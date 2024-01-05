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    彻底改变忠诚度计划：Gennedy Volchek 揭开了 Shping 的区块链之旅经过@ishanpandey

    彻底改变忠诚度计划：Gennedy Volchek 揭开了 Shping 的区块链之旅

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    太長; 讀書

    Shping 创始人 Gennedy Volchek 分享了他从数字出版到开创基于区块链的忠诚度和奖励计划的历程。采访内容涵盖了Shping的发展历程、其在打击假货方面的作用，以及其与可口可乐和卡夫亨氏等主要品牌合作的策略。此外，Volchek 还讨论了 Shping 与 Coinbase 钱包的整合以及面对不断变化的消费者行为和技术进步的未来计划。
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    web3 #shping-web3 #behind-the-startup
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