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    黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！经过@kien
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    黑客中午标志的彩虹化：骄傲月快乐！

    2021/06/03
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    经过 @kien 386 讀數
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    太長; 讀書

    Hacker Noon Pride 标志的颜色灵感来自于费城的 Progress Pride Flag，该旗帜由 Daniel Quasar 于 2018 年重新设计。Hacker Noon 最近刚刚在 USPTO 注册了商标，这一点怎么吹都不为过！ Hacker Noon 希望这个标志能够凸显社区包容性的重要性，无论是在 Hacker Noon 内部还是外部。我们承认，作为一份科技出版物，这种象征性的姿态是我们为支持世界各地 LGBTQA+ 社区所能做的最起码的事情。

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    science #design #lgbtq #hackernoon #pride
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