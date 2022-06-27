性产业中的区块链：隧道尽头的光明？

预计未来几年性健康市场将从现在的 620 亿美元翻一番，到 2026 年达到 1250 亿美元。性积极运动继续改变社会规范并解除全球范围内的禁忌。由于偏见和许多未被认可的细分市场，成人行业被低估和服务不足。但作者表示，随着区块链技术的进步和扩散，该行业的隧道尽头终于出现了曙光。区块链有助于使当今造成一些大问题的银行和支付网关脱媒，并能够解决支付问题。

预计未来几年性健康市场将翻一番，从今天的 620 亿美元增长到 2026 年的 1250 亿美元。

随着性积极运动继续改变全球社会规范和解除禁忌，成人行业将迎来创新浪潮，为企业和用户提供多种机会。

让我们探索区块链等颠覆性新技术如何帮助行业对抗刻板印象和偏见，增加透明度，并确保合规性、隐私性、安全性和可持续性。

路上的颠簸

尽管我们过去经历了几次性革命，并且我们今天看到对基于性的内容和产品的需求极高，但我们大多数人仍然通过负面的棱镜看待成人行业。它仍然被认为是肮脏、肮脏、糟糕和阴暗的东西——需要远离的东西。

美国和许多其他国家的成人生态系统中的现有业务是完全合法的。尽管如此，由于偏见和许多未被认可的细分市场，该行业仍被严重低估和服务不足。

一些企业家对性产品和服务有很好的想法。尽管如此，该行业的任何企业家都会告诉您，在该领域开展和经营业务非常困难。您无法创建银行账户，大多数合法和公认的支付网关都无法与您合作。 PayPal 和 Stripe 绝对不会与成人行业的任何人开展业务。

成人行业的初创公司无法在 Facebook 等大多数社交媒体平台上宣传他们的广告。情趣酒店不能在Booking.com上做广告。那里有太多的判断和污名，以至于你在努力进入这个行业之前真的必须三思而后行。

然而，随着区块链技术的进步和扩散，行业的隧道尽头终于有了曙光。

区块链作为“救援护林员”

成人行业的区块链是关于安全、授权、保护和消除偏见的。

让我们将成人行业视为概念验证。区块链使我们能够在分散的点对点市场中安全地进行交易，并以假名行事，并增加了信任元素。

每个市场都希望如此。数据隐私和安全变得越来越重要。以及尊重和保密地进行交易的能力。这些独特的区块链属性为未来的用例和场景创造了有趣且发人深省的含义。

区块链可以告诉人们，“数据是你的，你可以随心所欲地使用它。”这有助于为未来创造一个强大而公平的空间。区块链有助于消除当今造成一些大问题的银行和支付网关，并能够解决行业中的支付问题。

大量研究证实，用户不想使用信用卡购买与性有关的商品和服务。但“亲密令牌”可以成为他们渴望解决这一层问题同时降低进入门槛的信任来源。

区块链技术允许人们以内置的信任和透明度进行私下交易。

此外，区块链有助于促进和改善成人内容创作和货币化，保护性工作者免受歧视和虐待等。

让我们深入了解权力下放如何帮助成人行业克服其最重大的障碍。

成人行业的区块链：用例

交付过程

如上所述，大多数支付引擎，包括 PayPal，都不适用于成人产品。

因此，性行业参与者必须克服许多障碍，因为他们无法使用传统的支付系统。

SexTech公司支付的处理成本也几乎是其他非成人企业的两倍。

为 SexTech 平台创建支付处理系统是一个巨大的市场机会。另一方面，区块链本身可以是一个默认平台。

性健康产品和区块链的合并可能会建立一种共生关系，允许成人娱乐和性科技公司以及消费者获得快速、低费用和匿名的支付。

此外，区块链允许成人内容平台实施奖励系统，消费者可以获得可以兑换和用于购买的代币。

例如， SpankChain是一家为成人行业模型和商家开创基于以太坊支付的初创公司。

Legends Room LV自称“世界上唯一一家位于拉斯维加斯的比特币夜总会”，处理数字资产支付，例如 BTC 或俱乐部的当地货币 LGD。通过使用位于脱衣舞者身上的二维码扫描临时纹身，您可以为他们的任何服务付费。

