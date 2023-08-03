1个月后：苹果Vision Pro对Metaverse搜索量的影响

苹果公司 的 Vision Pro 引发了科技界的一阵兴奋。这款备受期待的混合现实耳机有望彻底改变我们的数字体验。虽然苹果在演示中没有明确提及“元宇宙”一词，但这些护目镜即将在 2024 年初发布，预计将对整个元宇宙行业产生深远影响。 最近发布 人们对增强现实和空间计算的兴趣日益高涨： Vision Pro 耳机的发布引发了人们对增强现实 (AR) 和空间计算的浓厚兴趣。 2023 年 6 月，AR 每月搜索量超过 9 万次，较前三个月和同比增长了 50%。 “空间计算”的搜索量增长更为惊人，过去三个月增长了5500%，与去年相比增长了4500%，令人印象深刻。 搜索量领先：主要城市： 仔细观察按地点的细分，很明显，纽约、伦敦和洛杉矶等主要城市处于对元宇宙相关关键词最感兴趣的前沿。 这些城市在整体搜索量中占很大比例，凸显了人们对这种改变游戏规则的设备的广泛好奇和期待。当我们距离它的发布越来越近时，兴奋之情溢于言表。 增强现实和虚拟宇宙的范式转变： 随着 Vision Pro XR 耳机的面世，苹果进军混合现实领域有望塑造增强现实和虚拟宇宙的未来。可能性是无限的，我们可以期待一个沉浸式体验和数字交互的新时代。随着苹果带领我们踏上这一变革之旅，元宇宙行业将永远改变。 拥抱未来： 当我们热切等待 Vision Pro 耳机于 2024 年初发布时，很明显，Apple 对混合现实的愿景将重新定义我们对周围世界的感知和参与。做好准备迎接一场非凡的冒险，这将重塑虚拟宇宙行业。未来已来，苹果正在引领潮流。 结论： Apple 发布 Vision Pro 为虚拟宇宙行业的突破性飞跃奠定了基础。人们对增强现实和空间计算的兴趣和搜索量的激增证明了人们对这一革命性设备的期待。 当我们倒计时它的发布时，世界对即将到来的沉浸式体验充满了兴奋和期待。虚拟宇宙将不再一样。准备好踏上一段旅程，这将重塑我们感知数字世界以及与数字世界互动的方式。 加入我们，了解虚拟世界的最新新闻和趋势👇 👾 👾 NiftySparks：通往虚拟宇宙的门户！ 🗞️ 🗞️ 元界新闻 🗓️ 🗓️ 元宇宙活动 🧑🚀 🧑🚀 元界工作 也发布 。 在这里