10 部关于乌克兰战争的电影

俄罗斯对乌克兰的战争始于 2014 年，从那时起，电影制片人制作了数十部关于乌克兰东部事件的电影。我收集了 10 部关于俄乌战争的电影。并非所有人都有英文画外音，但大多数都有英文字幕。观看这些电影将使您全面了解乌克兰现在正在发生的事情以及 8 年来人民和军事生活的具体情况。奇美拉之战，2017 年，是一部关于参与战斗的六名女主角的纪录片。





俄罗斯对乌克兰的战争始于2014年。从那时起，乌克兰和外国电影制片人已经制作了数十部关于乌克兰东部事件的电影。我收集了 10 部关于俄乌战争的电影。观看这些电影将使您全面了解乌克兰现在正在发生的事情以及 8 年来人民和军事生活的具体情况。并非所有人都有英文画外音，但大多数都有英文字幕。

乌克兰人：顿涅茨克机场之战，2015

https://www.youtube.com/watch?v=AK6SnfFeMpk





IMDb 评分：8.6





这是一部关于顿涅茨克机场保卫者的纪录片。一位导演说他正在为这部电影寻找一个营，那里没有炫耀，但相互尊重。他找到了右区志愿乌克兰军团。它不隶属于内政部或国防部。





两位导演参与了这部电影的制作，每位导演都以自己的风格进行拍摄。列昂尼德·坎特（Leonid Kanter）拍摄了机场本身。据他说，重要的是不要在关键时刻关闭相机。 Ivan Zasniy 在切尔尼戈夫州的一个村庄 Peski 进行了专业拍摄。





不幸的是，拍摄的士兵已经不在人世。

隐形营，2017

https://www.youtube.com/watch?v=fsGnbaLQ82Y





IMDb 评分：8.2





这是一部关于六名女主角参与乌克兰东部战斗的纪录片。 “隐形营”项目最初是一项关于战争中妇女的研究。然后他们用他们的照片制作了一个日历。该项目的第三部分是关于俄乌战争的隐形营电影。





这部电影旨在展示女性在战争中的作用，打破性别刻板印象，让她们更容易在安全部队中建立职业生涯。这部电影讲述了肩负天空的强大女性。这部电影还旨在提醒世界乌克兰与俄罗斯处于战争状态，而不是内战。

奇美拉之战，2017

https://www.youtube.com/watch?v=Rp18va-o36U





IMDb 评分：7.8





这是一部关于俄乌战争的纪录片。一名呼号为“Lavr”的乌克兰战士在伊洛韦斯克大锅中幸存下来，但失去了他最亲密的姐夫。他的女朋友 Anastasia Starozhitskaya（电影导演之一）在战斗结束后立即来到他身边。这对夫妇试图共同建立他们的生活。他们在战争期间讨论他们的情绪，然后再次前往前线。





这部电影获得了敖德萨国际电影节和 Docudays UA 国际人权纪录片电影节两个奖项的提名。

远方的犬吠, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=tMd5LmPHe6o





IMDb 评分：7.6





这是一个十岁的奥列格的故事，他住在乌克兰东部，离战区不远。有时可以从远处听到射击和火箭袭击，有时太近了。许多人已经离开了村子，但他的祖母并没有这样做的打算。自从奥列格的母亲去世后，她就一直在照顾他。





他花很多时间和他的堂兄弟 Yarik 和 Kostya 在一起。他们讨论事件并提出哲学话题。例如，一个真正的男人应该是什么样的。





这部电影获得了19个奖项。其中包括阿姆斯特丹国际纪录片电影节的奖项。

半机械人：英雄永不死，2017

https://www.youtube.com/watch?v=aga5wBowTqY





IMDb 评分：7.4





这是一部关于俄乌战争的艺术电影。有影响力的父母的儿子，呼号为“豪客”的志愿者秘密逃往战争。 2014年9月，他和六名军人抵达以谢尔盖·普罗科菲耶夫命名的破败的顿涅茨克机场执勤。在整部电影中，“豪客”试图了解他在这场战争中的角色以及战争本身。





电影中的每个角色都是一个集体形象，是从真实的电子人那里复制而来的。拍摄期间的顾问是呼号“Docent”的Kyrylo Nedrya。他参加了顿涅茨克机场的防御。





Cyborgs: Heroes Never Die 获得了乌克兰电影学院奖的六项“Golden Dziga”奖，这些奖项旨在表彰在发展乌克兰电影摄影方面取得的专业成就。乌克兰影评人奖授予了另一个“Kinokolo”奖。

