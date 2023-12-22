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    黄埔数码与 Wemade 在中东推出 1 亿美元 Web3 基金和数字资产计划经过@CryptoAdventure

    黄埔数码与 Wemade 在中东推出 1 亿美元 Web3 基金和数字资产计划

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    新加坡黄埔数字公司和韩国 Wemade 宣布建立战略合作伙伴关系，共同设立 1 亿美元的 Web3 基金。此次合作将重点关注新兴 Web3 领域的相互推荐和共同投资。该联盟的一个值得注意的方面是 Wemade Web3 基金的建立，旨在培育有前途的游戏工作室和区块链项目。
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    web3 #web3-funding #web3-gaming #wemix
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