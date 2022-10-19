2022 年的电子请愿书

太長; 讀書

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本文是关于数字工具在政治事务方面对社会的影响。今天电子请愿的作用是什么，或者我们应该说公民外包，或者仍然是众包，甚至可能是远程电子投票，数字签名？使用数字工具并不是什么新鲜事，为了捍卫这些做法，可能值得注意的是，研究表明，作为一般规则，更高水平的数字化往往会减少政治腐败。