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    2022 年区块链写作大赛：公布最终结果！经过@hackernooncontests
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    2022 年区块链写作大赛：公布最终结果！

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    太長; 讀書

    首先，我们有 @zartaj 的 Blockchain Explained - For Noobs。第二名是 Metamask - 它真的是钱包吗？通过@moderneremite。在第三位，我们有 @infinity 的《理解区块链：加密货币的基础》。

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