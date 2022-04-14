10 个最佳 WordPress 主题生成器插件

由于我不是 WordPress 开发人员，我对主题构建器、页面构建器和编辑器术语感到困惑。因此，在我们发现可用的 WordPress 主题构建器之前，让我们先澄清一下。
WordPress 主题生成器帮助编辑网站部分，如页眉、页脚、单页、存档页面等。
WordPress 页面构建器允许将小部件、块或元素添加到特定页面。
站点构建器结合了主题和页面构建器，有助于使用拖放元素或块创建网站。
WordPress 编辑器是发布帖子和页面的核心功能。
现在，让我们发现我认为的前 10 名最佳 WordPress 主题构建器。
最适合初学者，“无代码”粉丝。
Elementor 是最受欢迎的 WordPress 网站构建器，由主题构建器和页面构建器组成。在本文中，我只想查看 Elementor 主题构建器的功能。
因此，您可以通过创建页眉和页脚、从头开始创建单个页面或使用现成的部分/元素来创建网站结构。
✔ 主要特点：
💰价格：
Elementor Pro 定价分为两部分：云网站（包括托管；每年 99 美元）和插件（包括四个订阅计划，每年 49 美元起）。没有终身计划。
✘缺点：
最适合 Gutenberg 和 Elementor 粉丝（初学者和高级 Web 开发人员）。
JetThemeCore 站点构建器插件为创建新页面和站点结构提供了一个干净的仪表板。
早些时候，JetThemeCore 插件仅与 Elementor 页面构建器兼容。不过，在最近的更新之后，它被重构了，所以现在它与 WordPress 块编辑器兼容，它允许您直接在 Gutenberg 中创建页面模板。
✔主要特点：
💰价格：
JetThemeCore 插件 1 年/1 个网站的费用为 23 美元，或者它也包含在 Crocoblock 订阅计划中（全包从 199 美元或终身 999 美元起）。
缺点：
最适合初学者，“拖放”粉丝。
Brizy 主题生成器允许将每个模板部分自定义为其他部分。该插件由创建页眉、页脚、404 页面、单个帖子页面等的块组成。
✔主要特点：
💰价格：
Brizy builder 还将定价分为云（托管平台；每月 8 欧元起）和插件（每年 45 欧元起）。
✘缺点：
最适合 WordPress 高级用户/编码人员。
氧气不能只命名为主题构建器或页面构建器；这是 WordPress 网站建设者。此站点构建器是编码人员的 Elementor 替代方案。
✔主要特点：
💰价格：
制氧机价格从 129 美元的一次性付款或 349 美元的终身选项开始。
✘缺点：
该站点构建器适用于高级 Web 开发人员；对于初学者来说，这意味着漫长的学习曲线和复杂性。
营销人员的最佳选择。
不太出名，Thrive 主题构建器是在考虑营销的情况下创建的。这是营销人员为潜在客户创建页面和网站结构的好选择。
✔主要特点：
💰价格：
Thrive 主题构建器每年花费 97 美元，一个网站许可证。
✘缺点：
对于复杂的任务来说可能太简单了，我还没有找到关于设置模板条件和动态特性的信息。
最适合网络开发人员。
Visual Composer 创建于 11 年前，被称为基于短代码的主题构建器和站点编辑器。经过多年的发展，这个主题构建器仍在市场上，并继续开发其产品。
✔主要特点：
💰价格：
Visual Composer 有六个订阅计划，一个网站每年 49 美元起。终身选项的价格为每 1 个网站 149 美元。
✘缺点：
初学者可能会感到困惑。
最适合高级开发人员。
Divi 是最著名的 WordPress 网站建设者之一。他们的主题构建器具有高级功能，可让您构建网站结构并根据需要对其进行自定义。
✔主要特点：
💰价格：
Divi 的费用为每年 89 美元或一次性终身访问费用为 249 美元。
✘缺点：
学习曲线长。
大多数 WordPress 主题构建器都包含在站点构建器和 WordPress 主题中。
⚡如果您需要创建网站结构，我建议继续使用JetThemeCore插件，因为它是轻量级、干净的仪表板、Gutenberg 和 Elementor 兼容的。
⚡对于视觉学习者，您可能会坚持使用Elementor 主题生成器或 Brizy 。
⚡如果您正在寻找具有编码功能的高级站点构建器，请查看Oxygen 或 Divi 。
请让我知道您对每个 WordPress 主题构建器的看法。您使用哪一个进行 Web 开发？