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    1个月后：苹果Vision Pro对Metaverse搜索量的影响经过@niftysparks

    1个月后：苹果Vision Pro对Metaverse搜索量的影响

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    太長; 讀書

    2023 年 6 月，AR 每月搜索量超过 9 万次，较前三个月和同比增长了 50%。 “空间计算”的搜索量增长更为惊人，在过去三个月内增长了 5500%。纽约、伦敦和洛杉矶等主要城市处于对元宇宙相关关键词兴趣的最前沿。
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    futurism#metaverse#virtual-reality
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