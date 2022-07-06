2018 年加密冬季与 2022 年夏季加密

将 2018 年冬季的加密货币市场规模和市值与 2022 年夏季进行比较显然是不公平的。“在 2018 年的加密货币冬季，比特币在反弹之前损失了超过 80% 的价值，最终升至2021 年 11 月的峰值约为 69,000 美元。”这个加密货币冬天会是最后一个吗？

比特币的历史是一段相对短暂的历史，但相当令人兴奋和动荡。这也适用于“加密货币世界”中的所有加密货币。这段历史有很多起起落落、繁荣和崩溃，以及（不可）预测的“天气模式”。

不仅仅是加密语义

那么，更重要的是，我们为什么会在夏季预测和分析的中间——加密货币的冬天？









现在谈论加密货币冬天是不是有点太早了？ “阳光明媚，天气晴朗。” （鲍勃·马利）





我们确定我们使用了正确的术语吗？





毕竟，我们已经经历了一个加密冬天，但我们称之为“加密货币大崩盘”，当时“比特币的价格在 2018 年 1 月 6 日至 2 月 6 日期间下跌了约 65%。随后，几乎所有其他加密货币都跟随比特币崩盘。到 2018 年 9 月，加密货币从 2018 年 1 月的峰值下跌了 80%……”





那么，什么是最合适的单词组合或最方便的术语来描述现在正在发生的事情：





“比特币刚刚结束了有记录以来最糟糕的一个月，截至周四下午，6 月份其价值下跌了 38% 以上。按市值计算，全球第二大加密货币以太币同期下跌了约 47%。”





说或认为这是加密似曾相识并不公平，因为：





“今年 5 月，流行的与美元挂钩的稳定币项目 UST 及其姊妹代币 luna 发生内爆，造成 600 亿美元的集体损失。然后在 6 月初，向用户承诺为其数字货币存款提供高收益的借贷公司 Celsius 以“极端的市场条件”为由暂停了客户提款。

不要将 2018 年的加密苹果与 2022 年的加密橙子进行比较

不同时期。不同的情况。最重要的是，不同的市场：





为什么要强调这一点很重要？这是一个有用的投资 101 定义：





“市值 - 或市值- 是指公司所有股票的总价值。它是通过将股票价格乘以其流通股总数来计算的。例如，一家拥有 2000 万股股票的公司以每股 50 美元的价格出售，其市值将达到 10 亿美元。”





将 2018 年冬季和 2022 年夏季加密货币市场的规模和资本化进行比较显然是不公平的。但仍然必须这样做，因为赌注高得令人瞠目结舌，委婉地说。





“市值允许投资者根据公众认为公司的价值来评估公司的规模。价值越高，公司就越“大”。一家公司的规模和价值可以告知您在投资其股票时可能预期的风险水平，以及随着时间的推移您的投资可能会获得多少回报。”

当他们的意思是加密冰河时代时，为什么他们称之为加密冬天？





2018 年的加密冬天是一个持续了近 18 个月的低价期。除了持平的数字外，这个周期的特点是兴趣和参与度很低甚至没有。投资者的兴趣于 2019 年 7 月返回……





设想！十八个月的“加密休眠”。难怪我们所有的科幻电影英雄在经历了几个月的低温冬眠后都需要一些时间来振作起来。说到时间，这里有一些有趣的事情。为什么我们在分析 2018 年加密货币冬天的持续时间时一直使用几个月？说实话不是更简单——一年半吗？





啊，当涉及到成本或伤害很大的“细微差别”时，它必须做一些温和和受人尊敬的事情。例如，科学家们喜欢谈论“仅”持续几个世纪的“迷你”或小冰河时代，不管是给予还是接受。比起“真正的”冰河时代可以“延展”数万年甚至数十万年，这听起来更令人欣慰，不是吗？





智慧的开端是能够以正确的名字称呼事物。 - 孔子





尽管对这些古老的智慧之言给予了应有的尊重，孔子很容易想出这句永恒的名言。他不仅不用担心加密，而且还生活在中国历史的春秋时期。看不到冬天。对他有好处。对于走在智慧之路上的现代金融旅行者来说并不是那么好，比如这位先生，他用正确的名字和持续时间来称呼 2018 年的加密货币：





瑞银外汇研究主管詹姆斯马尔科姆在电话中表示： “有一个问题是我们如何描述这一点，最接近的类比可能是 2018 年，这就是加密货币冬天的想法。” “这看起来可能是一个相当困难且可能会延长的时期，因此，加密冬季的类比非常好。请记住，2018 年的加密货币冬天不仅仅是北半球的冬季月份。它基本上延长了一整年——所以这是一个有效持续一年的加密货币冬天。”





