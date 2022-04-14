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    10 个最佳 WordPress 主题生成器插件经过@lanamiro

    10 个最佳 WordPress 主题生成器插件

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    太長; 讀書

    ⚡如果您需要创建网站结构，我建议您继续使用 JetThemeCore 插件，因为它是轻量级、干净的仪表板、Gutenberg 和 Elementor 兼容的。 ⚡对于视觉学习者，您可能会坚持使用 Elementor 主题生成器或 Brizy。 ⚡如果您正在寻找具有编码功能的高级站点构建器，请查看 Oxygen 或 Divi。

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    featured image - 10 个最佳 WordPress 主题生成器插件
    #wordpress#elementor#divi#oxygen
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    Lana Miro

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    由于我不是 WordPress 开发人员，我对主题构建器、页面构建器和编辑器术语感到困惑。因此，在我们发现可用的 WordPress 主题构建器之前，让我们先澄清一下。

    有什么不同？ WordPress 主题与页面与网站建设者

    WordPress 主题生成器帮助编辑网站部分，如页眉、页脚、单页、存档页面等。

    WordPress 页面构建器允许将小部件、块或元素添加到特定页面。


    站点构建器结合了主题和页面构建器，有助于使用拖放元素或块创建网站。


    WordPress 编辑器是发布帖子和页面的核心功能。


    现在，让我们发现我认为的前 10 名最佳 WordPress 主题构建器。

    元素专业版

    最适合初学者，“无代码”粉丝。


    image

    Elementor 是最受欢迎的 WordPress 网站构建器，由主题构建器和页面构建器组成。在本文中，我只想查看 Elementor 主题构建器的功能。


    因此，您可以通过创建页眉和页脚、从头开始创建单个页面或使用现成的部分/元素来创建网站结构。

    ✔ 主要特点：

    • 直观的仪表板；
    • 拖放功能；
    • 没有编码技能；
    • WooCommerce 建设者；
    • 页眉页脚;
    • 单篇文章、存档页面模板；
    • 预制模板。


    💰价格：

    Elementor Pro 定价分为两部分：云网站（包括托管；每年 99 美元）和插件（包括四个订阅计划，每年 49 美元起）。没有终身计划。

    ✘缺点：


    JetThemeCore

    最适合 Gutenberg 和 Elementor 粉丝（初学者和高级 Web 开发人员）。


    image

    JetThemeCore 站点构建器插件为创建新页面和站点结构提供了一个干净的仪表板。

    早些时候，JetThemeCore 插件仅与 Elementor 页面构建器兼容。不过，在最近的更新之后，它被重构了，所以现在它与 WordPress 块编辑器兼容，它允许您直接在 Gutenberg 中创建页面模板。

    ✔主要特点：

    • 页眉页脚;
    • 单一和存档模板；
    • 能够从主题库中添加模板；
    • 简化复杂网站的创建；
    • 设置模板条件（根据用户角色、设备、URL显示模板）；
    • 导入和导出模板；
    • 在任何 WordPress 主题中呈现内容部分；
    • 按类型搜索和过滤创建的模板。


    💰价格：

    JetThemeCore 插件 1 年/1 个网站的费用为 23 美元，或者它也包含在 Crocoblock 订阅计划中（全包从 199 美元或终身 999 美元起）。

    缺点：

    • 预制模板仅可与 Elementor 页面构建器协同使用。

    Brizy Pro

    最适合初学者，“拖放”粉丝。


    资料来源： Brizy 博客文章

    资料来源： Brizy 博客文章


    Brizy 主题生成器允许将每个模板部分自定义为其他部分。该插件由创建页眉、页脚、404 页面、单个帖子页面等的块组成。

    ✔主要特点：

    • 用于构建网站结构的所有模板类型；
    • 配置模板条件；
    • 可用的样式选项；
    • 主题部分的布局。


    💰价格：

    Brizy builder 还将定价分为云（托管平台；每月 8 欧元起）和插件（每年 45 欧元起）。


    ✘缺点：

    • 没有预制模板；
    • 无法导入/导出模板。

    最适合 WordPress 高级用户/编码人员。


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    氧气不能只命名为主题构建器或页面构建器；这是 WordPress 网站建设者。此站点构建器是编码人员的 Elementor 替代方案。

    ✔主要特点：

    • 设计库；
    • 高级条件；
    • 单页和存档页；
    • 可重复使用的模板/块；
    • WooCommerce 产品页面。


    💰价格：

    制氧机价格从 129 美元的一次性付款或 349 美元的终身选项开始。


    ✘缺点：

    该站点构建器适用于高级 Web 开发人员；对于初学者来说，这意味着漫长的学习曲线和复杂性。

    蓬勃发展的主题生成器

    营销人员的最佳选择。


    image


    不太出名，Thrive 主题构建器是在考虑营销的情况下创建的。这是营销人员为潜在客户创建页面和网站结构的好选择。


    ✔主要特点：

    • 拖放功能；
    • 可定制的页眉/页脚、博客文章模板、类别页面等。
    • 404和搜索页面创建；
    • 移动响应；
    • 与顶级营销工具集成；
    • 预制部分和模板。


    💰价格：

    Thrive 主题构建器每年花费 97 美元，一个网站许可证。


    ✘缺点：

    对于复杂的任务来说可能太简单了，我还没有找到关于设置模板条件和动态特性的信息。


    Visual Composer 主题生成器

    最适合网络开发人员。


    image

    Visual Composer 创建于 11 年前，被称为基于短代码的主题构建器和站点编辑器。经过多年的发展，这个主题构建器仍在市场上，并继续开发其产品。

    ✔主要特点：

    • 创建页面、帖子、存档模板布局；
    • 拖放；
    • 响应能力；
    • 页眉/页脚和侧边栏；
    • 模板条件（为整个网站或根据页面设置模板）；
    • 全局模板。

    💰价格：

    Visual Composer 有六个订阅计划，一个网站每年 49 美元起。终身选项的价格为每 1 个网站 149 美元。

    ✘缺点：

    初学者可能会感到困惑。

    迪维

    最适合高级开发人员。


    image


    Divi 是最著名的 WordPress 网站建设者之一。他们的主题构建器具有高级功能，可让您构建网站结构并根据需要对其进行自定义。

    ✔主要特点：

    • 创建自定义页面：单页、存档、404等；
    • 页眉/页脚；
    • 主题构建器包（您可以创建主题库之类的东西来导入/导出到网站）；
    • 可用的模板条件；
    • 动态特征。


    💰价格：

    Divi 的费用为每年 89 美元或一次性终身访问费用为 249 美元。

    ✘缺点：

    学习曲线长。


    选择哪个 WordPress 主题生成器？

    大多数 WordPress 主题构建器都包含在站点构建器和 WordPress 主题中。


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    ⚡如果您需要创建网站结构，我建议继续使用JetThemeCore插件，因为它是轻量级、干净的仪表板、Gutenberg 和 Elementor 兼容的。


    ⚡对于视觉学习者，您可能会坚持使用Elementor 主题生成器或 Brizy


    ⚡如果您正在寻找具有编码功能的高级站点构建器，请查看Oxygen 或 Divi


    请让我知道您对每个 WordPress 主题构建器的看法。您使用哪一个进行 Web 开发？

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    by Lana Miro @lanamiro.I’m falling in love with beautiful web design. I like to share my experience and explore something new.
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