Allie Rae 是一位 37 岁的三个孩子的母亲，她在波士顿的 ICU 护士年收入约为 84,000 美元，这要归功于她在拥有超过 1.3 亿用户的 OnlyFans 上的工作。

去年夏天，OnlyFans 与广告梦魇作斗争。在银行开始标记和拒绝网站上的交易后，OnlyFans 宣布计划禁止色情内容——其核心产品。这一决定遭到了如此强烈的反对，以至于 OnlyFans 在几天内就改变了方向。

Rae 感觉“被踢到了路边”，再也不想被放在那个位置上。

因此，她采取行动，创立了WetSpace ，这是一个由区块链驱动的成人娱乐平台，她发誓要自己投资 100 万美元。正如 Rae 所描述的，“WetSpace 将是一个创作者不必担心‘大银行限制和支出’的地方。”

“对于像我这样赚数百万美元的人来说，来自 OnlyFans 的 30 天通知将是我们的终结。加密货币真的感觉有点像，否则，我们将永远被控制，谁知道他们的内容类型“要继续禁止。他们明天可以把你关掉。”艾莉·雷

成人内容创作和货币化

想象一下，成人内容创作者可以同时拥有他们的媒体和内容。性内容创作者需要一个基础设施，使他们能够控制观众的数据。这是NFT在不断增长的成人内容市场中的光明前景。

不可替代的代币或 NFT 被定义为加密和视觉上不同的资产。区块链上的这些代币揭示了特定数字物品的所有权。

现在是成人内容创作者使用有意义的 NFT 实用程序的时候了。这是将从 NFT 市场中显着受益的行业。

成人内容部门是技术解决方案的市场领导者。因此，该行业对加密社区表现出浓厚的兴趣是合乎逻辑的。

成人内容创作者将其作品货币化的一种选择是将视频剪辑作为 NFT 出售。这些市场很熟悉，剪辑可以存储在区块链上。加密货币允许买家进行安全交易，尤其是当他们想要付款时。 NFT 商家也可以获得比许多现有成人内容平台更高的利润。

NFT 的力量来自于创造者和消费者之间的连接。成人内容的消费者重视与他们感兴趣的主题的个人联系，这就是现实世界的成人俱乐部如此受欢迎的原因。

NFT 引入了排他性元素。每个人都想要一个简单的解决方案，而无需为每笔交易支付费用。该解决方案将包括在区块链上非常小心的点对点交易。在这种模式下，此类内容的生产和消费更加合乎道德和安全。

使用 NFT，您可以获得既不会损坏也不会复制的东西。此外，您还可以进入一个容易进入的市场。

“我认为 NFT 是一个机会，可以在我们的创造性工作和如何将其用于创新 SexTech 的实用程序中获得同意。SexTech 存在信任管理问题，需要使用当前的 web2/集中式系统进行管理，” SX Noir

此类成人 NFT 市场之一是Proof of Peach 。它为创作者提供了一个区块链空间，让他们可以完全自主地创作作品，并为他们的崇拜者提供真实的粉丝体验。

Cryptotities是世界上第一个 NFT 慈善项目。 2018 年 1 月 4 日，144 个 Cryptotitties 出现，成为世界上第 19 个最古老的 NFT。它向TheBreasties.org捐赠了 100 ETH，这是“第一个为受乳腺癌和妇科癌症影响的幸存者、幸存者、幸存者和照料者创建社区的全方位非营利组织。”

