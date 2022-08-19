顶级计算机视觉应用和机会

太長; 讀書

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人工智能是机器和计算机系统模拟人类智能过程的时候。至少 90% 的科技巨头投资人工智能，一半的受访公司使用它。计算机视觉已经集成到道路交通、银行支付和社交网络中。计算机视觉的想法首先应用于任何字体的印刷文本（光学字符识别），甚至是手写文本。在这一突破之后，在商业、娱乐、交通、医疗保健和日常生活中都做了很多工作。是时候了解 AI 视觉的工作原理并决定是否依赖它了。