是这些工具和平台存在的首要原因。愿上帝保佑，总有一天，这样的行动将是不必要的，但现在我们可能不得不依靠这些工具来揭露残酷并迫使社会采取行动。 56 Care2 的登陆页面 ：无。 身份控制 用户可以使用 Facebook 凭据创建帐户这一事实，并且考虑到在我们之前的文章 [ ] 中，我们已经提请注意 Facebook 网络充满了机器人，这说明 Care2 很容易被邪恶接管根据我们的理解，目前的演员。 57 ：无。 反审查 ：无。 高级密码学 总和[ ] 58 从打击来源不可持续的棕榈油到阻止航空公司运送狩猎战利品，SumOfUs 的成功很有趣。有时将问题引起公众注意就足以解决问题，但不要忘记，在经常请愿之后，还需要进行其他游说工作，这是这些组织的优点，也是有时有趣的财务捐赠的原因之一被制作。然而，正如 InfluenceWatch [ ] 报道的那样，该组织并非没有批评者的份额以及与亿万富翁的可疑联系；我们想知道这些平台是否是民粹主义运动和大公司之间的战场。 59 ：无。 身份控制 ：无。 反审查 ：无。 高级密码学 公用事业[ ] 60 最后但并非最不重要的一点是，由于个人偏见，我们邀请读者深入研究葡萄牙的案例，看看那里发生了什么。最常用的平台名为 Petição Pública，翻译为公开请愿书。它还有一个巴西版本。 [ ] 有趣的是，2017 年，来自该平台的一份关于使用化学尾迹作为生物武器的请愿书被提交给议会讨论，并被嘲笑为阴谋论，如本视频所示 (在PT）。 [62]然而，最近的报告似乎表明请愿人的主张具有一定的有效性。 [ ] , [ ] 61 63 64 创建公共图书馆的请愿书示例 ：低。它不使用数字证书，但是，在签名时，它确实要求签名者不仅插入姓名，还需要提供国民身份证智能卡中的国民身份证号码。平台如何能够交叉检查名称和 ID 很难知道，但我们假设一旦达到某个阈值，请愿书就会以公共格式提供给公共当局。 身份控制 签署请愿书的表格要求提供州签发的全名、电子邮件和身份证号码。一般而言，这足以让我们考虑中等级别的安全性，因为要知道某人的 ID 号需要坏人付出一些努力。 ，与数字证书相关联的 ID 原则上更好，至少有助于保护隐私，我们可能会在自己的文章中详细介绍这个主题。 尽管如此 ：无。 反审查 ：无。但是因为 ID 是必需的并且可能已发布（如前所述，这是一种冒险的做法），我们可以假设某种程度的可审计性，但并不是因为加密得到了很好的实施。 高级密码学 参与[ ] 65 Participa 是另一个从欧盟获得资金的电子请愿平台，但参与者不多，网络安全功能也很少。 ：无。 身份控制 ：无。 反审查 ：无。 高级密码学 或者，还有其他平台利用政治活动，但不是电子请愿网站或类似的基于电子投票的技术，例如 GetUp！或 GoFundMe.org（最近因阻止向加拿大卡车司机车队提供资金而成为新闻）。 综上所述 一个自然而然的问题是，为什么其中一些平台的采用率如此之低？ 可能是因为使用这些平台缺乏实际影响吗？议程设置，如在公投结束后的实践中所做的那样，是否应该让最终用户更加清楚？如果平台的大多数用户以特定方式围绕特定问题投票，会发生什么？ 用户是不是太天真了，平台上缺乏网络安全功能是可以感觉到并排斥用户的，尤其是在我们调查的大多数情况下缺乏网络安全功能时？！ 其他有趣的问题，为什么最大的平台，如 Change.org 或 Avaaz，We the People，在某些国家被封锁或终止？当局真正害怕的是什么？ 公共机构是否害怕网络安全威胁并因此避免开发这些平台，或者官员是否害怕让公民在社会事务上有更多发言权的后果？ 缺乏网络安全是致命的还是设计的选择？一个将网络安全发挥到极致的平台会是什么样子？它的用例会是什么？我们离过渡到流动的民主还有多远？ 5年？ 10年？ 1000？ 有趣的是，一些最具影响力的平台几乎不提供网络安全，例如强大的身份控制，这表明与直觉或普遍看法相反，电子请愿和其他政治数字工具是最自然的用途之一IT案例... 总而言之，适合数字政治类别的许多现有平台、试点实验和用例正在慢慢变得越来越普遍。我建议读者了解自己国家/地区已经存在的平台，然后注册并活跃在这些平台上。然而，在我们的脑海中，我们应该始终认为，这里介绍的大多数平台 提供所有需要评估的网络安全特性，即强大的 IDM、反审查和端到端可验证性。为了能够在去信任的解决方案中实现这一点，区块链需要正确集成。 Brightgov 或 Vocdoni 等公司最近通过小规模成功用例积极追求这一目标。 [66] 都没有 正如纸是从专制君主制过渡到今天的代议制民主国家的关键一样，数字工具也许也是从当前现状过渡到更直接或委托民主制度的关键之一…… 参考： [1] 网络应急响应志愿者的“ ”，2022 年 //hackernoon.com/digital-politics-a-deep-dive 数字政治：深度潜水 。https: [2]“ ”，亚美尼亚 Androniceanu 等人，2022 年 //www.researchgate.net/publication/358882720_Public_Administration_Digitalization_and_Corruption_in_the_EU_Member_States_A_Comparative_and_Correlative_Research_Analysis 欧盟成员国的公共行政数字化与腐败。比较和相关研究分析 。https: [3] , NosDéputés https://www.nosdeputes.fr/ [4] Stephen Coleman 等人 ”，国际电子治理杂志，2009 年 的“第三波民主中的电子参与项目研究 。https://www.researchgate.net/publication/239433882_A_study_of_e-participation_projects_in_third-wave_democracies [5] “ ”，Martin Karlsson 等，厄勒布鲁大学，政策研究实践中心等，2013 年。http: 电子参与政策案例研究：瑞典、爱沙尼亚和冰岛 //pdc.ceu.hu/archive /00006789/01/PASOS_e-participation_2013.pdf [6] ， ://malmo-se.translate.goog/Om-Malmo-stad/Politik-beslut-och-paverkan/Var-med-och-paverka/Malmoinitiativet.html?_x_tr_sl=sv&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl 马尔默倡议 https =pt-PT&_x_tr_pto=wapp [7] 上的电子请愿书， 布里斯托尔公民门户网站 https: 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