这是成人行业参与者如何沉迷于有意义的社会项目并有所作为的一个很好的例子。

性行业工作者的安全和保障

当整个行业都缺乏透明度和安全性时，这是非常不公平的，不是吗？

由于该行业的性质，性工作者没有得到应有的尊重和尊严，并且经常被利用或承受压力。尽管成年女模特的平均收入高于男模特，但她们仍然没有收获工作价值的全部成果。

性工作者面临歧视、骚扰和其他侵犯人权的行为。这通常是缺乏隐私和安全的结果，但也是工作场所巨大的权力不平衡的结果。与许多雇主拥有所有底牌的行业一样，性工作者经常受到虐待和不尊重。

尽管卖淫在许多国家是合法的，但对妓女的攻击和暴力仍然存在很高的风险，尤其是当陌生人在街上捡到她们时。

此外，与不熟悉的伴游一起去永远不会安全，因为客户可能会喝醉或下药，并且可能会对仍未受到保护的妓女造成伤害。通过验证用户，在区块链上记录他们的交易，确保最大程度的隐私，同时将声誉排名系统连接到他们的个人资料，我们可以让“世界上最古老的企业”更加安全。

解决人口贩卖问题

今天，超过 2000 万人被迫在价值 1500 亿美元的非法色情行业工作。据联合国统计，79% 的人口贩运涉及性剥削，儿童占所有人口贩运的 20%。因此，这是一个必须解决和解决的大问题。

这和区块链有什么关系？

首先，世界各地的当局表示，人口贩运者使用加密货币来隐藏可能导致他们被捕的现金流。

牙买加警察局副局长卡尔·贝瑞（Carl Berry ）表示，“他们（人贩子）要求用比特币和其他加密货币付款，这是给执法部门带来问题的一个新因素。”仅在牙买加，就有大约 7,000 名男女老少被囚禁并经常遭受性剥削。

旨在防止身份跟踪的隐私币（如门罗币和 Zcash）是犯罪者最喜欢的支付方式之一。犯罪分子已经开始使用像 Zcash 这样的加密货币来加密真实的发件人地址，这使得在多笔交易中使用时几乎不可能找到商家数据模式。

虽然许多加密货币交易所从它们生成的交易中收集重要数据并寻求紧急解决反洗钱 (AML) 和现代奴隶制问题，但加密货币的一些独特特征使其对寻求隐藏身份和掩盖他们的违法行为。

加密货币交易的伪匿名性，主要通过不受监管的交易所或点对点网络，可以促进不受了解你的客户 (KYC) 控制的交易。人贩子使用加密货币在审查委员会网站上购买广告或购买高级会员资格。一些加密货币社区成员专门迎合在 Backpage 和类似网站上做广告的人贩子。

尽管区块链促进了人口贩运中的交易匿名性，但它也被用来“以火攻毒”。

虽然没有个人标识符，但有一些方法可以识别地址所有者，包括

分析可以洞察用户身份的模式的区块链活动，

使用区块链跟踪工具，或

使用从受监管的加密货币交易所获得的数据，这些交易所根据不断增长的 KYC 和 AML 法规收集客户数据。

利用加密公司通过先进的数据分析系统和人工智能收集的信息，我们可以更好地了解受害者的范围、地理和人口，更有效地打击现代奴隶制。

这是一个如何使用基于区块链的工具来检测和防止人口贩运的示例。

2019 年，一名韩国公民因在“欢迎来到视频”暗网市场工作而被捕，该市场是按内容量计算的最大的儿童色情市场。 “欢迎来到视频”包含超过 250,000 个儿童色情视频，视频下载量超过一百万。这个暗网网站背后的一个团体，包括一些韩国官员及其亲属，提供这些视频以比特币出售。

美国和韩国的调查人员能够追踪区块链上的资金流向，以追踪到暗网网站的比特币支付情况，并识别与该网站管理员相关的钱包。调查导致全球 337 人被捕。

包起来

污名和禁忌加剧了缺乏保护成人行业工作人员的机会。他们被迫在暗处开展业务，并面临人身安全和隐私风险。

区块链技术和成人产业是一对具有合法性和赋权潜力的绝妙组合。

你对此有何看法？