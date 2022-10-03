2022 年区块链写作大赛：公布最终结果！

等待已经结束！ HackerNoon 和 为大家带来的 最终结果公布在这里！ #blockchain 写作比赛迄今为止获得的提交数量最高！在 6 个月的时间里，我们发表了 500 多个故事，产生了超过 50 万的阅读量和超过 2 个月的阅读时间！ Tatum 区块链写作大赛 这就是我们喜欢写作比赛的原因——这对赞助商来说是一个巨大的胜利，因为他们在 HackerNoon 上拥有标签（在这种情况下，是强大的 标签），这是我们社区的胜利，因为他们的故事得到了回报，并且这是 HackerNoon 的胜利，因为我们可以在 HackerNoon 上发布精彩的故事。 #blockchain 感谢我们的赞助商塔图姆。向 HackerNoon 区块链社区致敬。 区块链写作比赛：2022 年 8 月提名和获奖者 我们选择了 2022 年 8 月在 HackerNoon 上发布的所有带有 标签的故事。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择了热门故事： #blockchain 阅读小时数 达到的人数 内容新鲜度 以下是前10名提名： 由 。 Metamask - 它真的是一个钱包吗？ @moderneremite 提供 的加密货币的基础。 了解区块链： @infinity 什么是开罗朗？使用 STARK 扩展 dApp 的 10 个最佳资源，作者：@aleksandrmalyshev 。 作者： 。 4 个将真实世界数据连接到区块链的分散式 Oracle 平台， @gabrielmanga 。 你应该知道的区块链技术令人兴奋的发展 @gabrielmanga @ 。 如何在简单的静态网站中与 Elrond 区块链交互 juliancwirko 的简短讨论。 @wole 的关于 Solana Hack 的区块链技术和 Web 3.0。 下一件大事： @michaelfaith 。 @gabrielmanga 在 2022 年加密空间中发生的有趣事件 @ 的新手。 区块链解释- zartaj 首先，我们有 @zartaj 的 。 Blockchain Explained - For Noobs “我喜欢这篇文章，因为其中包含了时间线，这更深入地介绍了区块链的历史、结构和细节，以及潜在的用例，为那些刚接触该主题的人提供了一篇非常全面的文章”- HackerNoon 编辑器。 恭喜 获得第一名并赢得 500 USDT！ @zartaj 第二名是 由 。 Metamask - 它真的是钱包吗？ @moderneremite 提供 “这开始是对 Metamask 及其运作方式以及它是否应该被称为钱包的一个非常好的半开玩笑的看法，并且还提供了一些非常好的类比。写作风格非常有趣和引人入胜，并吸引了读者。喜欢在整个过程中使用 GIF。” - HackerNoon 编辑器 ，获得第二名，您已获得 300 USDT；很好！！！ @moderneremite 在第三位，我们有 。 @infinity 的《理解区块链：加密货币的基础》 “巴菲特扼杀埃隆！？这怎么不是有史以来最好的形象。这个故事应该赢得所有奖项。 不过，严肃地说，这是一个从零开始学习的新手 POV 对区块链的一个很好的介绍。里面也有很好的信息图表。” - HackerNoon 编辑器 恭喜 ，你赢了100 USDT！！ @infinity 最后但并非最不重要的一点是， 由 。 Metamask 获得了“阅读次数最多的故事”奖——它真的是钱包吗？ @moderneremite 提供 恭喜 的精彩故事和双赢！ @moderneremite 再次祝贺所有获奖者。我们会尽快与大家联系。密切关注 以查看当前和即将举行的写作比赛！ 比赛.hackernoon.com HackerNoon 和/或其任何员工、代表和/或承包商不得要求您提供钱包种子、密钥、私钥和/或钱包助记词。以不信任的态度对待此类电子邮件 - 就像任何要求此类私人信息的电子邮件/短信一样。永远记住，拥有你钥匙的他/她/他们拥有你的钱包。不要手...