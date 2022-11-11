太長; 讀書 TornadoCash 禁令和加强加密货币监管的呼吁使人们严重担心隐私币的未来。隐私币与其他加密货币不同，因为它们混淆了交易细节。他们会活下来吗？很可能是的，它们可能为真正的 Web 3.0 奠定基础。

尽管加密货币完全是关于匿名的，但在大多数情况下，这与事实相去甚远。所有区块链交易都记录在区块链上，因此任何人都可以查看。如果真的想要，也可以将身份链接到加密地址。最古老，可能也是最突出的例子发生在 2011 年，当时 FBI 关闭了著名的暗网市场 Silk Road 并没收了 144,000 多个比特币。

风险投资公司 Andreessen Horowitz Kathryn Haun 的前检察官和投资者表示，区块链是“数字面包屑”。有一条线索执法可以很好地遵循”。

她的声明是在殖民管道计算机系统因赎金攻击而关闭的另一个案例之后发表的。攻击者要求赎金 75 比特币。 FBI 可以追踪并追回 63.7 比特币。 Haun 女士后来补充说，“由于攻击者使用了加密货币，因此可以轻松快速地跟踪和收回赎金。如果通过银行账户完成，则需要数月或数年才能从银行获取记录，特别是如果银行在国外”。

因此，加密并不像大多数人认为的那样私密。但是可以告诉它那里有任何加密货币吗？当然不。

有多种加密货币声称是 100% 私有的。这意味着无法跟踪网络内的交易或更改钱包地址，从而无法将它们与人联系起来。在众多隐私币中，Monero 和 ZCash 是最受欢迎的。

艰难的历史和对新禁令的更多担忧

加密货币，尤其是私人硬币，有着复杂的历史。监管机构称，它们已被用于许多非法活动。但有趣的是，最新数据表明，比特币仍然是资产洗钱的首选资产。

资料来源： https ://www.linkedin.com/pulse/why-arent-privacy-coins-gaining-more-traction-121-8-henri-arslanian/?trk=public_post

但我们都明白为什么监管机构对比特币没有任何反对意见——在比特币区块链中，交易可以被追踪。

现在，让我们回到隐私币。

Monero是基于市值的主要私人加密货币，许多交易所不支持。

Tornado Cash 禁令和开发商被捕等新事件引发了人们对私人代币未来的更多担忧。目前，澳大利亚和韩国等一些国家禁止交易所支持与私人硬币的互换。在日本，隐私币是非法的。

加密货币监管的收紧和对 KYC/ AML程序的更严格要求的实施可能会使交易所越来越难以提供私人硬币的交换。交易所必须遵守法规，例如，创建门罗币是为了规避任何 KYC 程序。

所有这些细节都让人们思考隐私币是否真的有未来，投资这些币是否风险不大。

隐私币有未来吗？

是的，他们有。即使他们可能面临发展的重大困难。

让我解释一下。现在，在 Tornado Cash 案之后，美国财政部明确表示，将您的交易匿名化可被视为违反对与敌人进行交易的制裁。

尽管没有在任何地方提到隐私币，但很明显它们不会受到欢迎（即使现在监管机构也不欢迎它们），下一步可能会针对它们采取行动。可以是哪一步？好吧，任何，包括宣布它们为非法的可能性，就像 Tornado Cash 发生的那样。

为什么这一步还没有做出来？

我认为主要原因是隐私币目前使用起来不太舒服。与主要加密货币相比，流动性水平低，需求也不高。他们暂时没有掀起波澜。虽然 Tornado Cash 这样做了，但存款和取款的数量正在增长。

资料来源：沙丘分析

一旦隐私币开始越来越受欢迎，监管机构就会对此采取行动。

这是如果您考虑投资隐私币，请为后果做好准备的主要原因之一。您将来可能无法取出硬币或将其换成另一枚硬币。如果有人发现您持有隐私币，您甚至可能被指控资助恐怖主义或其他任何事情并入狱。

另一个困难是隐私币的使用。

但是，我相信隐私币是金融系统的未来。不是好的旧比特币，甚至不是以太坊。以太坊将用于托管多个 dApp，等等。但隐私币将统治金融世界。

现在，我们还没有准备好享受他们提供的所有好处。但随着 Web 3.0 的采用以及真正去中心化网络的到来，情况可能会发生变化。最后，匿名性是加密货币提供的优先事项之一。















