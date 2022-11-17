随着 Web3 项目的价值翻倍，内容创作者需要恢复信任

太長; 讀書 主流媒体描绘了一幅加密世界遭受信任和信誉危机的图景。但是 web3 世界迫切需要更好的营销来帮助非本地人理解为什么它会留在这里。 Web3 营销通过建立社区营销获得并保持关注，这与有影响力的人和内容创作者的技能组合完美契合。创作者经济现在价值约 1000 亿美元，超过 200 万人被认定为专业内容创作者，另有 4800 万人被认定为业余创作者。

通过主流媒体的镜头，加密世界已经从优雅中坠落。在过去的一年里，有关宏观经济不稳定、市场力量和丑闻的头条新闻——当加密货币交易所 FTX 上周倒闭时这些丑闻愈演愈烈——引发了一种诅咒性的叙述，并描绘了一幅行业遭受信心和信誉危机的图景。

诚然，加密货币遭受了重大打击， 福布斯追踪器发现，在 FTX 崩溃后的 72 小时内，全球 15 大加密货币损失了 1760 亿美元。然而，正如Isaiah Douglass在他最近为 Coindesk 发表的评论文章中中肯地指出的那样，“金融媒体和传统专家忽视了比特币的价格是一回事，而围绕生态系统的采用故事和技术是另一回事。”

只需深入了解 web3 社区，就会发现开发人员仍在建设中，项目仍在涌现，对底层技术的信任依然存在。考虑到石油巨头壳牌公司在过去几周宣布将进入比特币采矿业， 跨国投资银行摩根大通刚刚成功执行了第一个 -曾经在公共区块链上使用去中心化金融（DeFi）进行跨境交易。

对于所有散布恐慌的媒体来说，叙事的一个重要部分都被遗漏了。作为一名企业家，大卫·马库斯 (David Marcus) 今年早些时候曾表示：“正是在加密冬天，最优秀的企业家才能建立更好的公司。现在是时候再次专注于解决实际问题而不是抽取代币了。”

幕后的创业者和项目正在转危为机，但大多数人并不知道这一切，因为这些故事并没有进入财经媒体的回音室。

web3 世界迫切需要更好的营销来帮助非本地人了解 web3 空间中真正发生的事情，为什么它会留在这里以及有多少解决方案已经实现。项目还需要帮助教育和入职人员。

这就是为什么越来越多的 web3 营销平台不断涌现，以吸引内容创作者和有影响力的人为该领域的项目带来更多教育和更好的信息传递。对于感受到集中式社交媒体平台对其内容和社区的控制的影响者，这些新平台提供了自由和自主权，这使得向 web3 营销的迁移变得诱人。

Web3 影响者营销：财务自由、内容自主

在过去的几年中，来自各个行业的许多创意人员因大流行病而流离失所，并转向社交内容创作，尤其是短视频，以获取收入来源。因此， 创作者经济现在价值约 1000 亿美元，超过 200 万人被认定为专业内容创作者，另有 4800 万人被认定为业余创作者。

随着全球生活成本持续急剧上升，创作者需要货币化和集中式 web2 平台，如 Twitter、YouTube 和 Instagram，以牺牲数据所有权为代价提供了创收机会。

Web2 营销本质上是捕获用户数据以驱动需求生成和客户获取。然而，在 web3（去中心化所有权结构的统称，包括区块链、加密货币、NFT、元宇宙等）中，增长和营销看起来非常不同，因为用户数据存储在不为任何人所有的分布式网络中。 Web2 营销人员基本上可以购买对用户数据的访问权并深入了解身份，即使交易和余额等行为本应保持私密。然而，在 web3 中，情况恰恰相反：身份保持匿名，而交易是公开透明的。

Safary 是今年出现的 web3 营销归因平台的一个很好的例子，以适应这种不断变化的隐私范式并重建营销堆栈。该应用程序针对 DeFi 和 GameFi 领域，提供了一种用于计算渠道投资回报率和了解客户群的工具，以推动增长和大规模采用。

对于 web3 营销人员来说，了解客户对于发展社区至关重要。这是因为在数据开源和去中心化的 web3 世界中，产品本身并不是竞争优势。相反，目标是通过建立社区来获得并保持关注。

Web3 营销是社区增长营销，它非常适合影响者和内容创作者的技能组合，他们以建立忠诚和活跃的社区为生。 Web3 使内容创作者可以轻松地通过数字商品和货币（例如加密货币和 NFT）的行为和品牌传播获得奖励。更重要的是，由于数据存储在区块链上，不属于任何一个平台，中介机构无法再阻止品牌、创作者和粉丝建立直接关系。相反，创作者和有影响力的人可以找到更大的财务独立性，直接接触他们的观众和收入机会，以及在平台上移动和分发他们的内容的更多自由。如果一个平台不再符合他们的价值观，他们可以转移并带走他们的内容和社区。

Web3 平台和项目有很大的动力帮助有影响力的人和内容创作者从大型科技公司迁移过来，因为专业和业余内容创作者都具有教育和重塑当前媒体叙事所需的天生讲故事的能力。

教育当然是 web3 项目极其重要的需求，它们必须让非加密本地人可以访问它们以获得主流采用。这里还有更多创新来自 web3 平台，例如Rabbithole ，它本质上使人们能够“学会赚钱”。用户连接他们的钱包并通过技能（包括 L2、NFT 和 DAO）取得进步，以便通过与众所周知的区块链协议交互来获得凭证和解锁奖励。

不为人知的加密故事

web3 空间充满活力、目标和持久力，但主流媒体过于关注其负面叙述而没有引起人们的注意。现在，web3 项目比以往任何时候都更需要内容创建者的帮助来传播意识、教育和消息传递。 Web3 营销平台可以发挥关键作用，向创作者和影响者展示在 web3 的替代世界中存在令人兴奋的重塑和收入的可能性。