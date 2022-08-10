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    2022年的图像分类经过@joshini
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    2022年的图像分类

    2022/08/10
    13m
    经过 @joshini 3,238 讀數
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    太長; 讀書

    基于 Transformer 的模型会成为计算机视觉领域的下一件大事吗？随着 Transformer 成为语言任务的成功解决方案，它会统一各种 AI 子领域并为更复杂的问题提供强大的解决方案吗？所以卷起袖子来评估他们在分类任务上的表现如何。

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    #swin-transformer#cnn-model
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