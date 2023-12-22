黄埔数码与 Wemade 在中东推出 1 亿美元 Web3 基金和数字资产计划

新加坡黄埔数字公司和游戏行业知名企业韩国 Wemade 宣布建立战略合作伙伴关系，共同建立 1 亿美元的 Web3 基金，并在中东推出数字资产计划，这是一项具有里程碑意义的举措。 此次合作汇集了黄埔数码的技术实力和Wemade的游戏专业知识。此次合作将重点关注新兴 Web3 领域的相互推荐和共同投资。该联盟的一个值得注意的方面是 Wemade Web3 基金的建立，旨在培育有前途的游戏工作室和区块链项目，特别是那些计划在迪拜国际金融中心创新中心 (DIFC Innovation Hub) 的 WEMIX PLAY 中心建立业务的项目。 今天签署的一份不具约束力的备忘录进一步强调了两家公司之间的协同作用，强调了他们致力于开发适合游戏和 Web3 行业的区块链基础设施和解决方案的承诺。此次合作预计将促进数字资产在全球金融生态系统中的无缝整合。 Wemade 的 是一个全球 Web3 游戏平台，已经拥有超过 250,000 名并发玩家和一套区块链解决方案。该公司对 Lionheart Studio、Shift Up 和 MADNGINE 等游戏工作室进行了大量投资。 WEMIX PLAY DIFC 创新中心即将建成的 WEMIX PLAY 中心被设想为 Web3 游戏的全球中心。价值 1 亿美元的 Wemade Web3 基金将利用中东和北非地区最大的创新社区 DIFC 创新中心的最先进设施，为其投资公司提供重要的支持和指导。 隶属于黄埔集团，在数字资产投资和Web3风险投资方面拥有良好的记录。该公司目前正在巴林设立新加坡海湾银行，旨在为数字经济参与者提供数字银行服务。 黄埔数码 黄埔集团高级合伙人 Aureole Foong 对此次合作表示了热情，认为这是一个探索数字资产行业新领域并在快速增长的中东 Web3 领域促进创新的机会。 Wemade 首席执行官 Henry Chang 强调了这一合作伙伴关系的互惠互利，并分享了他们致力于扩大全球合作并扩大在中东和北非地区的足迹。 此次合作标志着 Wemade 在游戏之外的区块链解决方案方面的能力不断扩大，并突显了其对中东增长的奉献精神。 有关 Wemade 的更多信息，请访问 www.wemix.com/communication。 有关黄埔数码的详细信息，请访问 黄埔数码网站。 这个故事是由 CryptoAdventure 根据 HackerNoon 的商业博客计划发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https://business.hackernoon.com/