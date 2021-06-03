黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！

太長; 讀書

Companies Mentioned

Hacker Noon Pride 标志的颜色灵感来自于费城的 Progress Pride Flag，该旗帜由 Daniel Quasar 于 2018 年重新设计。Hacker Noon 最近刚刚在 USPTO 注册了商标，这一点怎么吹都不为过！ Hacker Noon 希望这个标志能够凸显社区包容性的重要性，无论是在 Hacker Noon 内部还是外部。我们承认，作为一份科技出版物，这种象征性的姿态是我们为支持世界各地 LGBTQA+ 社区所能做的最起码的事情。