“这个加密货币冬天会是最后一个吗？”

《经济学人》首先提出了这个问题。这是一个很好的问题，但如果你再深入一点，你会很快意识到这是模棱两可的。因此，对两种相反的解释持开放态度。





第一个是乐观的。





在 2018 年的上一个加密货币冬天，比特币在反弹之前损失了 80% 以上的价值，最终升至 2021 年 11 月的峰值 69,000 美元左右。





没有人可以争辩说，18 个月或一年半的时间（曾经）值得在加密货币冬眠中生活（生存）。





“到 2021 年，加密冬天已成为遥远的记忆。牛市使 BTC 飙升至 60,000 美元以上，加密货币市值在当年 4 月首次突破 2 万亿美元。 BTC 和 ETH 巩固为前两大加密货币，BNB、USDT、DOT、ADA、UNI 和 LINK 展示了行业的新面貌。”





“此外，有必要考虑到加密市场是由周期组成的。任何行业保持持续增长都是不可持续的。”





如果你不喜欢巨蟒的飞行马戏团，那么你可能会喜欢埃隆马斯克关于经济衰退“积极影响”的想法：





经济衰退不一定是坏事。我经历过其中的一些。往往会发生的情况是，如果繁荣持续太久，就会出现资本配置不当。它开始在傻瓜身上下雨。





如果你是加密货币牛市，那么没有什么能阻挡你的乐观，一切都可以合理化。





“在股市中，当价格下跌超过 20% 并且普遍存在悲观情绪时，人们开始谈论熊市。在动荡的加密货币世界中，价格通常会在一周内上涨或下跌 20%，因此这个定义是行不通的。”





换句话说：痛得要命，但要守住加密线，不要卖！





“还值得注意的是，熊市是投资周期的正常部分。根据 Seeking Alpha 的数据，自 1928 年以来，标准普尔 500 指数已经出现了 26 个熊市。”





加密货币多头已经说过：这不会是最后一个加密货币冬天。这只是第二个加密货币冬天。即将到来的众多之一。

加密时代的结束

我必须公平对待，给悲观的另一面，平等分享我的故事。





心碎的加密熊对这个问题有不同的答案：“这个加密冬天会是最后一个吗？”我们有权利指责或评判他们吗？





“事实上，自 2021 年 11 月以来，加密货币的整个市值已经缩水了三分之二以上。正如加密货币多头所说的那样，这是一个急需的修正吗？或者这是多米诺骨牌效应的开始，整个去中心化金融系统都将瓦解？”





你知道他们怎么说，小心你想要的。如果你希望投资加密货币变得像投资股票一样“安全”，那可能不是一个好主意。





据彭博社报道，比特币现在以“前所未有的程度”反映了美国股市。





比特币和股票相互“镜像”有什么大不了的？这不应该是一件好事吗？





“在大流行之前，比特币通常被视为一种不相关的资产，可以帮助分散投资组合。如果加密货币现在跟随股市，那么这种说法就不再适用了。今年早些时候，国际货币基金组织还警告说，这种相关性增加了跨市场蔓延的风险。”





你还记得埃隆马斯克对经济衰退、“资本配置不当”，尤其是“资金流失”所说的话吗？当然，你知道。当你深入加密货币世界时，你会成为细节的坚持者吗？那么，你听说过“BTC 富豪榜”吗？





“比特币富豪榜是指持有价值超过 100 万美元 BTC 的比特币地址列表。自 2021 年 1 月以来，已有超过 100,000 个钱包符合资格。值得注意的是，这个数字比五个月前的 25,000 名百万富翁增加了 400%。”





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而且，那些在他们的加密钱包中持有价值超过 1000 万美元比特币的“比特币鲸鱼”呢？





“相比之下，截至 2021 年 3 月，价值超过 100 万美元的比特币地址只有不到 100,000 个，而价值超过 1000 万美元的地址只有 9,370 个。”





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圣诞快乐，2024 年新加密年快乐！！





为什么是脸？ 2018 年的第一个加密冬天持续了 18 个月。算一算。最乐观的一个。谁知道呢，也许比特币的价值会超过 69,000 美元。 79K 美元或 89K 美元怎么样？让我们止步于 99K 美元。





那些在第二个加密货币冬天幸存下来的人将活着讲述新的比特币鲸鱼的故事。







