顾问应该如何融入您的业务？

从人才经理到运营合作伙伴，从营销人员到筹款人，私人资本公司的领导者正变得越来越沮丧。昨天，筹款周期正在放缓，预算正在缩减，每个人都在考虑如何获得持续利润。 那么，您是否需要顾问来帮助您应对此类挑战？这是另一项支出，不会立即对营收做出贡献。如果你愿意，你到底想要什么样的顾问？ 让我们以员工福利为例。我们在保险、福利、承保和赔偿领域做了相当多的工作。因此，我们将在这里深入探讨一些要点。 好处 企业员工福利和健康保险成本正在稳步上升，而价值却明显微乎其微（我们认为让我们将其留到单独的辩论中）。然而，平衡节省与团队健康会带来艰难的选择。健康保险市场不仅混乱、分散、风险大，而且这个众所周知的迷宫不断变化，总是充满惊喜。 切换到另一个预先打包的交易的常见解决方案有其缺点。转型成本通常会超过正常的价格上涨。预先打包的解决方案也并不总是能满足雇主的独特需求。鉴于当前的劳动力市场——一个极其紧张且竞争激烈的空间，将就业福利和其他福利置于潜在和现有员工的显微镜下——保留和招聘挑战始终存在。 为了更好地应对这个迷宫，私人资本公司可能会发现向福利顾问寻求帮助是有利的，因为福利顾问可以作为其交易、运营和采购团队的延伸。事实上，独立于经纪人、熟悉普通合伙人团队与投资组合公司之间动态的顾问在私人资本领域尤其有价值。 这一点超出了福利和人才的范围。当涉及到对您的业务产生决定性影响的事物提供建议时，独立性可能比将其与您要分析的服务打包在一起更重要。除了投资银行之外，拥有独立的投资者关系顾问也是如此，而不是完全依赖投资银行团队提供顾问。 让我们从当前福利和保险格局带来的挑战开始，在福利背景下进一步探讨这一点。 现状不再 员工健康保险市场的设计并不容易操作。为这一基本挑战增添了另一层，利益迷宫也在不断变化和发展。一旦你制定了前进的策略，情况就会发生变化。 尽管成本控制仍然是私募股权公司持续关注的问题，但保留和招聘问题也已开始影响健康保险和其他福利。这些产品是专业就业方案的重要组成部分。 然而，当预先包装或“现状”解决方案是唯一的选择时，进行全面审查并制定符合当前和潜在员工独特需求的竞争性福利策略可能会很困难。此外，考虑到当前的大流行环境及其对经济和劳动力市场的广泛影响，我们显然生活在一个动荡的时代。 因此，定制似乎就是游戏的名称。这在很大程度上适用于运营环境，甚至包括营销和 IT 堆栈。但定制也会产生成本。 定制，灵丹妙药 制定提供定制且具有成本效益的计划的策略可能是控制支出同时保持团队成员满意的最佳方式。 说起来容易做起来难。 当你提出正确的问题，建立一个框架来帮助解释为什么事情是这样的，然后测试你的假设，直到出现公司或投资组合的现实（有时是令人不安的）情况时，真正的福利策略就会形成。此时，您可以根据行业基准来衡量公司，并开始实施切合实际的解决方案，包括那些包含跨投资组合监督和协作的解决方案。 此过程的一部分需要将健康保险选项的各个组成部分分开，以找到最有效的方法来拼凑定制计划。当然，这个过程可能极具挑战性。驾驭所有可能的选择及其复杂性需要一定程度的专业知识，而公司内部可能不具备这种专业知识。因此，需要外包效益策略。 寻求外界指导 将独立的外部顾问视为一位经验丰富的旅行者，在不断变化的河流中航行，他知道如何测试水下发生的情况。除了知道地图将引导您正确前往何处之外，顾问还知道地图何时何地已过时。最终，独立顾问可以指导您度过危险旅程中最棘手和变化最快的部分。 例如，采用具有止损保护的自筹资金方式会更有利，还是建立一家提供自保保险计划的持牌公司会更明智？采用基于参考的计划是否可以提供比运营商确定的其他计划更好的定价？替代融资工具能否帮助减轻高成本索赔人的开支？最重要的是，在做出最终决定之前是否有必要的数据来做出最清晰的评估？ 寻找：一位优秀的顾问 那么，怎样才能成为一名优秀的战略顾问呢？以下是一些需要注意的事项： 你的导师会询问你的目标吗？例如，在我们的福利示例中，您是否正在寻求削减过多成本、留住员工或进行彻底改革？ 他们是否询问您当前计划的透明度？让我们考虑一下福利中的处方。你真的知道所有东西要花多少钱吗？您是否考虑过透明的药品福利经理？ 他们是否询问您的第三方管理员或外部资源？您是否已审查过仅管理服务 (ASO) 协议？ 他们有提出新计划吗？例如，他们是否建议直接签约、参考定价、有限、卓越中心或自保保险模式？这些计划是否反映了员工的需求？员工重视根据个人需求定制的计划。 增加价值 医疗保险和福利格局可能是一个不断变化的迷宫，其唯一固定的特征是成本上升和价值持平或下降。当前许多业务系统和职能都是如此，包括营销和公共关系。 如果预先打包的解决方案仍然是企业级战略制定的前沿和中心，这种情况很可能会持续下去。还有很多其他选项可供选择。 寻求经验丰富的战略顾问的帮助可能是制定流程的最佳方式，以扩大您的利润，同时为您当前和潜在的客户、投资者和员工增加更多价值。