人工智能革命：io.net 和 Aptos Labs 开辟去中心化创新之路

Aptos 在去中心化基础设施中的作用

Aptos Labs 的创始人 Mo Shaikh 和 Avery Ching 创办该公司的目的是让网络更易于使用，让更多人享受去中心化的好处。该公司从值得信赖的投资者那里获得了大量资金，这表明它认真地致力于打造一个易于使用且运行良好的区块链环境。





为了适应并提高速度，同时提供用户保护，下一代第 1 层区块链 Aptos 采用了突破性技术和 Move 编程语言。这项新发明代表了区块链技术与人工智能相结合过程中的重要一步，最终目标是重新定义技术环境。

探索 BC8.ai 在 Aptos 网络上的功能

io.net 是一家专注于去中心化 GPU 处理的公司，该公司已与 Aptos Labs 合作，以扩大其在 Aptos 上的业务。该联盟旨在通过降低计算成本和存储要求来分散对人工智能 (AI) 基本组件的访问，从而使机器学习更易于访问且价格更实惠。作为此次合作的结果，io.net 的人工智能 (AI) 产品和创新将受益于 Aptos 的安全性、速度和性能能力。





目前，io.net 旗下的生成式人工智能系统 BC8.ai 正在 Aptos 网络上运行，每天负责管理超过 50 万笔交易。由此可见，该网络能够满足高速、大容量人工智能的要求。Io.net 首席执行官 Ahmad Shadid 强调，需要像 Aptos 这样的区块链合作伙伴来支持公司不断扩大的创新规模。随着 BC8.ai 和其他未来推理产品的不断发展，这一点尤为重要。





如果 io.net 和 Aptos Labs 决定在未来合作，他们将专注于开发一系列人工智能模型和推理产品，旨在利用 Aptos 网络进行支付。这将进一步促进使用人工智能的技术的可及性。Aptos Labs 首席执行官 Mo Shaikh 概述了两家公司未来的目标，即拥有去中心化且可访问的人工智能。





例如，一种可能的产品可能是由人工智能驱动的支付系统，该系统可以立即发现诈骗行为并在 Aptos 网络上开始安全操作。这种合作关系可以利用 io.net 在人工智能技术方面的技能和 Aptos Labs 的网络基础设施改变世界各地的支付和处理方式。这种在支付中使用人工智能的新方式不仅会使支付更安全、更高效，而且还会使企业和客户更容易获得这些技术。

无障碍人工智能愿景

此次合作的建立代表着 Web3 技术在人工智能领域的应用迈出了重要一步。我们的目标是让人工智能更加负责、更具可扩展性，并让全球工程师和开发人员都能轻松使用，这一目标一定能实现。我们强烈建议您访问 io.net 网站，以获取有关 io.net 正在进行的工作及其与 Aptos Labs 的合作的更多信息。





IO 网络是一个地理分布的 GPU 的去中心化物理基础设施网络，io.net 负责管理部署在 IO 网络上的 GPU 集群。对于需要高处理需求和低延迟的用例，例如人工智能和机器学习操作以及云游戏，这个被称为 GPU 互联网的网络旨在为公司和工程师提供更广泛的选择和更低的价格。





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