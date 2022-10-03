2022 年区块链写作大赛：公布最终结果！

太長; 讀書

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首先，我们有 @zartaj 的 Blockchain Explained - For Noobs。第二名是 Metamask - 它真的是钱包吗？通过@moderneremite。在第三位，我们有 @infinity 的《理解区块链：加密货币的基础》。