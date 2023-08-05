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    顾问应该如何融入您的业务？经过@galestrategies

    顾问应该如何融入您的业务？

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    太長; 讀書

    从人才经理到运营合作伙伴，从营销人员到筹款人，私人资本公司的领导者正变得越来越沮丧。昨天，筹款周期正在放缓，预算正在缩减，每个人都在考虑如何获得持续利润。 那么，您是否需要顾问来帮助您应对此类挑战？这是另一项支出，不会立即对营收做出贡献。如果你愿意，你到底想要什么样的顾问？
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    #benefits-strategy#advisors
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    by Chris Gale @galestrategies.Co-founder of Gale Strategies, a marketing and public relations firm serving technology companies and tech investors.
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