2022年的图像分类

太長; 讀書

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基于 Transformer 的模型会成为计算机视觉领域的下一件大事吗？随着 Transformer 成为语言任务的成功解决方案，它会统一各种 AI 子领域并为更复杂的问题提供强大的解决方案吗？所以卷起袖子来评估他们在分类任务上的表现如何。