克朗代克，2022

https://www.youtube.com/watch?v=Wkk2sZnpL30





IMDb 评分：7.4





这是一部关于顿巴斯战争的艺术电影。一个乌克兰家庭住在顿巴斯的一个村庄。电影的主角伊尔卡拒绝离开，即使战争开始了。随着时间的推移，一架马来西亚波音飞机在村庄附近坠毁。





这部电影展示了俄罗斯全面入侵乌克兰之前留在顿巴斯的人们的真实生活。说明炮击对人们来说已经司空见惯，并不需要太多的快乐。





这部电影获得了五个奖项，包括普世评审团奖，该奖项旨在表彰电影的艺术品质及其宗教、社会和人文主题。

地球是蓝色的橙色，2020

https://www.youtube.com/watch?v=wGILh9uVXi4





IMDb 评分：7,4





这是一部关于顿巴斯生活的纪录片。安娜住在顿巴斯，那里的战争已经进入第六个年头。她一个人抚养四个孩子。虽然炮击已成为家庭的日常，但妇女和儿童知道如何享受生活。他们有爱好，会弹钢琴，还会拍一部关于他们生活的电影。





这部电影赢得了 19 项乌克兰和国际奖项。其中包括Docudays UA国际纪录片人权电影节的奖项。





这部电影还被列入“乌克兰电影史上100部最佳影片”名单。

坏路，2020

https://www.youtube.com/watch?v=nO7kky5Unew





IMDb 评分：6.8





这部电影由 5 部中篇小说组成，讲述了顿巴斯居民和分界线两侧的军队。这是一部关于爱、信仰、仇恨和侵犯个人边界的电影——以侵犯乌克兰边界为背景。





第一个故事是关于一名醉酒的武装当地学校校长伊戈尔·奥尼舒克（Igor Onischuk）在乌克兰的一个检查站被拘留。他在乌克兰军事防空洞的学校里注意到一个光着膀子的八年级学生柳德卡·马尔琴科，他想把这个女孩带回她的家人身边。

第二个故事是关于三名当地高中女生在当地前线城镇的公交车站剥种子，并与乌克兰军队发生性关系以及这些关系的后果发生争执。一名当地女学生爱上了一名乌克兰士兵，但她亲俄的祖母试图遏制他们的关系。

第三个故事是关于一名被俘的乌克兰记者试图被一名俄罗斯占领者强奸。但她承认了她对他的爱，完全让他困惑。

第四个故事是关于一个乌克兰女镇民，她在一个村庄附近的车里不小心撞到了一只鸡，想要补偿业主。他们利用这种情况，试图从年轻女子身上夺走一切。

第五个故事是关于一名乌克兰军医爱上了士兵维克托。在维克托被俄罗斯占领军杀死并斩首后，她与另一名军事护士配对，将维克托的无头尸体带到了他的妻子身边。





这部电影的导演兼编剧 Natalka Vorozhbyt 使用了她在制作“Cyborgs: Heroes Never Die”时收集到的人们的故事。她先写了剧本，然后把它变成了故事片。





这部电影获得了十个奖项，包括乌克兰电影学院奖的“金吉加”奖。

亚特兰蒂斯，2019

https://www.youtube.com/watch?v=ZyIe9_YgfDA





IMDb 评分：6.8





这是一部关于俄乌战争结束的艺术电影。这一年是2025年。一年前，乌克兰赢得了与俄罗斯的战争并解放了顿巴斯。按照剧情，这片领地已经不宜居住，似乎再也无法恢复。





影片中扮演的不是专业演员，而是ATO（反恐行动）、JFO（联合部队行动）的退伍军人和志愿者。这部电影于 2018 年在马里乌波尔拍摄。





这部电影在威尼斯电影节的“地平线”节目中获胜，并被列入“乌克兰电影史上100部最佳电影”的评级。

切尔卡瑟，2019

https://www.youtube.com/watch?v=pJRozpMfYGo





IMDb 评分：6.5





这是一部关于俄罗斯占领克里米亚的艺术电影。 Mykhailo 来自切尔尼戈夫地区的一个村庄。他是乌克兰反地雷舰U311“Cherkasy”的水手。他在夏天回到家，并说服他的朋友列夫加入这项服务。





2014 年冬天，正当尊严革命在基辅进行时，U311 “切尔卡瑟”号被派往保加利亚水域进行训练。当船返回家园时，俄罗斯已经入侵克里米亚。





这部电影获得了两个奖项，包括乌克兰电影学院的一个奖项。

结论

这是我列出的关于俄乌战争的前 10 部电影。我在此列表中添加了纪录片和艺术电影，以便您更好地了解当前情况。我建议你从艺术电影开始。他们都是伟大的。



